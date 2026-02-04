Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Další zářez v Brně. Historický palác v centru se změní na byty

Nemovitostní investiční skupina Fidurock od distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON koupí kancelářský komplex na Lidické ulici 1873/36, jehož součástí je i historický Kellerův palác.
Po více než sto letech končí energetici na Lidické ulici v Brně. Areál s historickým Kellerovým palácem prodali investorovi Fidurock, který plánuje přestavbu kanceláří na stovky bytů. Projekt patří k největším rezidenčním konverzím v centru města.

Areál na Lidické ulici 36 v Brně mění majitele. Nemovitostní skupina Fidurock koupila od distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON rozsáhlý kancelářský komplex, jehož součástí je i historický Kellerův palác. Investor zde plánuje přeměnu kancelářských ploch na rezidenční projekt se zhruba 250 byty.

Budovy zatím zůstávají v užívání energetiků. EG.D a E.ON je budou využívat do září letošního roku, kdy se mají přestěhovat do nové centrály. Do té doby se pro veřejnost nic nemění, areál dál funguje jako kancelářský provoz.

Po jejich odchodu chce Fidurock zahájit přípravu jednoho z největších rezidenčních redevelopmentů v širším centru Brna. Celková plocha pozemků dosahuje téměř 10 tisíc metrů čtverečních, zastavěná plocha je necelých devět tisíc metrů čtverečních. Přibližně polovina z toho dnes slouží jako kanceláře.

Areál míří k bytové konverzi

Na rozdíl od části portfolia, které Fidurock dlouhodobě drží k pronájmu, má být projekt na Lidické od počátku určen k prodeji jednotlivých bytů. Firma tak sází na pokračující poptávku po vlastnickém bydlení v centrech velkých měst.

„Zájem o bydlení v Brně dlouhodobě převyšuje nabídku, zejména v lokalitách v docházkové vzdálenosti od historického centra,“ uvedl za Fidurock David Hauerland. Podrobnosti k projektu zatím firma nezveřejnila. Čeká ji změna územního využití, příprava dokumentace a povolovací proces.

Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce

Pro EG.D a E.ON znamená prodej uzavření více než stoletého působení na této adrese. Areál sloužil energetikům už od konce 19. století, v průběhu 20. století jej využívaly například Západomoravské elektrárny či Jihomoravská energetika. Podle zástupců EG.D přestaly budovy vyhovovat současným nárokům na provoz a další rozvoj společnosti.

Klíčovou součástí transakce je Kellerův palác, jeden z architektonicky nejvýraznějších palácových objektů v Brně. Stavba ve stylu severoitalské neorenesance vznikla v letech 1880–1881 podle návrhu vídeňského ateliéru Fellner & Helmer. Přestože palác v minulosti prošel řadou úprav, jeho hlavní část si zachovala vysoký stupeň autenticity.

Budoucí přestavba tak bude muset skloubit rezidenční funkci s památkovou ochranou. Fidurock deklaruje, že historický charakter paláce chce zachovat, konkrétní architektonické řešení ale zatím nezveřejnil.

Brno roste. A Praha hledá směr

Byt je vybaven komplexním systémem chytré domácnosti, integrovaným ozvučením a technologiemi, které zvyšují každodenní komfort, aniž by se vizuálně prosazovaly. Technologie zde nejsou designovým tématem, ale samozřejmým standardem odpovídajícím cenové hladině a charakteru adresy.

„Výhodou bylo, že návrh i realizace vznikaly pod jednou značkou. Od začátku jsme věděli, s jakými technickými možnostmi pracujeme, a mohli jsme návrh připravit tak, aby byl realizovatelný bez kompromisů,“ doplňuje Jakub Vymyslický, spolumajitel společnosti.

Dům s minulostí: od brutalismu k luxusní adrese

Současná podoba domu v Pařížské je výsledkem radikální proměny. Na jeho místě stála od roku 1974 brutalistická budova Mezinárodního svazu studentstva, navržená architektem Stanislavem Hubičkou. Objekt byl výraznou ukázkou architektury své doby a nesl silnou ideologickou stopu studené války.

Pařížská ulice dlouhodobě patří k nejdražším ve střední Evropě. Ceny bytů se zde pohybují v řádech desítek milionů korun a každé rozhodnutí v interiéru má přímý dopad na hodnotu nemovitosti. Byty v tomto projektu našly své majitele prostřednictvím neveřejné nabídky.

Pařížská ulice a její bezprostřední okolí dlouhodobě představují absolutní špičku pražského rezidenčního trhu. Ceny bytů se zde běžně pohybují v rozmezí 40 až 70 milionů korun, u výjimečných nebo nadstandardně řešených jednotek i výrazně výše. Tomu odpovídá i nájemní trh. Prémiové byty o velikosti přibližně 100 až 130 metrů čtverečních se v této lokalitě pronajímají zpravidla za 60 až 100 tisíc korun měsíčně, v závislosti na standardu, výhledech a míře individualizace interiéru.

Jak se v návrhu odděluje hotelová část od soukromých apartmánů, aby si obě funkce nekonkurovaly?

Nekonkurují. Jsou spolu úzce propojené. Jste-li majitelem jednoho z apartmánů, můžete v něm dle libosti pobývat dvanáct týdnů v roce, po zbytek času jej poskytujete do hotelového provozu. A tím na své investici zpětně vyděláváte. Nemusíte se starat o nic.

Budou se jednotlivé apartmány architektonicky lišit, nebo je koncept spíš jednotný?

Je spíš jednotný. Co se týče barev, vybavení, standardu. Přeci jen, bude to hotel. Přesto budou mít jednotlivé apartmány svá specifika, některý má dvě koupelny, jiný dvě terasy, další vlastní soukromé wellness. Takže klienti, kteří k nám pojedou na pobyt, budou mít velkou škálu možností.

Jaké materiály a povrchy jste zvolili a proč hraje roli i dlouhodobá udržitelnost a provozní náročnost?

Udržitelnost a ekologii bereme vážně. Proto přírodní materiály, které jsem už zmiňovala - kámen, sklo, dřevo. Nejen v apartmánech, ale i společných prostorách jako je wellness nebo restaurace. Někde bude i keramika, ale přírodniny převažují. Jde o to, že dobré materiály vydrží déle. A taky lépe vypadají, za rok, za dva, za deset. Není nám jedno, v jaké kondici bude Hladina za více let. Chceme, aby byla dlouhodobě špičková.

Projekt kombinuje hotel a investiční bydlení. Jak bude v praxi fungovat model zpětného pronájmu apartmánů?

Je to vlastě hrozně jednoduché. Hladina bude hotel. Majitelé poskytují své apartmány k dispozici hotelovému provozu a dostávají za to dohodnutou, celkem vysokou, marži. Když naopak přijedou sami se rekreovat, pobyt už je samozřejmě nic nestojí. Jen energie a útratu v restauraci.

Pro koho je projekt primárně určen? Pro investory, nebo pro lidi, kteří tu chtějí trávit hodně času osobně?

Pro obojí. Svůj apartmán na Hladině už koupili ti, kteří plánují přijet dvakrát za rok a po zbytek času chtějí nechat svůj majetek vydělávat, i ti, kteří vědí, že tady stráví dva týdny svojí letní dovolené, pár víkendů v barevném podzimu i Vánoce.

V jaké fázi je dnes stavba? Už se fyzicky pracuje, nebo jste stále v projektové přípravě?

Fyzicky pracujeme už rok. Nejdřív jsme museli vyklidit starou budovu a připravit ji na částečnou demolici, všechno pečlivě roztřídit, aby všechny materiály skončily tam, kde mají, a ne na jedné velké hromadě. Pak jsme začali hloubit, nyní jsme ve dvanácti metrech pod úrovní příjezdové cesty a tam končíme. Naštěstí jsme to zvládli jen s bagry, nebylo potřeba používat chemii nebo nějaký odstřel, protože jsme na skále. Nyní děláme tak zvanou ležatou kanalizaci a veškerou technologii před vylitím základové desky, včetně hlubinných vrtů.

Jak do plánování zasahují aktuální ceny stavebních materiálů a prací? Museli jste kvůli tomu dělat kompromisy?

Určitě ne. Všechny materiály tendrujeme, abychom zachovali prvotřídní kvalitu, ale přitom finančně nevykrváceli. S tímto procesem jsme spokojení. Těžíme z toho, že jsme rodinná firma, nemáme generálního dodavatele na všechno, stavíme v režimu construction management jako ostatní moderní developeři, a tím si zajišťujeme neskutečnou míru svobody při výběru dodavatelů – ať už jde o dřevo, beton, železo, nebo interiéry. Vždy porovnáváme několik nabídek, než po něčem či někom sáhneme.

Jakou chcete u apartmánů nastavit cenu? Na Slapech jsou v některých nových projektech ceny vyšší než v Praze.

Cena je velmi podobná jako třeba ve Špindlerově mlýně nebo na Lipně. Bavíme se o rozmezí 230 až 300 tisíc za metr čtvereční. Nutno dodat, že půjde o zcela vybavený apartmán, a to kvalitním nábytkem.

Míříte na pětihvězdičkový standard. Jak se tato ambice promítá do architektury a interiérů?

Jak už jsem zmiňovala, saháme po top materiálech. Ale jdeme ještě za tuto hranici. A to je provedení. Dovolím si tvrdit, že budeme mít jedno z nejlepších audio a osvětlovacích řešení široko daleko. Není nic otravnějšího, než když vás u večeře ruší špatně umístěný reproduktor a z lampy ve stylu „bludička“ vás bolí akorát oči a hlava. Na tomhle teď intenzivně pracujeme se špičkami v oboru, aby se tohle na Hladině prostě nestávalo.

Jak důležitou roli hraje v celém konceptu gastronomie a zázemí pro špičkového kuchaře?

Naprosto zásadní. Už teď zkoušíme vařit pokrmy, které se můžou objevit na stálém lístku. Tedy šéfkuchař, se kterým počítáme, zkouší vařit, ne my osobně. My ochutnáváme a dáváme feedback. Celé to musí dávat smysl – sezónnost, lokálnost surovin – zkrátka to, o čem se dnes tolik mluví. Naše restaurace bude mít panoramatický výhled na vodní hladinu, a to v úrovni očí, v zahraničním rezortu to znáte coby „water level restaurant“. Na zázemí pro špičkového kuchaře pracujeme už rovnou s ním. 

Kdy by měl být projekt hotový a připravený přivítat první hosty i majitele apartmánů?

Cílíme na Vánoce a silvestr 2027. Ale neporučíme větru, dešti, tudíž můžeme získat nějaké to manko. Kvalita provedení je pro nás na prvním místě.

