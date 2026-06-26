Starlink míří do mobilů Američanů. SpaceX chystá vstup na spotřebitelský trh
Starlink může zamířit přímo do kapes Američanů. SpaceX podle Financial Times chystá mobilní službu pro běžné zákazníky a mohla by se pustit do přímého souboje s operátory Verizon, AT&T a T-Mobile.
Vesmírná společnost SpaceX plánuje spustit satelitní internetovou službu Starlink pro americké spotřebitele. S odkazem na sdělení podniku investorům o tom píše web deníku Financial Times. Společnost podnikatele Elona Muska by tak mohla začít přímo konkurovat velkým americkým telekomunikačním operátorům Verizon, AT&T a T-Mobile, uvádí list.
SpaceX již ve Spojených státech nabízí přímé připojení k mobilní síti operátora T-Mobile. Z vesmíru zajišťuje doplňkové pokrytí, a rozšiřuje tak přístup k internetu do odlehlých oblastí.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Vlastní pozemní mobilní síť v USA
Prezidentka SpaceX Gwynne Shotwellová investorům podle deníku sdělila, že by firma chtěla na trh uvést službu pro drobné spotřebitele a že by mohla vybudovat vlastní pozemní mobilní síť v USA. To by podle FT znamenalo, že by Starlink prodával mobilní smlouvy individuálním zákazníkům.
SpaceX
Akcie se po silné post-IPO rally propadly níže, ale stále zůstávají nad upisovací cenou 135 USD.
Příchod SpaceX na maloobchodní trh by byl jednou z nejvýznamnějších komerčních expanzí společnosti od spuštění Starlinku, uvádí list. Starlink již působí ve více než 150 zemích po celém světě a nabízí vysokorychlostní internetové připojení prostřednictvím své sítě satelitů.
Muskův bilionářský titul vydržel jen krátce. Akcie SpaceX po prudkém růstu zchladly a spolu s poklesem Tesly stáhly hodnotu jeho majetku pod hranici jednoho bilionu dolarů. Trh tak začíná testovat, zda ocenění vesmírné firmy není příliš ambiciózní.
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Leaders
Muskův bilionářský titul vydržel jen krátce. Akcie SpaceX po prudkém růstu zchladly a spolu s poklesem Tesly stáhly hodnotu jeho majetku pod hranici jednoho bilionu dolarů. Trh tak začíná testovat, zda ocenění vesmírné firmy není příliš ambiciózní.
Akcie SpaceX po rekordním IPO tvrdě couvají. Firma za tři dny smazala přes 600 miliard dolarů, tedy více než 12,7 bilionu korun, a trh začíná řešit její plánované zadlužení kvůli ambicím v umělé inteligenci.
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Trhy
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.