OBRAZEM: V Peci pod Sněžkou vznikne apartmánový dům za 350 milionů

U sjezdovky Zahrádky v Peci pod Sněžkou, na místě chátrající šestipatrové chaty Rozhlas, vznikne do konce roku 2026 apartmánový dům s 33 apartmány. Dodavatel stavby převzal staveniště loni na podzim. První fáze projektu zahrnuje demolici původního objektu, informovali zástupci developerské společnosti Crescon, která je investorem. Celková investice do projektu Zahrádky 1000 je více než 350 milionů korun.

Reklama

„Vzhledem k umístění přímo na sjezdovce čekáme, až nám počasí dovolí dokončit bourací práce, na které navážeme zahájením stavby, o níž se postará vybraný generální dodavatel, stavební firma Ječmínek,“ uvedl ředitel společnosti Crescon Radek Zábrodský. Podle něj je o apartmány už nyní zájem, ke koupi jich zbývají dvě třetiny.

Apartmánový dům navržený architektonickým studiem Labor13 vznikne na místě chaty s charakteristickou áčkovou střechou, která v minulém století sloužila pro rekreaci zaměstnanců Českého rozhlasu. „Návrh stavbu rozděluje na dva menší objekty s tradičně orientovanou střechou ve směru vrstevnic, díky čemuž stavba přirozeně zapadne do okolní zástavby krkonošských horských bud,“ sdělil Zábrodský. Součástí budov bude wellness, společenská místnost s prosklenou stěnou, kolárna, lyžárna, sklepní kóje pro uložení sportovního vybavení a recepce.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si budoucí apartmány

Reklama

Hodnota nemovitosti poroste

Projekt Zahrádky 1000 podle Zábrodského reaguje na rostoucí poptávku po kvalitním ubytování v horských střediscích a Pec pod Sněžkou patří k dlouhodobě nejvyhledávanějším horským destinacím v ČR. „Poptávka je proto obrovská, což dokazuje obsazenost pronajímaných apartmánů, která zde dosahuje vysokých čísel v zimní i v letní sezoně. Dle našich propočtů mohou budoucí majitelé počítat při zhruba 40 až 60procentní obsazenosti s roční návratností tří až čtyř procent. Nezanedbatelný je též růst hodnoty nemovitosti v čase,“ uvedl Zábrodský.

O správu pronájmů se postará místní provozovatel, který zajistí kompletní servis včetně úklidu i předávání apartmánů hostům, majitelé se tak nemusí o nic starat a současně mohou nemovitost využívat pro vlastní rekreaci. V zimních měsících počítá správce se zajištěním dopravy, uvedl investor.

OBRAZEM: Obnova zámku v Krkonoších vyjde na stamiliony. Co tam chystá investor? Reality Dokončení obnovy vyhořelého zámku v Horním Maršově se zámeckým parkem nelze očekávat dříve než za pět let. Celkové náklady budou ve stovkách milionů korun s předpokládanou dobou návratnosti investice za více než 20 let. Záměrem investora je vybudovat v areálu domov hotelového typu pro aktivní seniory, fungovat bude na principu dlouhodobých pronájmů, řekl mluvčí majitele zámku a investora firmy Krkonoše Resort Invest Tomáš Perman. Zdůraznil, že se v zámku neplánují apartmány. ČTK Přečíst článek

Developerská společnost Crescon loni dokončila ve Vítkovicích v Krkonoších rekreační projekt Aldrov Resort s hotelovými službami, konferenčními sály a restaurací. Byla založena v roce 2008 a v její portfolio tvoří více než 20 projektů převážně v Praze a okolí, realizuje také projekty horských apartmánů.

Centrum horského střediska Pec pod Sněžkou v posledních letech prošlo proměnou, některé staré stavby ustoupily novým projektům. Například v roce 2020 na místě někdejšího hotelu Hradec otevřel Grand Hotel Hradec za více než 300 milionů korun. Ve středisku se další rekreační projekty chystají, například v městské části Velká Úpa.