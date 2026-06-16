Vily, jejichž cenu realitky tají. Pražský luxusní trh nabízí bazény, věže i výhledy na Hrad
Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.
Český trh luxusních nemovitostí se v posledních letech výrazně proměnil. Kupující už neřeší jen prestižní adresu, ale také architektonickou hodnotu, technický stav, kvalitu rekonstrukce, velikost pozemku, soukromí i budoucí hodnotu nemovitosti. Pražská vila tak dnes není jen dům se zahradou, ale kombinace investice, životního stylu a architektonického příběhu.
To je dobře vidět i na aktuální nabídce pražských vil. Opravdu kvalitních domů v dobrých lokalitách je málo, nové prakticky nevznikají a ty historické se prodávají jen výjimečně. Nejzajímavější kusy se navíc často objevují bez veřejně uvedené ceny. U těchto nemovitostí se cena sděluje až vážným zájemcům, protože se pohybuje v nejvyšším segmentu trhu.
Troja: vila s výhledem na Hrad, bazénem a vlastním spa
K nejvýraznějším nabídkám patří vila v pražské Troji, kterou nabízí Sotheby’s International Realty Czech Republic. Dům stojí v prestižní rezidenční lokalitě a láká hlavně na výhledy na Pražský hrad a panorama města.
Přízemí tvoří společenská část s pracovnou s krbem, jižně orientovaným obývacím pokojem, hlavní kuchyní a vstupem na terasu s venkovním posezením a bioklimatickou pergolou. Součástí domu je také vnitřní bazén o rozměrech deset krát čtyři metry, vinný sklep, spa s finskou a parní saunou, další kuchyně, zázemí pro hosty nebo personál, garáž pro čtyři auta a prostor pro nepřetržitou bezpečnostní službu.
Cena není veřejně uvedena. Podle rozsahu domu, lokality, výhledů a vybavení lze ale očekávat částku minimálně ve vyšších desítkách milionů korun, u podobně výjimečných trojských vil spíše v hladině kolem 150 milionů korun a výše.
Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.
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Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.
Vysočany: prvorepubliková vila za 69,5 milionu
Ve Vysočanech je k prodeji prvorepubliková vila z roku 1935 podle návrhu architekta Aloise Dlabače. Nabízí ji Sotheby’s International Realty Czech Republic. Čtyřpodlažní dům má užitnou plochu 345 metrů čtverečních, dispozici 9+1 a stojí na pozemku o rozloze 1347 metrů čtverečních. Nabídková cena činí 69,5 milionu korun.
Vila prošla v roce 2019 kompletní rekonstrukcí, která zachovala původní charakter stavby a doplnila jej o současný standard bydlení. Interiéry pracují s tmavými dřevěnými podlahami, nábytkem na míru, italským vybavením a koupelnami Devon & Devon. Součástí objektu je také samostatná přístavba se zázemím pro personál, garáž pro dvě auta a udržovaná zahrada.
Rodinná vila v Nitře je přesným opakem okázalých vil, které chtějí ohromit už z ulice. Je nízká, klidná a střídmá. Jenže uvnitř pracuje s výhledem, světlem a materiály tak přesně, že z obyčejného bydlení dělá tichý luxus.
FOTOGALERIE: Tahle vila vypadá nenápadně. Jenže z každého pokoje vidí na hrad
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Rodinná vila v Nitře je přesným opakem okázalých vil, které chtějí ohromit už z ulice. Je nízká, klidná a střídmá. Jenže uvnitř pracuje s výhledem, světlem a materiály tak přesně, že z obyčejného bydlení dělá tichý luxus.
Hřebenky: vila s parkovou zahradou a věží
Jednou z nejvýjimečnějších nabídek v portfoliu realitní kanceláře Luxent je kompletně zrekonstruovaná vila z roku 1910 v ulici Nad Výšinkou na Hřebenkách. Dům má užitnou plochu 400 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze 3359 metrů čtverečních, tedy na jednom z největších soukromých rezidenčních pozemků v širším centru Prahy.
Rezidence vznikla jako součást projektu vil architekta Viktora Beneše pod vlivem anglické vilové architektury. Nabízí mramorovou vstupní halu, pracovnu s původním dřevěným obložením, obytné prostory s výhledem na Prahu, vyhlídkovou věž, wellness, saunu, fitness, vinotéku a krytý venkovní bazén o délce 25 metrů. Na pozemku je garáž pro tři auta, další krytá stání, dvě letní posezení a venkovní kuchyně.
Cena je na vyžádání. Vzhledem k lokalitě, rozsahu pozemku a vybavení lze u podobné nemovitosti očekávat částku výrazně nad 150 milionů korun, pravděpodobně spíše kolem 200 milionů korun a výše.
Hanspaulka: elegantní vila za 155 milionů
V prestižní pražské Hanspaulce je k prodeji elegantní vila za 155 milionů korun. Dům v portfoliu Sotheby’s International Realty Czech Republic nabízí obytnou plochu 702 metrů čtverečních, pozemek o rozloze 1007 metrů čtverečních a terasy o ploše 46 metrů čtverečních.
Praha ukázala návrhy finalistů soutěže na dostavbu Vítězného náměstí . Nová zástavba takzvaného 4. kvadrantu vyroste v režii trojice developerů Penta Real Estate, Kaprain Group a Sekyra Group.
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Praha ukázala návrhy finalistů soutěže na dostavbu Vítězného náměstí . Nová zástavba takzvaného 4. kvadrantu vyroste v režii trojice developerů Penta Real Estate, Kaprain Group a Sekyra Group.
Ve čtyřech patrech jsou tři ložnice, každá s vlastní koupelnou a prostornou šatnou, tři pracovny, knihovna a otevřené obytné patro s obývacím pokojem s krbem na dřevo, jídelnou, kuchyní a biliardovou částí. Relaxační zázemí tvoří vnitřní bazén, sauna, fitness a bar.
Vila prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2013 a interiéry byly zařízeny ve vysokém standardu. Nechybějí mramorové a dubové podlahy, křišťálové lustry ani designový nábytek. Součástí pozemku je také zázemí pro nepřetržitou bezpečnostní službu.
Hřebenky podruhé: historická vila za 53,7 milionu
Další zajímavou nabídkou realitní kanceláře Sotheby’s International Realty Czech Republic je historická kamenná vila z roku 1914 v ulici Tichá na Hřebenkách. Jde o samostatnou část dvojvily s užitnou plochou 317 metrů čtverečních, dispozicí 6+kk a pozemkem o rozloze 546 metrů čtverečních. Cena činí 53,7 milionu korun.
Dům je od roku 1947 v péči jedné rodiny a v roce 2015 prošel rekonstrukcí, která respektovala jeho původní charakter. Vstupní podlaží tvoří hala se schodištěm, ložnice, šatna a velkorysý obytný prostor s kuchyňským koutem a jídelnou. V patře jsou další ložnice, koupelna, balkon a terasa. Podkroví pak nabízí další ložnici, pracovnu, koupelnu, šatnu a skladové prostory.
K vile patří oplocená zahrada se vzrostlými stromy a parkování pro dva vozy. Největší předností je klidná poloha ve slepé rezidenční ulici s minimálním provozem.
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Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.