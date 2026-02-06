Nový magazín právě vychází!

S Hřibem je těžká dohoda. Do pražských voleb chci jít jako Spolu, říká místopředseda ODS Portlík

Statutární místopředseda ODS Tomáš Portlík
Stanislav Šulc / Newstream
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V polovině ledna se Tomáš Portlík stal prvním místopředsedou ODS. V podzimních komunálních volbách se chce stát primátorem Prahy. Spojenectví s TOP 09 a lidovci nechce rušit, dobře prý fungovalo. Vládnutí s Piráty je podle něj poněkud obtížné. „Když jsme se měli na něčem dohodnout, tak Zdeněk Hřib přišel s tím, že to bude takto, nebo nijak,“ říká Portlík.

Přinášíme druhou část rozhovoru s prvním místopředsedou ODS Tomášem Portlíkem, ve které se věnujeme jeho kandidatuře na post pražského primátora. První část rozhovoru najdete zde.

Chcete se stát pražským primátorem. Budete v podzimních komunálních volbách vystupovat jako Spolu, nebo jako ODS?

Regiony, stejně jako Praha, mají volnou ruku. Nikdo nikomu nebude přikazovat, co má nebo nemá udělat. V Praze se nám s kolegy z TOP 09 dobře vládlo. Za čtyři roky jsme se naučili být sehraným týmem. Neměli jsme žádné názorové rozstřely a byli jsme schopní táhnout za jeden provaz. I když jsme cítili, že máme jiný názor, dokázali jsme se shodnout. Nevidím důvod, proč bych přepřahal. Nyní začneme jednat o koalici s TOP 09 a s lidovci. My jsme se na věcech, jako třeba zdražení jízdného v MHD, dokázali shodnout. Dokázali jsme překonat řadu těžkých zkoušek, jako klub jsme fungovali jednotně. Teď jsme společně protestovali proti nápadu zavést od roku 2030 elektro taxi. Norma Euro 6 stačí, nebudeme přeregulovávat pražský trh.

Bude záležet na kolezích z TOP 09 a lidovců, jak se k naší nabídce postaví. Jsem rád, když máme širší koaliční potenciál, protože hodnotový žebříček, na kterém jsme tři roky stavěli, fungoval.

9 fotografií v galerii

Jaké jsou vaše hlavní priority, dejme tomu tři, které byste jako primátor chtěl naplňovat?

Jednoznačně chci zrychlit veřejné investice. Komunikovat s úřadem pro hospodářskou soutěž, se sněmovnou. Předjímat události, než se stanou. Být schopen řešit výběrová řízení dřív, než bude hrozit, že budou zabetonovaná na tři roky. Neslibovat nesmysly, jako byla záchrana Libeňského mostu. Takové pokusy jenom stojí daňového poplatníka peníze.

Druhou věcí, kterou bych chtěl zásadně zrychlit, je bytová výstavba. Máme řadu pozemků, které patří městu. Nedomnívám se, že město je ten správný správce, který má něco stavět. Víc bych soutěžil a pouštěl jednotlivé pozemky na trh. Aby naše majetky, které máme, vytvářely budoucí zdroje. Prahu čeká výstavba metra, na kterou nepřiplácí stát. Je potřeba, aby Praha se svými prostředky začala pracovat. Ne dělat byznys, jsme samospráva. Ale nezhodnocovat je. Na trhu s bydlením bychom měli postupovat radikálněji.

Jak chcete naložit s projektem Pražské developerské společnosti, která má záměr postavit v hlavním městě asi sedm tisíc bytů pro takzvané potřebné profese?

Do fáze přípravy soutěže to může fungovat. Samotné provedení má dělat ten, kdo to umí. Mám z Prahy 9 letitou zkušenost, že externí subjekty jsou procesně daleko schopnější projekty realizovat. Mnohem víc, než investiční odbor hlavního města nebo investiční odbor jakékoliv městské části. Měli bychom využívat inženýring a odbornost druhých stran. Naše zdroje nebudou nikdy na takové úrovni, ani platově, jako u profesionálů, kteří to dělají z druhé strany. My máme hlídat, zda stavějí to, co vyhráli v soutěži.

Je potřeba jednotlivé kroky rozhýbat, a ne pořád dokola říkat, pracujeme na tom, pracujeme na tom. Musíme do toho pohybu napnout všechny síly. Včetně bankovního sektoru.

A třetí priorita?

Jsou věci pro Prahu specifické. Které žádný jiný kraj vlastně nemá. Teď byl problém ve školství. Kvůli válce na Ukrajině má Praha problém daleko větší než jiné kraje. V Praze je asi třicet procent všech uprchlíků. Kapacity silnic, zdravotnictví nebo škol tomu neodpovídají. Máme přeplněné školy a je tlak na výstavbu základních a středních škol. Stejně tak trochu tlačit zdravotní střediska. Severovýchod Prahy se bude rozvíjet a bude potřeba jednat o nové nemocnici. Nechci být kritický k nemocnicím, ale každý, kdo byl někdy na Bulovce, cítí, že bychom nějaké moderní zdravotní středisko potřebovali.

Takže podporujete projekt nemocnice v Letňanech?

Samozřejmě. O nemocnici v Letňanech každý rozumný člověk za posledních deset let uvažoval. Severovýchod Prahy je z hlediska zdravotních služeb neobsloužen.

Velkým tématem pro Pražany je doprava. Z různých pohledů, zdražování MHD, cyklopruhů nebo parkování. Jaké máte plány v této oblasti?

V poslední době jsme jakoby přešli na mantru, že auta jsou problém. Dáváme větší prostor chodcům, cyklistům. Ale na spoustě cyklopruhů cyklisté nejezdí. V domnění, že když řidičům znepříjemníme život, tak oni budou jezdit jinak. Tím jsme však přenesli problém z jednoho místa na jiné. Představa byla, že když zavřeme velkou část centra města pro auta, tak se problém vyřeší. My jsme nesouhlasili, protože problém přenesete do jiného místa.

Když jsme chtěli zvýšit cenu v MHD, jediným argumentem protistrany bylo, že nemůžeme zdražovat, protože by lidé šli do aut. Problém není, že by lidé kvůli tisícikoruně přešli do aut. Jde o to, že lidé prostě autem chtějí jezdit. My bychom neměli být regulátoři, kteří říkají, nesmíte. Můžeme se bavit o emisích, jako jsme se bavili v souvislosti s taxislužbou. Ale nemůžeme někomu zakázat, aby nějaký dopravní prostředek nevyužil. Můžeme motivovat.

Co se týká pražského okruhu, Martin Kupka byl tím, který výrazně posunul úsek dálnice D1 číslo 511. Hodně posunul dokumentace pro povolování úseků 518, 519 a 520. Mezitím jsme kolegům v koalici nabídli, aby nějakým způsobem vylepšili modré zóny. Výsledkem bylo, že kolega Hřib až absurdně přišel se zákazem elektromobilů, které měly za stokorunu možnost parkovat prakticky všude. Navrhli jsme, aby se Pražané mohli pohybovat po celém městě a nemuseli sledovat, zda je tam modrá zóna. Dopadlo to tak, že máme padesát procent slevu na elektromobily, ale nemáme stoprocentní cenu pro kohokoliv, kdo by ji chtěl zaplatit. Zóny máme jednoznačně dotáhnout. Až potom si můžeme říct, kde budeme víc chránit centrum.

Co se týká cyklopruhů, znělo tady, že když je nakreslíme všude, přijde rapidní nárůst cyklistů. No, možná jejich podíl narostl o sto procent, ale z 0,01 na 0,02. Máme vytvářet příležitosti, ale ne to za každou cenu cpát všude. Cyklostezky nemají být prvkem ideologického boje.

Praha pracuje s rozpočtem přes sto miliard korun. Často se ovšem nedaří investiční část rozpočtu utratit. V čem je chyba?

První dva roky současné koalice jsme řešili ředitele odboru investic. Sehnat dobrého ředitele investic ve veřejné správě není triviální úkol. To je základ. Druhé, co vidíme, je, že máme schválené investice, ale nevyčerpáme je. Ať jde o linku metra D, Euspu (agentura EU pro kosmický program – pozn. red.), nebo Libeňský most. Proč? Protože to končí na úřadu pro hospodářskou soutěž. Tam se tři, čtyři roky dohadujeme. Jedná se o miliardové zakázky.

Jaký je váš koaliční potenciál při podzimních volbách do zastupitelstva hlavního města?

Můj sen je mít koaliční potenciál co nejširší. Líbilo se mi, když v roce 2006 vyhrál Pavel Bém. ODS mohla s přehledem sestavit jednobarevnou vládu. Ale on vzal jednoho představitele strany Zelených a členku evropských demokratů, a vzal je do vlády města. Pro vládu je potřeba mít co nejširší konsenzus. Strašně by se mi líbilo mít široký koaliční potenciál. Tomu jsem třeba u mě na Praze 9 přizpůsoboval vyjednávání po volbách. Vždy jsem přibíral partnery, s kterými jsem byl schopný se dohodnout. Ve finále jsme táhli za jeden provaz. A díky tomu jsme byli i dynamičtější. Zvyk je železná košile. Nic v tom měnit nebudu, vždy to fungovalo a vyplatilo se to.

Jaký je potenciál spolupráce s Piráty, s kterými jste aktuálně ve městě v koalici, ale v rámci celostátní politiky se vymezili vůči koalici i vaší straně?

Nevím. Jsem aktuálně trochu zaujatý. Pro mě vládnout v Praze s Piráty znamenalo hodně vládnout se Zdeňkem Hřibem. Tam když jsme se měli na něčem dohodnout, tak Zdeněk Hřib přišel s tím, že to bude takto, nebo nijak. Což je složité, když máte najít konsenzus třeba na dopravě nebo na čemkoliv jiném. Když jsme projednávali rozpočet, vždy to byl výsledek nějaké dohody. To pro Zdeňka Hřiba po celých tři a půl roku neplatilo. Často otáčel názor. Vládnutí s nimi vidím tímto prizmatem. Druhým problémem je, že Piráti si v průběhu koalice často hráli mezi sebou. Když nemá koaliční partner jeden jazyk a často vás překvapuje, těžko můžete vytvářet stabilní politiku. Uvidíme.

NORD HT škáluje svůj byznys. V Česku startuje franšízovou síť

Kotelna s tepelným čerpadlem
profimedia.cz
nst
nst

Český energetický trh čeká další profesionalizace. Evropský výrobce energetických technologií NORD HT míří do regionů. Franšízový model má propojit lokální firmy s centrálním know-how výrobce, sjednotit standardy, podporu a zaručit dostupný servis všem.

Evropský výrobce integrovaných energetických systémů NORD HT vstupuje na český trh s novým franšízovým modelem. Chce vybudovat celostátní síť regionálních instalačních a servisních firem, které budou zákazníkům nabízet komplexní energetická řešení pod jednotnou značkou.

Společnost tak reaguje na rostoucí poptávku po chytrých a úsporných energetických řešeních, ale také na problém roztříštěného trhu, kde kvalita instalací a servisu často závisí na konkrétním dodavateli.

Od tepelných čerpadel po řízení spotřeby

NORD HT nabízí ucelený technologický ekosystém, který zahrnuje tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny, bateriová úložiště, rekuperaci, řešení pro elektromobilitu i vlastní systém energetického managementu HEMS EcoControl. Ten umožňuje zákazníkům chytré řízení spotřeby a optimalizaci provozních nákladů.

Franšízový koncept má propojit lokální firmy se silným technologickým a obchodním zázemím výrobce. Zákazníci tak mají získat dostupný servis v regionech a zároveň jistotu jednotných standardů kvality.

Regiony jako základ celé sítě

Model stojí na spolupráci s regionálními instalačními a servisními firmami, které dobře znají místní trh a mají přímý kontakt se zákazníky. Partnerům franšíza umožní rozšířit portfolio služeb a zároveň využívat technickou, obchodní i marketingovou podporu centrály.

„Naším cílem je vybudovat po celé České republice síť spolehlivých partnerů, kteří budou zákazníkům poskytovat kvalitní servis. Chceme být blíže zákazníkům, garantovat jim kvalitu a zároveň dát partnerům silnou technickou i obchodní podporu pro jejich růst,“ říká Martin Houška, General Sales Manager společnosti NORD HT.

Pilot v Kyjově, ambice celorepublikové

První franšízovou licenci v Česku získala společnost Metall Kyjov, která slouží jako pilotní projekt pro další rozvoj sítě. Strategickým cílem je postupně pokrýt celé území republiky tak, aby jedna franšíza obsluhovala přibližně jeden milion obyvatel.

Franšízoví partneři získají regionální exkluzivitu, přístup k centrálním marketingovým kampaním, systém přímého přidělování poptávek i odborná školení a technickou podporu. Jednotné procesy mají zajistit vysoký standard realizací i následného servisu.

NORD HT cílí jak na domácnosti usilující o energetickou soběstačnost, tak na menší komerční objekty a developerské projekty. Franšízový model je určen firmám, které chtějí růst, profesionalizovat své procesy a dlouhodobě působit v oblasti moderní energetiky.

Stanislav Šulc: Bitcoin může dál padat. Zachránit ho mohou velcí hráči

Bitcoin prožívá volný pád
Pixabay
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Největší kryptoměna světa prožívá strmý pád. Od rekordního zápisu přes 122 tisíc dolarů za jeden bitcoin vloni v říjnu se cena digitálního aktiva propadla již o více než 50 tisíc a aktuálně se ocitla pod částkou 70 tisíc dolarů. A spolu s ní padají i další digitální měny. Špatná zpráva pro držitele je, že propad ještě může být daleko brutálnější.

Sledovat vývoj ceny bitcoinu je pro fanoušky ekonomie a trhů fascinující laboratoří. Od roku 2009 si cena tohoto netradičního aktiva prošla celou řadou turbulencí, které odborníci analyzují, hledají v nich zákonitosti a nejrůznější korelace a souvztažnosti chování kryptoměny s reálným světem a dalšími aktivy.

Nutno dodat, že většina těchto snah přitom zatím odolává tomu, že by se našlo nějaké univerzální pravidlo. O to více fascinující to ale je.

A aktuální volný pád bitcoinu je dalším jednáním tohoto příběhu. Přinese konečně objev nějakého pravidla? A můžeme zkusit nějaké náznaky pravidel začít aplikovat na budoucí vývoj bitcoinu? Pojďme to zkusit.

Aktualizováno

Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů, nejníže od listopadu 2024

Trhy

Cena největší a nejznámější kryptoměny bitcoin dnes poprvé od listopadu 2024 klesla pod 70 tisíc dolarů (1,44 milionu korun). Z maxima, na němž se ocitla na podzim loňského roku, už je cena níže o více než 45 procent. Jen od začátku letošního roku bitcoin ztrácí přes 20 procent.

ČTK

Přečíst článek

Spekulativní bublina nakonec vždycky praskne

V tom pokusu budou hrát důležitou roli přelom let 2017 a 2018, kdy došlo k prvnímu masivnímu nárůstu a následnému výprodeji bitcoinů, a dále opět přelom let 2021 a 2022, kdy bitcoin také narostl na rekordní úroveň, aby z ní následně poměrně rapidně klesl.

Obě tyto události měly v podstatě podobný průběh: Bitcoin jako aktivum již nebylo úplnou novinkou, přišla ale obří spekulativní vlna, která do celého ekosystému nalila hodně peněz, což spustilo tradiční začarovaný kruh vedoucí nejprve k růstu spekulativní bubliny, a následně k jejímu prasknutí.

Je v podstatě jedno, co v jednotlivých letech tuto událost zapříčinilo, pokaždé to je něco jiného. Klíčová je ona horečnost investic a FOMO efekt, který stále více lidí žene do této spekulativní investice.

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Názory

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Náznak systému

Zajímavější pak je, že se v tomto skutečně již objevuje svého druhu systém: poté, co bitcoin dosáhne rekordní úrovně, začne nejprve klesat, pak se pokles zastaví, bitcoin ještě jednou dosáhne rekordu, a pak klesne. Na přelomu let 2017 a 2018 nejprve vystoupal téměř k 20 tisícům dolarů, což představovalo desetinásobný nárůst za půl roku. Poté klesl ke třem tisícům.

O čtyři roky později bitcoin narostl k 61 tisíc dolarů, klesl na polovinu, poté vyrostl dokonce k 65 tisícům… a následně klesl až k 16 tisícům dolarů.

Aktuálně jsme o pět let později a prožíváme opět velmi strmý pád. Dva vrcholy již máme za sebou. Stále platný rekord bitcoin zaznamenal 6. října 2025 na úrovni 126 198 dolarů za jeden bitcoin. Nyní prožíváme pád.

Dnes jsme pod 70 tisíci dolary a veškeré scénáře jsou otevřené. Kdyby platilo dosavadní pravidlo dvou vrcholů a následného propadu, bitcoin by se prozatím neměl zastavit a jeho cena by mohla klesnout až pod 30 tisíc. To by odpovídalo historickému trendu.

Cena zlata padá

Stanislav Šulc: Přišel konec zlaté bubliny? Leccos tomu naznačuje

Názory

Zlato se od konce minulého pracovního týdne postupně řítí dolů. Proti rekordní výši ztratilo již 20 procent, pozvolna tak vstupuje do medvědího trhu. Bloomberg upozorňuje, že se aktuálně zlato stalo volatilnějším aktivem než bitcoin a zároveň je jeho cena nejméně stabilní od finanční krize v roce 2008. Potvrzuje se tak, že se zlato stalo hračkou v rukou spekulantů. A kdo na tom prodělá? Drobný investor.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Finanční establishment vs. de-fi

Jenomže je podstatné do scénářů započítat také novinky, které v předchozích dvou pádech bitcoinu ještě nehrály žádnou roli. První jsou ETF fondy, které jsou na cenu bitcoinu přímo navázané. Velké investiční fondy je spustily na počátku roku 2024 a do bitcoinového trhu tyto nové nástroje přispěly ohromnou potenciální (i faktickou) likviditou. Ostatně právě v lednu 2024 se bitcoin vydal rychle vzhůru z úrovně 42 tisíc dolarů, poprvé překonal hranici 100 tisíc a zatím se pod tuto částku nepodíval.

Velcí hráči nebudou chtít nechat klesnout tyto investice a znedůvěryhodnit svou sílu na trzích, byť jde o trh mimo klasické finanční či komoditní.

Druhou roli pak dál sehrává střet mezi finančním establishmentem, zejména centrálními bankami a vládami velkých zemí řídící fiskální politiky, a mezi příznivci de-fi, tedy decentralizovaných finančních sítí. Zatímco první svět se nadále potýká se zadlužováním a inflací, na straně druhého stojí silní hráči v čele s technologickými oligarchy a také americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který právě kryptoměny často využívá pro různé účely.

Konec těžby černého uhlí

David Ondráčka: Doba post-uhelná. Ostravsko a Karvinsko hledají novou cestu

Názory

Ukončení těžby černého uhlí v Česku a zavření posledního dolu OKD není jen zpráva z energetiky. Pro Ostravsko a Karvinsko je to historický zlom, má hluboký regionální kontext, uhlí ovlivňovalo životy všech a nese v sobě pro místní velký kus nostalgie. Kudy dál s regionem?

David Ondráčka

Přečíst článek

Pokud tyto síly zapnou své páky, přidají se velké fondy se svou likviditou a své udělá také FOMO efekt u retailových investorů, pro něž pokles bitcoinu přiblíží hranici akceptovatelné ceny pro investici, graf ceny bitcoinu se může zase poměrně rychle přetočit v růst.

A poslední vliv s tím může souviset – je jím slábnoucí dolar, který investice zejména v dolarech mnohým může brzy dávat smysl.

Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Názory

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Nemovitostní investiční skupina Fidurock od distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON koupí kancelářský komplex na Lidické ulici 1873/36, jehož součástí je i historický Kellerův palác.

Další zářez v Brně. Historický palác v centru se změní na byty

Reality

Po více než sto letech končí energetici na Lidické ulici v Brně. Areál s historickým Kellerovým palácem prodali investorovi Fidurock, který plánuje přestavbu kanceláří na stovky bytů. Projekt patří k největším rezidenčním konverzím v centru města.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

