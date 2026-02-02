Stanislav Šulc: Přišel konec zlaté bubliny? Leccos tomu naznačuje
Zlato se od konce minulého pracovního týdne postupně řítí dolů. Proti rekordní výši ztratilo již 20 procent, pozvolna tak vstupuje do medvědího trhu. Bloomberg upozorňuje, že se aktuálně zlato stalo volatilnějším aktivem než bitcoin a zároveň je jeho cena nejméně stabilní od finanční krize v roce 2008. Potvrzuje se tak, že se zlato stalo hračkou v rukou spekulantů. A kdo na tom prodělá? Drobný investor.
Ta situace bývá při splasknutí bubliny podobná. Poté, co cena nějakého aktiva dosáhne vrcholu, začnou noční výprodeje. Na trhu se tak objeví přebytek nabídky, která neodpovídá poptávce, logicky se tak začne snižovat cena za prodej. Co by dříve trvalo dny, uskuteční se v dnešní době v řádu minut. A kdo nestíhá prodat včas, sleduje, jak se cena jeho expozice zmenšuje a zmenšuje. A k tomu se modlí, aby ten pád už nastal.
Tady nastává psychologicky nejzajímavější moment: kdy prodat? Věřím dostatečně v sílu aktiva? Má základy, nebo to je spekulativní bublina? A co když to je kombinace obojího? Má dané aktivum potenciál se zase vrátit k rekordním?
Právě tento okamžik nyní prožívá řada investorů, kteří v posledních letech vsadili na zlato. A ten psychologický handl opravdu není jednoduchý.
Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.
Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“
Názory
Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.
Drobní investoři mají problém
Je téměř jisté, že se zlato a stříbro dostalo do fáze bubliny. Aby takto konzervativní aktiva překonávala i nejspekulativnější finanční nástroje zkrátka není dlouhodobě udržitelné, a zatímco v prvních fázích růstu cena zlata zcela jistě reagovala nejprve na rostoucí inflaci (kterou zcela v souladu s historickým chováním „vstřebala“) a následně reagovala na rozkolísání geopolitických jistot světa, ve vrcholné fázi již šlo spíše o spekulace. A tyto sázky byly značně poháněné tím, že do zlata lze dnes investovat nejen klasicky, ale také přes různé finanční, a dokonce i kryptoměnové nástroje.
Tomu by odpovídal aktuální propad, který je rychlý. Vykazuje horečnost výprodejů, při nichž většinou vítězí velcí hráči. Mají know-how a nástroje na včasný prodej a výběr zisků na vrcholu.
To drobní neboli retailoví investoři, takové štěstí nemívají. A právě jim nyní nastává nejsložitější období. Velmi pravděpodobně na investici do zlata vydělali stovky procent. Jenomže to, kolik si skutečně vyberou, bude záležet nikoli na včasném nákupu, ale na včasném prodeji.
Bitcoin klesl na nejnižší úroveň za posledních deset měsíců. Nálada investorů zůstává křehká v důsledku širších otřesů na finančních trzích a ústupu od rizikových aktiv.
Bitcoin padá na desetiměsíční minimum, trhy svírá nervozita
Trhy
Bitcoin klesl na nejnižší úroveň za posledních deset měsíců. Nálada investorů zůstává křehká v důsledku širších otřesů na finančních trzích a ústupu od rizikových aktiv.
Důvody pro růst ceny a proti němu
Co tedy nyní může promlouvat do ceny zlata a jejího vývoje? Nejprve co určitě do toho promlouvat nebude: velké spekulativní sázky na růst ceny zlata. A to je první velký problém pro držitele zlata. Zlato je drahé, a kdo do něj investovat chtěl, určitě tak již udělal dřív. Tím nelze počítat s nárůstem poptávky, která by mohla zlato rychle vrátit k rekordu.
A to je zásadní problém, ačkoli jinak zůstávají v platnosti v podstatě všechny konzervativní důvody pro růst ceny zlata. Svět se totiž zcela určitě nestává přehlednějším a bezpečnějším místem. A ani vlády nijak nepracují na tom, aby se zbavily inflace. A dokud tu bude inflace, pro růst ceny zlata, ale také dalších aktiv, po nichž je poptávka a zároveň je stabilní jeho množství, tu bude dál důvod.
Propad ceny zlata tak lze nedále očekávat. A jen budeme hledat, kde je jeho nová dlouhodobá hodnota. A pak se ukáže, kolik držitelé zlata vlastně vydělali.
„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.
„Chtěl bych postavit stadion Sparty,“ říká architekt, který dobývá Ameriku
Reality
„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.
Umělá inteligence se v českých firmách zabydluje. Zatím ale hlavně jako experiment. Do běžného provozu se projekty dostávají pomalu. Oproti světu je Česko opatrnější.
Průzkum: Umělá inteligence má obrovský potenciál. Byznys se jí ale bojí svěřit víc
Zprávy z firem
Umělá inteligence se v českých firmách zabydluje. Zatím ale hlavně jako experiment. Do běžného provozu se projekty dostávají pomalu. Oproti světu je Česko opatrnější.