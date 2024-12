Norové trumfnou Japonce. Postaví nejdelší a nejhlubší tunel na světě

Norsko postaví nejdelší a nejhlubší podmořský tunel na světě, který povede mezi ostrovy na západě země. Komplex naváže na současnou dálnici, díky čemuž se řidičům výrazně zkrátí cesta ze severu na jih země, napsal web The Times.

Norsko začalo v roce 2018 v rámci projektu Rogfast stavět tunel Boknafjord, který bude se svými 26,7 kilometru nejdelším a s hloubkou 390 metrů zároveň i nejhlubším podmořským tunelem na světě. Celková cena tunelového komplexu bude 22 miliard dánských korun (necelých 47 miliard korun) a jeho dokončení se plánuje na rok 2033.

Inženýrská stavba propojí severní čtvrť Vestre Bokn v obci Bokn s jižní čtvrtí Harestadem v obci Randaberg, které leží na samostatných ostrovech v Severním moři. Cesta dosud vedla po východních ostrovech, nová trasa má vést přes západní ostrov Kvitsoy.

Více jak půl hodiny

Jízda tunelem řidičům zabere asi 35 minut a zaplatí za ni mýto v přepočtu asi 920 korun. Díky napojení komplexu na dálnici E39 se dostanou z jižního Kristiandsandu do severního Trondheimu o 11 hodin dříve, protože nebudou muset sedmkrát přestupovat na trajekty mezi fjordy.

„Přístav v Mortavice je poměrně exponovaný a v zimě se trajekty někdy musí odklánět do jiného přístavu. Jakmile bude tunel dokončen, nebudeme muset čekat na dobré počasí, aby se dalo jezdit po silnicích,“ řekl projektový manažer Oddvar Kaarmo. Zároveň doufá, že tunel usnadní vývoz zboží a podpoří turistický ruch na západním pobřeží země.

Video zveřejněné norským ředitelstvím silnic ukazuje tunel, v němž jsou dvě dvouproudové silnice, 245 ventilátorů, 480 telefonních budek, několik odpočívadel, nouzových východů, kruhových objezdů a odvětrávacích šachet. Pro stavbu šesti propojených tunelů budou muset stavebníci vyhloubit 8,5 milionu kubických metrů horniny, jak uvádí zveřejněný projekt.

Nejdelším podmořským tunelem je v současnosti Seikanský tunel mezi ostrovy Hokkaidó a Honšú na severu Japonska, který měří 23,3 kilometru.

