Češi postaví třetí nejdelší tunel v Norsku. Vyjde na 6,3 miliardy

Společnost Metrostav Norge získala dosud nejvýznamnější zakázku na skandinávském trhu. V západním Norsku postaví 12,4 kilometrů dlouhý tunel Røldal, který se po dokončení stane třetím nejdelším v zemi. Investice v přepočtu za 6,3 miliardy korun posílí dopravní spojení mezi východem a západem Norska na důležité silnici E134.

Tuneláři z Metrostav Norge mají ve skandinávských zemích a na Islandu s ražbou velké zkušenosti. Na severu Evropy se angažují již téměř dvě desítky let. Před čtyřmi lety například dokončili dva projekty. V islandské pustině otevřeli motoristům tunel Dýrafjörður, a v Norsku dokončili projekt dvou tunelů a mostu přes mořský záliv Åstfjord.

FOTOGALERIE: Metrostav Norge je na severu téměř dvacet let

„Norský trh nás dnes bere jako rovnocenné partnery, a to rozhodně není pro zahraniční firmy samozřejmost. K Røldalu ale přistupujeme s velkou pokorou. Vyrazit tunel v délce přes dvanáct kilometrů je výzva sama o sobě – čekají nás poruchové zóny, injektáže kvůli přítokům vody i složité větrání. Navíc používáme bezemisní technologii včetně čtyřicetitunového elektrického nakladače a bateriových dumperů,“ říká Jiří Horčička, obchodní ředitel Metrostav Norge AS.

Tunel bude součástí evropské silnice E134, která prochází horským terénem a obsahuje řadu tunelových úseků. Nový tunel zásadně zlepší bezpečnost a plynulost dopravy – zejména v zimních měsících, kdy je současná silnice často neprůjezdná.

„Příští rok oslavíme dvacet let skandinávského dobrodružství. Lepší dárek jsme si ani nemohli přát. Røldal bude nejdelším tunelem, jaký jsme kdy v rámci Skupiny Metrostav realizovali,“ dodává Aleš Gothard, generální ředitel Metrostav Norge AS, který firmu na severu zakládal.

Zahájení ražeb v úseku Røldal–Seljestad je plánováno na třetí čtvrtletí letošního roku, dokončení projektu se očekává na konci roku 2030. Investorem nového úseku silnice E134 je společnost Statens vegvesen, norská obdoba českého ŘSD. Metrostav Norge AS bude na projektu spolupracovat ve sdružení s firmou Bertelsen & Garpestad AS. Realizace se uskuteční včetně projekční činnosti a Metrostav bude zodpovědný za kompletní ražbu tunelu a izolace proti vodě a mrazu.

Metrostav Norge AS, norská dcera největší české stavební společnosti, v současnosti realizuje mimo jiné dálniční tunely na silnici E18 na jihu Norska, most přes Ramfjord, rehabilitace městských tunelů v Tromsø, most Nerlandsøy na západním pobřeží a podzemní kaverny pro ukládání odpadu z výroby zinku v Oddě. Skupina Metrostav dosud vybudovala na severu Evropy více než 57 kilometrů tunelů.

