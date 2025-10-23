Nový magazín právě vychází!

EU zahrnula do protiruských sankcí i čínské firmy

EU zahrnula do protiruských sankcí i čínské firmy

Těžba ropy
ČTK
ČTK

Evropská unie zahrnula do 19. balíku protiruských sankcí i dvě čínské rafinerie a jednu obchodní firmu z Hongkongu, která je do obchodu s ruskou ropou zapojena. Ačkoliv to není poprvé, co se protiruské sankce zaměřují na firmy z čínského ropného sektoru, nejnovější restrikce mají ze sankcí, které zatím EU v tomto ohledu zavedla, ekonomicky největší dopad. Uvedla to dnes agentura Reuters.

Na sankčním seznamu jsou od nynějška čínské rafinerie Liaoyang Petrochemical a Shandong Yulong Petrochemical, které mají dohromady kapacitu ke zpracování 600 tisíc barelů ropy denně. Unie dala na seznam i firmu Chinaoil Hong Kong, což je obchodní součást čínského petrochemického koncernu PetroChina, jednoho z největších svého druhu na světě.

Evropská unie se ve spolupráci se skupinou ekonomicky vyspělých zemí G7 snaží dál vyčerpávat zdroje, které Moskva používá k financování války na Ukrajině. Cílem západních států je snížit životně důležité příjmy z prodeje ropy a plynu, které ruskou státní pokladu plní zdaleka nejvíce.

Významní odběratelé ropy

Uvedené tři firmy jsou podle EU významnými odběrateli ruské ropy, a proto Moskvě poskytují významný zdroj příjmů. Shandong Yulong je nejnovější čínská rafinerie s kapacitou 400 tisíc barelů denně a jedním z největších čínských odběratelů ruské ropy. Několik dodavatelů ropy pro rafinerii Yulong už zrušilo prodej blízkovýchodní a kanadské ropy určené pro toto zařízení, čímž reagovali na sankce, které na rafinerii minulý týden uvalila Británie.

Rafinerie Liaoyang má kapacitu 200 tisíc barelů denně a nachází se v severovýchodní Číně. Je to integrovaná rafinerská a petrochemická společnost. EU také uvalila sankce na čínskou společnost Tianjin Xishanfusheng International Trading, která sice není z ropného sektoru, ale podle Bruselu hrála významnou roli ve snaze Ruska obcházet sankce.

Americký prezident Donald Trump

Lukáš Kovanda: Trump učinil dosud nejzásadnější krok USA ke zničení ruského „ropného bankomatu“

Názory

Americký prezident Donald Trump nebývale přitvrzuje vůči Rusku, a to zásahem proti tamnímu ropnému byznysu, na nějž si netroufla ani administrativa jeho předchůdce Joea Bidena. Trump oznámil potenciálně devastující sankce na dva největší ruské producenty, zodpovídající dohromady za takřka polovinu ruského ropného vývozu, tedy na státní podnik Rosněfť a na Lukoil, který je v soukromých rukou.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Členské státy EU se před začátkem summitu v Bruselu shodly na 19. balíku sankcí proti Rusku. Opatření je reakcí na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu a zahrnuje řadu restrikcí v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.

Čína v loňském roce dovážela v průměru 11,1 milionu barelů ropy denně. Bylo to jen o trochu méně než v roce předchozím, kdy se dovoz vyšplhal na rekordních 11,3 milionu barelů denně. Čína je největším dovozcem ropy na světě.

Spojené státy oznámily sankce na největší ruské ropné koncerny Rosněfť a Lukoil, včetně desítek jejich dceřiných společností. Ruskou ropu odebírá více zemí, zdaleka nejvíce ale Indie a Čína. Americký prezident Donald Trump na ně naléhá, aby s nákupy přestaly, a pomohly tak zastavit financování ruského válečného tažení. Rusko Ukrajinu vojensky napadlo v únoru 2022 a nyní má pod kontrolou asi 20 procent jejího území.

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Money

Přečíst článek

Putin varuje EU před zabavením ruských aktiv. Přijde bolestivá odpověď, zní z Kremlu

Ruský prezident Vladimir Putin
Moskva pohrozila bolestivou odpovědí na jakýkoliv krok, kterým by se Evropská unie pokusila zabavit ruská aktiva zmrazená na evropských účtech. O vyjádření mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové informuje agentura Reuters. O nakládání se zmrazenými ruskými aktivy bude jednat summit EU v Bruselu.

„Jakékoli kroky s ruskými aktivy bez souhlasu Ruska jsou z pohledu mezinárodního a smluvního práva neplatné. Neexistuje žádný legální způsob, jak zabavit prostředky někoho jiného, aniž by to poškodilo kapsy a prestiž těch, kteří je vyvlastňují,“ je přesvědčena ruská diplomacie.

„Jakékoliv konfiskační iniciativy z Bruselu nevyhnutelně vyústí v bolestivou odpověď,“ podotkla také Zacharovové, podle níž bude Moskva postupovat podle principu reciprocity a na základě svých zájmů.

Evropská komise před několika dny představila plán, který podle ní umožní na takzvanou reparační půjčku Ukrajině využít až 185 miliard eur (4,5 bilionu korun) ze zmrazených ruských aktiv v Evropě, aniž by tato aktiva byla zkonfiskována. Záměr spočítá s jejich pozdějším splacením Rusku poté, co Kyjev od Moskvy dostane válečné reparace

Některé země mají ale proti tomuto postupu výhrady a množství otázek technického i právního rázu. Předseda Evropské rady António Costa doufá, že by summit některé obavy mohl rozptýlit.

Evropa se probouzí do hořkého rána, Trump s Putinem budou jednat „o ní bez ní"

Lukáš Kovanda: Evropa se probouzí do hořkého rána, Trump s Putinem budou jednat „o ní bez ní“

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Reddit žaluje Perplexity AI: obvinění z „praní dat“ a nelegálního stahování obsahu uživatelů

Reddit
iStock
Americký provozovatel jednoho z nejnavštěvovanějších internetových diskusních fór Reddit žaluje start-up Perplexity AI, viní ho z nezákonného stahování obsahu svých uživatelů pro trénink umělé inteligence. S odvoláním na soudní dokumenty o tom informovala agentura Reuters.

Reddit podle médií tvrdí, že Perplexity spolu s několika menšími podniky systematicky obcházely jeho ochranná opatření a maskovaly identitu svých nástrojů, aby získaly přístup k chráněným datům.

„Společnosti zabývající se AI se utkávají v závodě o kvalitní obsah vytvářený lidmi - a tento tlak podněcuje v celém odvětví rozšířenou ekonomiku 'praní špinavých dat',“ sdělil agentuře Reuters šéf právního oddělení Redditu Ben Lee.

Reddit, který obsahuje tisíce tematických diskusí, takzvaných subredditů, v žalobě uvedl, že je nejčastěji uváděným zdrojem odpovědí na dotazy uživatelů generovaných umělou inteligencí. Firma obsah poskytla v licenci například společnostem Google a OpenAI, které provozují chatboty Gemini a ChatGPT.

Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů

Trhy

Z kryptoměn se stal seriózní byznys i pro největší správce aktiv na světě. Zatímco tradiční indexové fondy typu S&P 500 nabízejí jen minimální poplatky, bitcoinová ETF se stala novým zdrojem výnosů. BlackRock na nich už vydělává více než na svém vlajkovém akciovém fondu – a podle analytiků tento trend zdaleka nekončí.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Žaloba i na litevskou společnost Oxylabs

Žaloba vedle Perplexity míří i na litevskou společnost Oxylabs, texaský start-up SerpApi a bývalou ruskou botnetovou síť AWMProxy. Reddit je obviňuje z poskytování služeb, které měly pomáhat při skrytém stahování obsahu.

Společnost Perplexity na dotaz listu Financial Times uvedla, že žalobu zatím oficiálně neobdržela a že bude důrazně bránit právo uživatelů na svobodný a férový přístup k veřejným informacím. Firmu Reddit obvinila z útoku na otevřenost a veřejný zájem.

Dva zdroje Financial Times uvedly, že Reddit už dříve upozornil Perplexity na možné zneužití dat a nabídl společnosti dohodu o placeném partnerství podobnou té, kterou má s Googlem a OpenAI. Zakladatel Perplexity Aravind Srinivas však podle Financial Times dohodu odmítl.

Hydroelektrárna Baixo Iguaçu

Energo-Pro miliardáře Tesaře dokončila nákup brazilské hydroelektrárny Baixo Iguaçu

Zprávy z firem

Česká energetická společnost Energo-Pro podnikatele Jaromíra Tesaře dokončila nákup vodní elektrárny Baixo Iguaçu v Brazílii o celkovém výkonu 350 megawattů. O převzetí elektrárny za 260 milionů eur (zhruba 6,4 miliardy korun) firma informovala v březnu, musela ale ještě získat potřebná regulatorní povolení. Transakce je největší českou investici v Jižní Americe a Baixo Iguaçu se stala svým výkonem největším energetickým zdrojem Energo-Pro, sdělila mluvčí skupiny Hana Hikelová.

Přečíst článek

Soudy v posledních měsících a letech obdržely desítky žalob k desítkám případů využívání autorsky chráněných textů při tréninku generativní AI. Reddit, který vstoupil na burzu v březnu 2024, už v červnu zažaloval firmu Anthropic, jež stojí za chatbotem Claude.

Americký mediální koncern Penske Media v září zažaloval Google ze skupiny Alphabet za souhrny od AI, které se zobrazují v čele vyhledávání. Tvrdí, že nelegálně využívají reportáže jeho titulů jako Rolling Stone nebo The Hollywood Reporter.

Anthropic nedávno souhlasil, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (31,5 miliardy korun) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů. Ti firmu obvinili, že bez jejich souhlasu využila jejich knih k tréninku chatbota Claude.

