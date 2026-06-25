Nová pracovní místa u Berlína. Tesla rozšiřuje svou jedinou evropskou gigafactory
Tesla znovu šlape na plyn v Evropě. V německé továrně u Berlína chce nabrat dalších 1000 lidí a od října vyrábět až 7500 elektromobilů týdně. Vedle aut chystá i rozjezd výroby bateriových článků.
Tesla rozšiřuje výrobu ve své německé továrně v Grünheide u Berlína. Americký výrobce elektromobilů tam vytvoří dalších 1000 pracovních míst a od října chce zvýšit produkci na 7500 vozů týdně. Podle agentur DPA a Reuters to uvedla sama automobilka.
Firma už v dubnu oznámila, že do konce června přijme v závodě 1000 nových zaměstnanců. Tento nábor ale zatím není dokončený. Podle mluvčí Tesly do továrny nastoupilo zhruba 700 nových pracovníků. Důvodem dubnového rozhodnutí byla rostoucí poptávka po vozu Model Y.
Muskův bilionářský titul vydržel jen krátce. Akcie SpaceX po prudkém růstu zchladly a spolu s poklesem Tesly stáhly hodnotu jeho majetku pod hranici jednoho bilionu dolarů. Trh tak začíná testovat, zda ocenění vesmírné firmy není příliš ambiciózní.
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Leaders
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Navyšování výroby
Od července chce Tesla zvýšit výrobu o pětinu na 6200 aut týdně. Říjnový plán počítá s dalším navýšením až na 7500 vozů za týden.
Tesla
Poslední dostupná kotace akcií Tesly na americkém trhu. Hodnoty jsou uvedené v amerických dolarech.
V závodě v Grünheide pracovalo před více než dvěma lety zhruba 12 400 lidí. Letos byl podle DPA počet zaměstnanců o 1700 nižší. Nové plány by znamenaly zvýšení stavu na přibližně 12 700 pracovníků.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Tesla hledá nové zaměstnance
Vedle výroby aut Tesla samostatně hledá více než 1500 lidí pro výrobu bateriových článků. Tu chce spustit v první polovině roku 2027. „Tady potřebujeme opravdu mnoho odborných pracovníků, proto je nábor o něco složitější,“ uvedla mluvčí firmy.
Továrna v Grünheide je jedinou evropskou gigafactory Tesly. Elektromobily se tam vyrábějí od března 2022.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.