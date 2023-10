Krkonoše získají miliardové investice. Známá střediska se výrazně změní

Lyžařské areály ve Špindlerově Mlýně mohou do nastávající sezóny nabídnout dvě nové sjezdovky, a společnost Melida, spadající do impéria TMR miliardáře Igora Rattaje, hodlá v centru dál investovat. Další výrazné inovace čekají s novým majitelem i areál v Rokytnici nad Jizerou, který před měsícem koupil další miliardář, Marcel Soural, zakladatel developerské společnosti Trigema. Každá z obou plánovaných horských investic se pohybuje okolo miliardy korun.

Krkonoše čeká v příštích letech několik velkých investic. Společnost Melida, která patří do gigantu zábavně sportovního průmyslu TMR miliardáře Igora Rattaje, investovala před letošní sezónou do areálu Špindlerův Mlýn 300 milionů korun. Za to zřídila dvě nové sjezdovky, inovovala zasněžovací systém a výrazně upravila stávající tratě. Zejména nejvyužívanější modré sjezdovky ve Svatém Petru i Medvědíně. Na další roky je naplánované a schválené propojení areálů Svatý Petr a Medvědín centrálním terminálem. Hlavním problémem tohoto obřího projektu v této době je všeobecný výrazný nárust cen materiálů i práce.

„V letech 2018 – 2019 jsme se s tímto projektem dostali do finální fáze. Měli jsme už hotový harmonogram i vybraného generálního dodavatele,“ říká René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn s tím, že tehdy byl celý projekt propojení Medvědína a Svatého Petra vykalkulován na 750 milionů korun a plán byl mít do dvou let hotovo. To podle Hroneše bylo splnitelné, nicméně přišel covid-19 a sezóna, která nebyla.

„Následně vše zdražilo, přišla energetická krize, válka na Ukrajině, inflace a další komplikace. Tak jsme se dostali do situace, kdy muselo dojít k překalkulování projektu a z plánovaných 750 milionů se investice navýšila na 1,3 miliardy korun. Tak se projekt z úsporných důvodů přepracovává,“ kalkuluje ředitel. Nově naceněný rozpočet je cenově příliš vysoký i pro zábavě rekreační gigant TMR.

Velké změny také čekají další významné krkonošské středisko, Rokytnici nad Jizerou. Místní sjezdovky letos koupil další miliardář Marcel Soural, majitel developerské společnosti Trigema. Ta už ovládá a řadu let rozvíjí středočeský areál v Monínci a menší centrum na Šumavě. S Rokytnicí má Soural veliké plány, když hovoří o investici 1,3 miliardy, rozložené do postupné modernizace a rozvoje areálu v částech Horní Domky a Studenov. Celá Rokytnice dnes disponuje dvaceti kilometry sjezdovek. Developer má dokonce v plánu propojení těchto dvou nejvýznamnějších rokytnických areálů.

Nejde o souboj miliardářů

„Suma zahrnuje tři základní oblasti, které je zde třeba vyřešit. V první řadě potřebujeme získat vodu pro zasněžování. Její zdroj tu citelně chybí, proto vybudovat rezervoár. Dále budeme modernizovat zasněžovací systém. A zmodernizovat stávající přepravní zařízení a stavět nové. V plánu máme například propojení Horních Domků se Studenovem novou lanovkou,“ uvedl, těsně po oznámení koupě Marcel Soural pro server Newstream.cz.

Plánům Marcela Sourala na rozvoj rokytnického areálu fandí i Čeněk Jílek, člen představenstva TMR, která v Česku provozuje areály ve Špindlerově Mlýně a Liberci a také v Polsku, na Slovensku či v Rakousku. „Rozvoj Rokytnice vůbec nevidíme jako konkurenci pro Špindlerův Mlýn a jeho sjezdovky, naopak fandíme každému rozvojovému projektu v Krkonoších. S panem Souralem navíc už dobře spolupracujeme v areálu Monínec, kde pro něj zabezpečujeme systém prodeje flexibilních skipasů, stejně jako v našich areálech. Spolupráci bychom tak nabídli i v Rokytnici,“ popisuje Jílek možnost synergických efektů spojení služeb pro zdánlivé konkurenty.

