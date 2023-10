Marcel Soural: Rokytnice bude hezčí než Špindl do 15 let. První změny poznají lyžaři už letos

Praha je jeho hlavním působištěm. Aktuálně staví třeba novou čtvrť na Smíchově nebo na Stodůlkách. Dlouhodobě ale investiční skupina Trigema Marcela Sourala posiluje i v cestovním ruchu. K Monínci ve středních Čechách, vinařství na Zlínsku a Železné Rudě přidává ještě Rokytnici. „Plánujeme například i propojení skiareálů Horní Domky a Studenov. I ten plánujeme významně zrekonstruovat a samozřejmě vymyslet možnosti hospodaření s vodou a parkování. Všechny tyto změny, budou nyní probíhat v první fázi jako projektová příprava,“ přibližuje některé ze svých plánů Marcel Soural, zakladatel a majitel Trigemy Marcel Soural v rozhovoru.

Po Monínci a Železné Rudě přidáváte do svého portfolia i další středisko v českých horách. Po dvou letech vyjednávání jste se stali i majiteli Rokytnice. Na Monínci jste si ověřil, že to jde, a v Rokytnici to posunete ještě dál?

Určitě. Když už máte jeden areál, dává smysl přidat i další. Pak vám totiž začne fungovat synergický efekt. Máte víc lidí, kteří mají znalosti ve specifickém oboru podnikání a můžete sdílet nejen je, ale i know-how a technologie. Zároveň si vybudujete silnější pozici vůči dodavatelům. Proto Rokytnice, která je navíc čtyřikrát větší než Monínec.

Kdy poznáme první změny?

Už letos. Rokytnice velmi významně potřebuje zlepšit úpravu svahů. Odborníci, kteří školili naše rolbaře na Monínci, budou pomáhat i těm v Rokytnici. Zároveň se zaměříme na marketing. Máme už vybranou agenturu, která jen čekala na podpis smlouvy.

Už letos budou v Rokytnici lépe upravené sjezdovky

Máte pocit, že Rokytnice byla špatně propagovaná?

Chceme, aby se marketingová komunikace změnila. Nejenom, aby byla výraznější směrem ven, ale aby se zároveň vhodně propojila s komunikací města. Ještě do letošní sezóny bychom chtěli stihnout zavést inovaci, a to jsou dynamické ceny skipasu. To funguje jako u nákupu letenek, když si skipas koupíte 14 dní předem, budete ho mít levnější. Bude-li areál plný, bude dražší, bude-li prázdný, lyžování bude levnější.

A co jako prvního plánujete v Rokytnici postavit?

V první fázi se musíme postarat o to, aby Rokytnice měla dostatek vody na zasněžování. V plánu je tedy výstavba retenčního jezera kombinovaného s veřejným koupalištěm tak, aby bylo využito i v letních měsících. Jezero začneme stavět v okamžiku, kdy dojde ke změně územního plánu. Kapacitu by mělo mít něco kolem 30 tisíc metrů krychlových. V okamžiku, kdy budeme mít takovou zásobu vody na zasněžení, můžeme zaručit plynulou lyžařskou sezónu alespoň 100 dní v roce.

Předpokládám, že postupně dojde i na výměnu, modernizaci vleků.

Nejenom. Plánujeme například i propojení skiareálů Horní Domky a Studenov. I ten plánujeme významně zrekonstruovat a samozřejmě vymyslet možnosti hospodaření s vodou a parkování. Všechny tyto změny, budou nyní probíhat v první fázi jako projektová příprava.

Vedení města váš vstup do Rokytnice, zdá se podle mnoha dosavadních vyjádření, vítá, i protože přitáhne další investice. Vyhlídl jste si v oblasti i něco dalšího?

Ano, dá se předpokládat, že se tam začne více stavět. I my máme v Rokytnici vytipované nějaké brownfieldy.

Rokytnice má našlápnuto stát se novým „Špindlem“?

Jinak bychom to nedělali.

Vytvoření urbanistické studie rozvoje Rokytnice

Jak probíhají diskuse o změně územního plánu? Je jim vedení obce nakloněno?

Změny územního plánu probíhají už dva roky. Zhruba tak dlouho se o Rokytnice zajímáme. Nějaké naše připomínky byly zaneseny. Nicméně v plánu máme provést i vytvoření urbanistické studie celého rozvoje Rokytnice. Chceme přinést další pohled na její možný rozvoj.

Máte v merku už nějaký konkrétní ateliér, který by se na tom mohl podílet?

Mám.

Jméno mi řeknete?

Neřeknu.

O jak vysokých investicích mluvíme?

V první etapě jde o 1,3 miliardy korun. V těch dalších fázích bude investice samozřejmě mnohem vyšší.

Jak dlouho to bude trvat, než se Rokytnice dostane do finální, řekněme ideální podoby, jako je Monínec?

Monínec ještě ve finále není. V Rokytnici to ale nebude tak rychlé. Za prvé musíme počkat na definitivní schválení územního plánu, což může trvat rok nebo dva. Teprve pak se začne stavět. Řekněme, že první zajímavé věci se mohou objevit do tří let, další do pěti let. A Rokytnice, o níž se bude moct říct, že je hezčí než Špindl, může přijít tak do 15 let.

V Monínci chceme postavit multifuknční sportovní halu

Ještě k Monínci. Co tam plánujete za změny?

Plánujeme celkovou modernizaci a dostavění areálu. Chceme zrekonstruovat hotel, navýšit jeho kapacitu na 200 lidí, dobudovat kongresový sál a vybudovat wellness centrum. Zároveň ho chceme s apartmánovým domem propojit recepcí. To je ale až plán na druhou etapu. V první, kterou bychom chtěli spustit už příští rok, bychom chtěli zrekonstruovat polyfunkční objekt dole u nástupu na lanovku. Konkrétně jde o prostory restaurace a v podkroví vybudovat 20 pokojů, zhruba 60 lůžek. Tak abychom se 40, které už tam máme, dokázali zajistit funkční ubytovací kapacitu během následné rekonstrukce horního hotelu. Zároveň se snažíme získat povolení a prostředky na vybudování sportovní haly, hned vedle dolního polyfunkčního objektu.

A máte na to už nějaké architekty?

Hala je už nakreslená. Nyní se připravuje soutěž na zhotovitele. Když to dobře dopadne, už příští rok na jaře bychom mohli začít stavět, do konce roku dostavět, a zároveň zrekonstruovat zmiňovanou polyfunkční budovu. V ten moment budeme moct zavřít vrchní hotel a všechny zaměstnance přesunout dolů. Nepropouštět je.

Kromě Monínce, nově Rokytnice a Železné Rudy, se angažujete i na Hodonínsku. Budujete tam vinařství. Kolik hektarů vinohradu nyní obhospodařujete?

Zatím to spíš počítáme na to, kolik lahví ročně produkujeme.

A to je kolik?

Produkujeme zatím okolo 30 až 40 tisíc lahví ročně. Čekáme, až si to skutečné vlastní vinařství postavíme, dosud jsme v najatých prostorách. Ve finálním stavu bychom ale měli dokázat vyprodukovat něco kolem 150 až 200 tisíc lahví ročně.

Kde přesně bude to vinařství?

Jde o pozemky u přístaviště Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou. Přístaviště už prošlo jednou rekonstrukcí, dnes se tam vejde tuším něco kolem 40 lodí. Naše zpoždění s výstavbou se nicméně neděje nyní kvůli povolování, která již proběhlo, ale kvůli dalším plánům Ředitelství vodních cest ČR. To se rozhodlo, že přístaviště dále rozšíří i na druhý břeh a zkapacitní přístav pro 81 lodí a stane se tak největším přístavištěm v Česku.

Jak bude vypadat vinařství se můžete podívat do následující galerie:

Jednou vybudujeme i lažřský areál v Železné Rudě

A všechny ty lodě přivezou potenciální zákazníky do vašeho apartmánové domu a bistra.

Naše vinařství bude stát zhruba 50 metrů od těchto míst. Nejde ale jen o rekonstrukce přístavišť, Ředitelství vodních cest ČR investuje ročně i další desítky milion do Baťova kanálu. Cílem je, aby Baťův kanál byl někdy v roce 2027 splavný od Kroměříže do Hodonína, což je něco přes 100 kilometrů vodní cesty. A my budeme přesně v centru.

Plánuje tam ještě další výstavbu, kromě toho, co jste jmenoval?

Neplánujeme.

Byly na těchto pozemcích vinohrady už v minulosti?

Zatím jsme vysázeli dva hektary, na nich bylo v minulosti zahradnictví. Přihlásili jsme se tehdy do výběrové řízení města s projektem na možné využití areálu bývalého zahradnictví a město vybralo náš projekt vinařství jako nejlepší. Kromě těchto dvou hektarů přímo v areálu, budou další naše vinohrady v okolí Blatnice a Blatničky.

Víno už produkujete. Nyní máte dokonce i nové etikety a prodáváte ho nejenom v lahvích, ale i v plechovkách. Máte tedy už i svého vinaře?

Máme, je jím enolog Tomáš Zbořil. Někdy před pěti lety za mnou přišel se svými dvěma kamarády, že chce založit vinařství a ať ho založíme s ním. Domluvili jsme a posléze se nám podařilo vyhrát soutěž vypsanou městem. Pak se nám celý projekt na nějakou dobu zasekl kvůli povolovacímu řízení. V té době jsme již ale měli koupenou technologii a Tomáše napadlo, že si nějaké prostory pronajmeme, a právě v nich už čtyři roky vyrábíme víno. Mezitím ale neleníme – teď jsme se například spojili s britským umělcem Ashleym Percivalem, který spolupracoval se značkami Gucci, Patagonií či Urban Outfitters a pro nás vytvořil stylové ilustrace pro nové etikety a plechovky.

Kdy se tedy přestěhujete do svého?

Prvního května 2024 se budou otevírat apartmánové domy. Zhruba 100 lůžek plus bistro hned u Baťova kanálu. A vinařství vznikne po zmiňovaném rozšíření přístaviště.

Praha stále zůstává hlavním působištěm

A plánujete vlastně ještě vůbec něco stavět v Praze?

Samozřejmě, Praha zůstává naším hlavním působištěm. Mimo výstavbu LIHOVARU, nové čtvrti na Smíchově a Paprsku na Stodůlkách, posilujeme dlouhodobě posilujeme i portfolio Trigema Leasure. Jedním z našich strategických cílů je mít v portfoliu několik míst podobného charakteru, které chceme spravovat. Věřím, že se nám jednou podaří vybudovat i lyžařský areál v Železné Rudě.

Končí Rokytnicí „tažení“ Marcela Sourala do českých hor?

Naším hlavním podnikáním je stále development. Tím, že jsme vstoupili do Rokytnice, jsme si vykolíkovali další lokalitu, kde development můžeme provozovat. Všechny naše projekty jsou svým způsobem propojené a všechny vychází z naší vize developmentu.

A mají vůbec české hory potenciál v souvislosti s klimatickou situací?

Musíte udržet celoroční provoz a vnímat to tak, že když je sníh je to bonus. Pokud investici nepokazíte, areály se uživí i bez sněhu.

