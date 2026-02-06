Nový magazín právě vychází!

Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo

Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Krajní pravice a populisté napříč Evropou brojí proti migraci. Pravdou však je, že migrace je pro evropské ekonomiky velmi důležitá. Pokud by ji státy omezily na minimum, výrazně zpomalí růst a zatíží už tak zatížené rozpočty, což by dost možná vyústilo ve zvyšování daní. „Lidová“ politika by tak dopadla hlavně na „obyčejné“ lidi, kterými se populisté ohání.

O migraci se v politice hovoří zejména jako o problému. Pro populisty a krajní pravici je osekávání migrace vlajkovou lodí jejich kampaní. I v těchto vypjatých debatách by se však nemělo zapomínat, že právě lidé přicházející do Evropy pomáhají naše ekonomiky držet nad vodou.

Jedním z příkladů tohoto paradoxu je Velká Británie. Volebním průzkumům aktuálně vévodí Reform UK, podle které právě masová migrace může za podstatnou část problémů země, a proto je potřeba s ní tvrdě zatočit. Strana Nigela Farage by si přála nulovou čistou migraci, tedy aby se počet příchodů rovnal počtu odchodů.

Strana si zakládá na tom, že údajně naslouchá obyčejným lidem. Tvrdí že Británie je „rozbitá“ a že ji její reformy nakopnou. Ona čistá nulová migrace je však skvělým příkladem populistické politiky, která může voličům znít jako super nápad, ale ve výsledku jde proti zájmům „obyčejných lidí“. Nejen, že nevyřeší jejich problémy, ale naopak může jejich každodenní život pěkně prodražit.

Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Názory

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Díra v rozpočtu a vyšší daně

Z výzkumu think tanku National Institute of Economic and Social Research (NIESR) vyplývá, že by nulová čistá migrace ostrovní ekonomiku do roku 2040 zmenšila o 3,6 procenta. Dle nynějších statistik porodnosti by se počet obyvatel bez migrace brzy zastavil. Chyběla by pracovní síla a negativní dopad by pocítily i veřejné rozpočty.

„Představte si to jako zmrazení populace v daném stavu a následné neustálé stárnutí populace,“ vysvětluje pro deník The Guardian ekonom z NIESR Benjamin Caswell. Daňový výběr by poklesl a zároveň by se zvyšovaly výdaje na péči o stárnoucí společnost. Ekonomiku by to brzdilo. Caswell dodává, že zpočátku by problém nebyl tak palčivý, ale postupně by rostl do čím dál větších rozměrů.

Vláda musela rozdíly mezi příjmy a výdaji řešit buď dalšími půjčkami, ale vzhledem k aktuálně poměrně vysokému zadlužení (nejen) západoevropských ekonomik, by pravděpodobně došlo i na růst daní. A jelikož se evropští politici zdanění superbohatých a podobných progresivních návrhů vesměs štítí, na koho by asi růst daní dopadl?

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Názory

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Populisté opět mimo mísu

Tento obrázek není izolovanou zkušeností Velké Británie, ale vztahuje se i na další evropské státy, potažmo i USA. Podobně by nízkou migrací utrpěly například ekonomiky Německa, Francie, Itálie nebo Španělska. Problém by nastal i v Česku.

Otázkou tedy není to, jak migraci zastavit, ale jak proces udělat efektivní. Například Kanada se už nyní snaží cíleně povzbuzovat imigraci pracovníků z klíčových oborů. Pochopitelně by se přitom nemělo zapomínat i na uprchlíky a humanitární aspekt. Migrace by měla být organizovaná, ale její osekávání až na čistou nulu by znamenalo ekonomickou katastrofu.

Řešení nabízené populisty a krajní pravicí se tu ukazuje jako nedomyšlené. Opět. Politika i ekonomika sice potřebuje změny, ale hledání nejjednodušších a veskrze zástupných receptů povede jen do další krize a do horšího stavu, než jaký zažíváme teď. Populisté řeší problémy tak, že vytvoří nový a větší.

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.

Nedávno jste zveřejnili výsledky za rok 2025 a hodnotili jste je pozitivně. Bylo v loňském roce něco, co vás osobně překvapilo, nebo šlo vše podle plánu?

Musím říct, že jsme se docela trefili. Překvapením, se kterým jsme v roce 2024 moc nepočítali, bylo vybudování Aspire Eleven Capital s Pavlem Muchou. On je lídr, přišel za mnou – pojďme projekt postavit, a i když jsme jej původně neplánovali, bylo to rychlé a velké. Celková čísla, diverzifikace a to, na čem rosteme, jsou super. V některých interních věcech to neplatí, například v náboru, tam jsme loni mírně neuspěli. Také pravidelné investice byly mírně pod očekáváním, zatímco jednorázovým investicím a celkovému růstu aktiv se dařilo skvěle. Důvodem poklesu u pravidelných investic bylo, že trh byl ještě více hypoteční, než jsme čekali. Jakmile začnou klienti „nahánět“ hypotéky, poradci přirozeně poleví v ostatních oblastech. Což mi vadí, ale chápu to, protože hypoteční trh je hrozně vděčný.

Ženy investorky - ilustrační foto

Partners rozšiřuje nabídku investic na stáří. Nově půjde sázet i na Private Equity

Zprávy z firem

Skupina Partners nabízí nový typ investice na stáří. Díky Alternativnímu účastnickému fondu Rentea mohou investoři vkládat prostředky do rizikovějších investičních nástrojů, jako jsou soukromé firmy. Tyto investice nabízejí potenciálně vyšší výnosy, ale jsou také rizikovější oproti konzervativnějším investicím.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Čím to, vyšší provize?

Je to mix. Klient tento produkt chce, váží si ho, nemusíte mu nic prodávat, nemusíte ho přemlouvat. Vděčný je i pro poradce, protože představuje relativně malý počet smluv a velkou průměrnou provizi. Samozřejmě je u toho větší odpovědnost, práce je poměrně hodně, ale není to jak neživotní pojištění. Tam je na určitý obrat třeba z deseti milionů smluv za rok, zatímco u hypoték se bavíme dejme tomu o desítkách tisíc smluv. Na druhou stranu ale platí, že hypotéky jsou pracné, trvají déle. 

Proč jsou nyní takové „hypoteční žně“? Je to dáno refinancováním?

Ten drive má dva zdroje. Jednou věcí je refinancování – letos nás čeká refinancování objemu asi 470 miliard korun, příští rok to bude půl bilionu a další rok 370 miliard. Druhým zdrojem je růst průměrné hypotéky. Počet klientů s hypotékou nerostl, ale průměrná hypotéka stoupla z 3,2 milionu na 4,3 milionu korun, což dělá obrovský růst objemu – o třetinu vyšší jenom díky tomu průměru.

Lidé také pochopili, že nemá smysl čekat na nízké úrokové sazby. Pokud ceny nemovitostí rostou takto rychle, tak fakt, že někdo ušetří jedno dvě procenta na sazbě, nehraje velkou roli. Lidé také pochopili, že hypotéka je na 30 let a sazby se budou měnit a že myslet si, že standard bylo to, co bylo předtím, tedy úroky pod dvě procenta, nebyla realita. Standard bude kolem čtyř procent. 

Petr Borkovec/Partners

Partners Banka roste, skupina míří k miliardovému zisku

Zprávy z firem

Společnosti v širší finanční skupině Partners loni podle neauditovaných výsledků dosáhly tržeb téměř osm miliard korun, což představuje meziroční nárůst zhruba o třetinu. Pro letošní rok skupina plánuje další růst, a to až o dvě miliardy korun. Výsledky představil ředitel skupiny Partners Petr Borkovec.

nst

Přečíst článek

Jak se v tomto prostředí dařilo Partners Bance s vlastními hypotékami?

Partners Banka spustila hypotéky jako MVP (produkt s minimální nutnou funkcionalitou, pozn. red.), takže to byl rok učení s porodními bolestmi. Přesto nám objem po kampaních narostl skokově na miliardu měsíčně, což se těžko zvládalo. Celkově udělala Partners Banka v hypotékách necelé čtyři miliardy korun, což je malý podíl oproti celé skupině Partners, kde poradci přes Gepard Finance sjednali úvěry za více než 38 miliard.

Netlačíme, aby naši poradci sjednávali hypotéky jen u nás. Partners Banka je pro ně jen další konkurence v nabídce. Pokud ostatní banky nabídnou lepší cenu nebo proces, poradci půjdu tam. My se musíme přizpůsobit trhu.

Jak se díváte na český nemovitostní trh? Není už přehřátý? Investujete vy sám do nemovitostí?

Já osobně nemovitosti nesnáším, přijdou mi nudné a nezajímavé, takže sám přímo neinvestuji. Pokud jde o trh, je třeba rozlišovat typy nemovitostí. U bytů na investici bych byl opatrný, zejména mimo Prahu a u velkých bytů, protože nás dožene demografická křivka. Kanceláře mají rizika, ale logistické parky jsou stále zajímavé.

Kde vidíme obrovský potenciál, jsou pečovatelské domy. Máme fond se skupinou Ambit. Jsme zatím trochu zklamáni z prodeje pojistného produktu na dlouhodobou péči Simplea, který potřebuje ještě velkou osvětu, ale jako investice do infrastruktury s patnáctiletými smlouvami je to konzervativní a stabilní, s výnosem kolem šesti procent.

Pavel Řehák

Šéf skupiny Direct Pavel Řehák: Za pět let budeme mít obrat padesát miliard

Leaders

Před jedenácti lety koupil Pavel Řehák českou dceru pojišťovny Triglav. Přejmenoval ji na Direct, od té doby rozvíjí „rodinu“ Direct. Přidal Direct auto. Servis, nákup i prodej aut. A investiční nohu v podobě projektu Fondee. Letos pořídil i malou rakouskou banku A1. Skupina Direct se rozpíná jak regionálně, tak do šíře záběru. Letos očekává obrat kolem 11,6 miliardy korun. „Když všechny naše projekty rozjedeme ve všech regionech, směřujeme na 40 až 50 miliard obratu v roce 2030. Zvládnout takový růst ve čtyřech oblastech je intenzivní zážitek,“ říká Řehák.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Populární jsou kryptoměny, plánujete kolem nich nějaký produkt v bance?

Krypto považuji trochu za „náboženství“, neberu to jako standardní třídu aktiv, ale technologie se mi líbí, například pro zahraniční platby. V bance chceme do poloviny roku spustit kryptoplatformu. Začneme jednoduše s bitcoinem, možná přidáme ethereum. Cílem je, aby si je klienti mohli bezpečně v aplikaci koupit pro diverzifikaci, aniž by museli řešit složité peněženky jinde.

Jaké jsou hlavní plány Partners Banky na tento rok?

Dvěma slovy: budování profitability. Chceme, aby banka začala generovat zisk. Dále je to příprava na zahraniční expanzi. V aplikaci spouštíme multiměnová konta s velmi nízkými maržemi na směnu měn, dále investiční „tradingový“ účet pro nákup akcií a ETF bez poradenství a zmíněné krypto.

Co se týče zisku, na měsíční bázi bychom chtěli být s bankou profitabilní na konci roku. Splatit historickou ztrátu z rozjezdu by se mělo podařit kolem roku 2029.

  • Do čeho Petr Borkovec osobně investuje?
  • Kde je nemovitostní trh přehřátý a jaké reality jeho fondy kupují? 
  • Jaké novinky pro aktivní investice chystá Partners Banka?
  • Jaké benefity chce Partners Banka pro „lepší“ klienty?
  • Jak vypadá expanze Partners v zahraničí?
  • Jak Petr Borkovec vnímá nástup AI, co to udělá s trhem? 

I to se dozvíte v podcastu Newstream Byznys Talk. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.

Slovinsko připravuje zákon zakazující používání sociálních sítí dětem do 15 let. Podle agentury Reuters a slovinské tiskové agentury STA o tom informoval místopředseda vlády Matej Arčon. Zákaz přístupu dětí a mladistvých na sociální sítě zavedla jako první země na světě Austrálie. Další státy v Evropě i ve světě o podobném omezení uvažují nebo jej připravují.

Arčon uvedl, že zákon vznikne na popud ministerstva školství a bude odrážet zkušenosti jiných zemí. Do přípravy nové právní normy, jejímž cílem je ochrana dětí a dospívajících, podle něj vláda zapojí také odborníky a ministerstvo pro digitalizaci. Zákon bude omezovat vstup dětí na sociální sítě, kde se sdílí obsah, místopředseda vlády zmínil například platformy TikTok, Snapchat či Instagram.

„V posledních týdnech se o tomto tématu často diskutovalo ve světě i v Evropě. Vláda tímto krokem ukazuje, že se zajímá o děti,“ uvedl Arčon podle slovinského deníku Delo. O přijetí podobného zákona začal tento týden jednat portugalský parlament, který chce přístup na sociální sítě omezit dětem do 13 let. Španělský premiér Pedro Sánchez před několika dny zopakoval, že jeho země plánuje zakázat sociální sítě pro děti do 16 let.

TikTok umlčuje kritiky Trumpa, tvrdí jeho uživatelé

Zprávy z firem

Po reorganizaci americké části TikToku se objevují stížnosti na cenzuru. Týkají se Trumpa, ICE i Epsteina. Firma vše popírá. Vyšetřování už ale běží.

ČTK

Přečíst článek

Zákaz může být kontraproduktivní

Austrálie zakázala přístup dětí mladších 16 let na sociální sítě loni v prosinci. Podobné omezení s cílem chránit děti před negativními dopady těchto platforem na jejich zdraví zvažují nebo připravují také Dánsko, Turecko, Řecko či Británie. Ve Francii zákon zakazující používání sociálních sítí dětem mladším 15 let schválila minulý měsíc dolní komora parlamentu. Podobný zákon už projednávají také poslanci v Chile. K omezení přístupu dětí a mladistvých vyzval i Evropský parlament.

Dětský fond OSN (UNICEF) nicméně loni v prosinci upozornil, že jen zákazy přístupu na sociální sítě děti neochrání a mohou být naopak kontraproduktivní. „Pro mnoho dětí, zejména těch, které jsou izolované nebo marginalizované, jsou sociální sítě zdrojem učení, navazování kontaktů a sebevyjádření,“ uvedl UNICEF. Podle něj děti navzdory věkovým omezením mohou sítě využívat prostřednictvím sdílených zařízení nebo používat méně regulované platformy, což jejich ochranu jen ztíží.

Související

Sociální síť Telegram

Dezinformace a porno vydělávají. Sociální síť Telegram se poprvé dostala do zisku

Money

sta

Přečíst článek
