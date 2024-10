Český průmysl se po pěti měsících dočkal oživení

Po pěti měsících poklesu se průmyslová výroba v Česku vrátila k růstu. V srpnu se meziročně zvýšila o 1,5 procenta po červencovém snížení o 1,9 procenta. Vliv měl termín závodních dovolených v automobilkách. Přibylo také nových zakázek, jejich hodnota byla v srpnu meziročně vyšší o víc než desetinu, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ), který zveřejnil i aktuální vývoj u stavební výroby a zahraničního obchodu.

„Vývoj průmyslové produkce v srpnu podobně jako v červenci nejvíce ovlivnila výroba motorových vozidel a posun celozávodních dovolených v největších podnicích tohoto odvětví,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. V kumulaci za červenec a srpen podle něj průmyslová produkce meziročně stagnovala.

Výroba v srpnu proti loňsku vzrostla právě v automobilovém průmyslu o 14,4 procenta, ale také ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení o téměř osm procent nebo v nápojovém průmyslu o víc než 11 procent. Dlouhodobý trend poklesu produkce pokračoval podle ČSÚ ve výrobě strojů a zařízení, těžbě uhlí a ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v srpnu ve sledovaných odvětvích meziročně stoupla o 10,6 procenta. „V srpnu byla meziročně hodnota nových průmyslových zakázek vyšší o desetinu, a to především díky příspěvku odvětví výroby motorových vozidel a vlivu posunu dovolených. Nové zakázky v posledních měsících získávají podniky ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení,“ podotkla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Pokles poptávky pokračoval ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství.

Nové zakázky ze zahraničí se v srpnu meziročně zvýšily o 13,2 procenta, objednávky z tuzemska vzrostly o šest procent. Proti červenci byla hodnota nových zakázek vyšší o 9,4 procenta.

I v srpnu pokračoval úbytek zaměstnanců a růst mezd v průmyslu. Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně klesl o 1,9 procenta. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda se zvýšila o 4,4 procenta.

Stavební výroba zpomalila

Stavební výroba v Česku v srpnu zpomalila meziroční růst na 0,4 procenta, v červenci po čtyřech měsících poklesu vzrostla o dvě procenta. V srpnu se dařilo inženýrským stavbám, mezi které spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, naopak pozemní stavitelství zaznamenalo meziroční pokles.

„Lépe se dařilo inženýrskému stavitelství, jehož produkce se zvýšila o 5,3 procenta. Pozemní stavitelství meziročně kleslo o 2,3 procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Orientační hodnota staveb, na které bylo v srpnu vydáno stavební povolení, meziročně klesla o 1,2 procenta na 49,5 miliardy korun. Stavět se v srpnu začalo 2753 bytů, což bylo proti loňskému osmému měsíci o 11,3 procenta méně. Dokončených bytů statistici evidovali meziročně zhruba o pětinu méně, letos v srpnu jejich počet dosáhl 2238.

Oproti předchozímu měsíci stavební výroba v Česku v srpnu klesla o 1,6 procenta.

Přebytek u zahraničního obchodu

Zahraniční obchod ČR v srpnu vykázal přebytek 14,3 miliardy korun, což byl meziročně o 20,8 miliardy lepší výsledek. Pozitivně se na něm podepsal vyšší meziročním růst hodnoty vývozu než dovozu, přičemž nejvíce vzrostl vývoz u aut.

Vývoz meziročně stoupl o 11,5 procenta na 371,1 miliardy korun a dovoz o 5,2 procenta na 356,8 miliardy korun. „V absolutních číslech vzrostl nejvíce vývoz u motorových vozidel a jejich dílů, což odpovídalo meziročnímu nárůstu 25,9 procenta, dále pak u počítačů, elektrických a optických přístrojů, u kterých tvořil nárůst vývozu 41,9 procenta,“ uvedla k srpnové obchodní bilanci ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. V meziměsíčním srovnání byl vývoz po sezonním očištění vyšší o 9,2 procenta a dovoz o 4,8 procenta.

Meziročně přebytek obchodu s motorovými vozidly vlivem vyššího vývozu vzrostl o 16,4 miliardy korun, deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se zmenšil o 7,6 miliardy korun a přebytek obchodování s ostatními dopravními prostředky vzrostl o 1,2 miliardy korun.

Naopak nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl zejména obchod s elektrickými zařízeními, který se meziročně zhoršil o 3,7 miliardy korun. Přebytek obchodu s kovodělnými výrobky klesl o 1,1 miliardy korun a záporné saldo obchodu se základními kovy se prohloubilo o jednu miliardu korun.

V meziměsíčním srovnání byl vývoz po sezonním očištění vyšší o 9,2 procenta a dovoz o 4,8 procenta.