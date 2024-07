Český beton u fjordů. Technici z Metrostavu dokončili soubor mostů v Norsku

Stavbaři ze společnosti Metrostav dokončili další významné dílo v Norsku. Díky tomu odstartoval provoz na úseku silnice E39 Lønset – Hjelset, na kterém se pracovníci Metrostavu Norge v uplynulých letech podíleli výstavbou sedmi mostů.

„Stavba několika objektů zároveň byla logisticky i technicky velmi náročná, co se týče kontroly zrání betonu a nebo dočasného podpírání mostních konstrukcí. Zajímavostí projektu byla například montáž devatenácti mostních nosníků na mostě Hagaelvabru, které měřily 40,6 metru. Pro logisticky složitou operaci byla použita i loď, musely se rozšířit místní cesty a použít 500 tunový jeřáb,” popisuje vedoucí projektu Matěj Novotný.

Na stavbě pracovalo padesát stavbařů z Čech, kteří s projektem prožili i dvě náročné zimy s pověstným severským mrazem a sněhem. „Zažili jsme přes dvacet pod nulou i jarní povodně, které nám několikrát vytopily stavbu,“ dodává.

Starý úsek silnice E39 byl úzký a obtížně průjezdný s nesčetnými výjezdy a proměnlivou rychlostí jízdy. „Na nové silnici řidič dosáhnete stabilní rychlosti 90 km/h a po celou cestu je silnice bezpečná,“ uvádí k dílu projektový manažer Halgeir Brudeseth z norské správy veřejných komunikací v tiskové zprávě. To je oproti staré silnici zásadní zlepšení, protože ta umožňovala pouze rychlost mezi 50 a 70 km/h.

Silnice E39 mezi Lønsetem a Hjelsetem je nejfrekventovanější silnice směrem na správní město Molde. Projede po ní zhruba šest tisíc aut denně. „Díky modernizaci se očekává, že číslo vzroste na osm tisíc, když se na jaře 2025 otevře nová nemocnice v Hjelsetu. Nová silnice je proto koncipována pro budoucnost, se dvěma a třemi jízdními pruhy a šířkou mezi 12,5 až 15 metry.

Severská tradice pokračuje

Premiéru s výstavbou mostů si stavaři z Metrostavu odbyli v roce 2018. Náklady na most přes fjord, který je součástí obřího projektu Mjonestamen, dosahl miliardy korun. A celý projekt byl dokončen zhruba před čtyřmi lety.

Projekt Mjonestamen není přitom nebyla první velká zakázka Metrostavu v severských zemích. Například na Islandu již dříve dokončil ražbu tamního nejdelšího silničního tunelu Norfdjördur. Cena projektu dosahovala 1,5 miliardy korun, z třetiny se na něm podílela partnerská islandská firma.

