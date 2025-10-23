EU zahrnula do protiruských sankcí i čínské firmy
Evropská unie zahrnula do 19. balíku protiruských sankcí i dvě čínské rafinerie a jednu obchodní firmu z Hongkongu, která je do obchodu s ruskou ropou zapojena. Ačkoliv to není poprvé, co se protiruské sankce zaměřují na firmy z čínského ropného sektoru, nejnovější restrikce mají ze sankcí, které zatím EU v tomto ohledu zavedla, ekonomicky největší dopad. Uvedla to dnes agentura Reuters.
Na sankčním seznamu jsou od nynějška čínské rafinerie Liaoyang Petrochemical a Shandong Yulong Petrochemical, které mají dohromady kapacitu ke zpracování 600 tisíc barelů ropy denně. Unie dala na seznam i firmu Chinaoil Hong Kong, což je obchodní součást čínského petrochemického koncernu PetroChina, jednoho z největších svého druhu na světě.
Evropská unie se ve spolupráci se skupinou ekonomicky vyspělých zemí G7 snaží dál vyčerpávat zdroje, které Moskva používá k financování války na Ukrajině. Cílem západních států je snížit životně důležité příjmy z prodeje ropy a plynu, které ruskou státní pokladu plní zdaleka nejvíce.
Významní odběratelé ropy
Uvedené tři firmy jsou podle EU významnými odběrateli ruské ropy, a proto Moskvě poskytují významný zdroj příjmů. Shandong Yulong je nejnovější čínská rafinerie s kapacitou 400 tisíc barelů denně a jedním z největších čínských odběratelů ruské ropy. Několik dodavatelů ropy pro rafinerii Yulong už zrušilo prodej blízkovýchodní a kanadské ropy určené pro toto zařízení, čímž reagovali na sankce, které na rafinerii minulý týden uvalila Británie.
Rafinerie Liaoyang má kapacitu 200 tisíc barelů denně a nachází se v severovýchodní Číně. Je to integrovaná rafinerská a petrochemická společnost. EU také uvalila sankce na čínskou společnost Tianjin Xishanfusheng International Trading, která sice není z ropného sektoru, ale podle Bruselu hrála významnou roli ve snaze Ruska obcházet sankce.
Americký prezident Donald Trump nebývale přitvrzuje vůči Rusku, a to zásahem proti tamnímu ropnému byznysu, na nějž si netroufla ani administrativa jeho předchůdce Joea Bidena. Trump oznámil potenciálně devastující sankce na dva největší ruské producenty, zodpovídající dohromady za takřka polovinu ruského ropného vývozu, tedy na státní podnik Rosněfť a na Lukoil, který je v soukromých rukou.
Členské státy EU se před začátkem summitu v Bruselu shodly na 19. balíku sankcí proti Rusku. Opatření je reakcí na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu a zahrnuje řadu restrikcí v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.
Čína v loňském roce dovážela v průměru 11,1 milionu barelů ropy denně. Bylo to jen o trochu méně než v roce předchozím, kdy se dovoz vyšplhal na rekordních 11,3 milionu barelů denně. Čína je největším dovozcem ropy na světě.
Spojené státy oznámily sankce na největší ruské ropné koncerny Rosněfť a Lukoil, včetně desítek jejich dceřiných společností. Ruskou ropu odebírá více zemí, zdaleka nejvíce ale Indie a Čína. Americký prezident Donald Trump na ně naléhá, aby s nákupy přestaly, a pomohly tak zastavit financování ruského válečného tažení. Rusko Ukrajinu vojensky napadlo v únoru 2022 a nyní má pod kontrolou asi 20 procent jejího území.