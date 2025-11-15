Metrostav Norge razí tunel jen pár metrů pod obytnými domy Osla
Metrostav Norge se podílí na výstavbě jednoho z klíčových projektů v oblasti Bærum – Gjønnes tunelu. Ten propojí Gjønnes s hlavní dopravní tepnou E18, která v úseku mezi městy Lysaker a Randstad právě prochází modernizací.
Stavba 3,5 km dlouhého dvoutubusového tunelu je součástí první fáze projektu Vestkorridoren a představuje zásadní krok k zajištění plynulejší a bezpečnější dopravy v celé městské aglomeraci Osla.
„Tunel razíme v hustě zastavěné oblasti, kde jej od obytných budov dělí jen několik metrů. To od nás vyžaduje přísné dodržování hlukových a vibračních limitů, které ale zároveň zpomalují tempo prací. Dodržujeme také přísná injektážní kritéria, která jsou důležitou součástí projektu,“ popisuje Daniel Lorenc, hlavní stavbyvedoucí ze společnosti Metrostav Norge.
Hlavním dodavatelem stavby je společnost OHLA Norge, Metrostav Norge jako hlavní subdodavatel zajišťuje veškeré razicí práce. Zadavatelem projektu je Statens vegvesen. Tunel je navržen jako dvoutubusový s profilem T9,5 a celkovou délkou přibližně 3,5 kilometru. Metrostav Norge zde provádí ražbu v délce 2,8 km, což představuje asi 250 tisíc kubíků vytěžené horniny. Součástí podzemní stavby je také devět nouzových výklenků, devět tunelových propojek, technická místnost a čerpací i sedimentační komora.
Složité geologické podmínky
Největší výzvou projektu jsou složité geologické podmínky. Stavbaři Metrostavu Norge zde identifikovali osm poruchových zón, z nichž jedna má nadloží pouze 3–5 metrů. Náročné budou také úseky křižující stávající tunely – Holtekil, Høvik a Bærum.
Samostatnou kapitolou jsou mimořádně náročné požadavky na vodotěsnost tunelu. Cílem je eliminovat pokles hladiny podzemní vody v okolí. Projekt počítá s vícestupňovými injektážemi o délce 21 metrů každých 10–11 metrů vyražené trasy. V některých úsecích je navržen vodotěsný betonový sarkofág.
„Ražba s nízkým nadložím, a navíc pod obytnou čtvrtí, je vždy technicky náročná. Skutečnost, že nám klient svěřil tuto část projektu, je pro nás potvrzením důvěry a uznání naší odbornosti. Metrostav Norge se během posledních let stal stabilním a respektovaným hráčem na norském trhu podzemních staveb. Na projektu se podílí zhruba padesát našich zaměstnanců,“ uvedl Jiří Horčička, obchodní ředitel Metrostav Norge.
Největší česká stavební skupina Metrostav působí na severu Evropy již od roku 2006. „Od té doby jsme realizovali 15 projektů, mimo jiné traťové tunely helsinského metra, unikátní most na lososí cestě v Norsku či nejdelší silniční tunel na Islandu. Podíleli jsme se například i na ražbě tunelu na odlehlých Faerských ostrovech. Ve Skandinávii jsme celkově dosud vybudovali přes 57 kilometrů tunelů,“ uzavírá Aleš Gothard, ředitel Metrostav Norge.
David Černý: Socha k Top Tower? Nejvyšší, ale ne nutně nejsložitější
Metrostavu se loni dařilo. Vydělal meziročně o polovinu více
