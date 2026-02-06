Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo
Krajní pravice a populisté napříč Evropou brojí proti migraci. Pravdou však je, že migrace je pro evropské ekonomiky velmi důležitá. Pokud by ji státy omezily na minimum, výrazně zpomalí růst a zatíží už tak zatížené rozpočty, což by dost možná vyústilo ve zvyšování daní. „Lidová“ politika by tak dopadla hlavně na „obyčejné“ lidi, kterými se populisté ohání.
O migraci se v politice hovoří zejména jako o problému. Pro populisty a krajní pravici je osekávání migrace vlajkovou lodí jejich kampaní. I v těchto vypjatých debatách by se však nemělo zapomínat, že právě lidé přicházející do Evropy pomáhají naše ekonomiky držet nad vodou.
Jedním z příkladů tohoto paradoxu je Velká Británie. Volebním průzkumům aktuálně vévodí Reform UK, podle které právě masová migrace může za podstatnou část problémů země, a proto je potřeba s ní tvrdě zatočit. Strana Nigela Farage by si přála nulovou čistou migraci, tedy aby se počet příchodů rovnal počtu odchodů.
Strana si zakládá na tom, že údajně naslouchá obyčejným lidem. Tvrdí že Británie je „rozbitá“ a že ji její reformy nakopnou. Ona čistá nulová migrace je však skvělým příkladem populistické politiky, která může voličům znít jako super nápad, ale ve výsledku jde proti zájmům „obyčejných lidí“. Nejen, že nevyřeší jejich problémy, ale naopak může jejich každodenní život pěkně prodražit.
Díra v rozpočtu a vyšší daně
Z výzkumu think tanku National Institute of Economic and Social Research (NIESR) vyplývá, že by nulová čistá migrace ostrovní ekonomiku do roku 2040 zmenšila o 3,6 procenta. Dle nynějších statistik porodnosti by se počet obyvatel bez migrace brzy zastavil. Chyběla by pracovní síla a negativní dopad by pocítily i veřejné rozpočty.
„Představte si to jako zmrazení populace v daném stavu a následné neustálé stárnutí populace,“ vysvětluje pro deník The Guardian ekonom z NIESR Benjamin Caswell. Daňový výběr by poklesl a zároveň by se zvyšovaly výdaje na péči o stárnoucí společnost. Ekonomiku by to brzdilo. Caswell dodává, že zpočátku by problém nebyl tak palčivý, ale postupně by rostl do čím dál větších rozměrů.
Vláda musela rozdíly mezi příjmy a výdaji řešit buď dalšími půjčkami, ale vzhledem k aktuálně poměrně vysokému zadlužení (nejen) západoevropských ekonomik, by pravděpodobně došlo i na růst daní. A jelikož se evropští politici zdanění superbohatých a podobných progresivních návrhů vesměs štítí, na koho by asi růst daní dopadl?
Populisté opět mimo mísu
Tento obrázek není izolovanou zkušeností Velké Británie, ale vztahuje se i na další evropské státy, potažmo i USA. Podobně by nízkou migrací utrpěly například ekonomiky Německa, Francie, Itálie nebo Španělska. Problém by nastal i v Česku.
Otázkou tedy není to, jak migraci zastavit, ale jak proces udělat efektivní. Například Kanada se už nyní snaží cíleně povzbuzovat imigraci pracovníků z klíčových oborů. Pochopitelně by se přitom nemělo zapomínat i na uprchlíky a humanitární aspekt. Migrace by měla být organizovaná, ale její osekávání až na čistou nulu by znamenalo ekonomickou katastrofu.
Řešení nabízené populisty a krajní pravicí se tu ukazuje jako nedomyšlené. Opět. Politika i ekonomika sice potřebuje změny, ale hledání nejjednodušších a veskrze zástupných receptů povede jen do další krize a do horšího stavu, než jaký zažíváme teď. Populisté řeší problémy tak, že vytvoří nový a větší.