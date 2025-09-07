Bytová politika za 162 milionů. V Jablonci nad Nisou přestaví nevyužitou dětskou nemocnici
Jablonec nad Nisou plánuje přestavět léta nevyužívanou budovu dětské nemocnice v ulici Petra Bezruče na byty, které městu chybí. V architektonické soutěži na konverzi budovy zvítězil návrh spolupracujících týmů architektů z atelieru gram a büro hacke.
Přestavba dětské nemocnice přijde podle odhadů na 162 milionů korun, dům nabídne 23 dostupných nájemních bytů a zázemí pro terénní sociální služby, hotovo by mělo být v květnu 2026. Uvedla to mluvčí magistrátu Jana Fričová.
Do soutěže se přihlásilo 13 ateliérů a studií. "Návrhy přinesly spoustu podnětných myšlenek a vhledů do dané lokality," doplnil náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti). Vítězný návrh porotu zaujal zdařilou urbanistickou koncepcí, ocenila také citlivou práci s klíčovými prvky místa, jako je uliční fasáda bývalé nemocnice a její vnitřní struktura, vzrostlé stromy nebo parkový charakter krajiny. Porota ocenila i kvalitní dispoziční řešení a zajímavě řešené parkování v novostavbě v polozapuštěném suterénu.
Budova v ulici Petra Bezruče dokončená v roce 1931 je od roku 1998 prázdná a chátrá. Postavena byla na ploše zhruba 720 metrů čtverečních jako zdravotnické zřízení, má tři podlaží s podkrovím. Od roku 2005 se město budovu pokoušelo opakovaně prodat k přestavbě na dům pro seniory, dům s pečovatelskou službou, hospic nebo bytový dům. Z prodeje nakonec vždy sešlo. Objekt podle Fričové příležitostně využívají ke cvičením složky integrovaného záchranného systému.
Podobný záměr přestavět nemocnici na sociální byty mělo vedení města už před 14 lety, tehdy z něj ale sešlo. Teď by tam měly vzniknout byty o velikostech od 23 do 75 metrů čtverečních včetně jednoho stání pro auto ke každému bytu. Typologický mix bytů byl zvolen tak, aby tam byl prostor pro mladé rodiny s dětmi, podporované profese, ale i seniory či lidi s postižením, řekla Dita Procházková z kanceláře architektury města. Dalších 20 bytů a odpovídající počet parkovacích míst by měla mít novostavba v sousedství.
