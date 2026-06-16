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newstream.cz Reality Vily, jejichž cenu realitky tají. Pražský luxusní trh nabízí bazény, věže i výhledy na Hrad

Vily, jejichž cenu realitky tají. Pražský luxusní trh nabízí bazény, věže i výhledy na Hrad

Elegantní vila na Hanspaulce je k prodeji za 155 milionů korun a nabízí 702 metrů čtverečních obytné plochy.
Sothebys, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.

Český trh luxusních nemovitostí se v posledních letech výrazně proměnil. Kupující už neřeší jen prestižní adresu, ale také architektonickou hodnotu, technický stav, kvalitu rekonstrukce, velikost pozemku, soukromí i budoucí hodnotu nemovitosti. Pražská vila tak dnes není jen dům se zahradou, ale kombinace investice, životního stylu a architektonického příběhu.

To je dobře vidět i na aktuální nabídce pražských vil. Opravdu kvalitních domů v dobrých lokalitách je málo, nové prakticky nevznikají a ty historické se prodávají jen výjimečně. Nejzajímavější kusy se navíc často objevují bez veřejně uvedené ceny. U těchto nemovitostí se cena sděluje až vážným zájemcům, protože se pohybuje v nejvyšším segmentu trhu.

Historická kamenná vila z roku 1914 na pražských Hřebenkách je k prodeji za 53,7 milionu korun. Samostatná část dvojvily v klidné ulici Tichá nabízí užitnou plochu 317 metrů čtverečních a dispozici 6+kk. Dům prošel v roce 2015 citlivou rekonstrukcí, která zachovala jeho dobový charakter a propojila jej s komfortem současného bydlení. 29 fotografií v galerii

Troja: vila s výhledem na Hrad, bazénem a vlastním spa

K nejvýraznějším nabídkám patří vila v pražské Troji, kterou nabízí Sotheby’s International Realty Czech Republic. Dům stojí v prestižní rezidenční lokalitě a láká hlavně na výhledy na Pražský hrad a panorama města.

Přízemí tvoří společenská část s pracovnou s krbem, jižně orientovaným obývacím pokojem, hlavní kuchyní a vstupem na terasu s venkovním posezením a bioklimatickou pergolou. Součástí domu je také vnitřní bazén o rozměrech deset krát čtyři metry, vinný sklep, spa s finskou a parní saunou, další kuchyně, zázemí pro hosty nebo personál, garáž pro čtyři auta a prostor pro nepřetržitou bezpečnostní službu.

Cena není veřejně uvedena. Podle rozsahu domu, lokality, výhledů a vybavení lze ale očekávat částku minimálně ve vyšších desítkách milionů korun, u podobně výjimečných trojských vil spíše v hladině kolem 150 milionů korun a výše.

Trnová u Prahy

FOTOGALERIE: Zámky na prodej. Podívejte se, kolik stojí historické skvosty v Česku

Reality

Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.

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Vysočany: prvorepubliková vila za 69,5 milionu

Ve Vysočanech je k prodeji prvorepubliková vila z roku 1935 podle návrhu architekta Aloise Dlabače. Nabízí ji Sotheby’s International Realty Czech Republic. Čtyřpodlažní dům má užitnou plochu 345 metrů čtverečních, dispozici 9+1 a stojí na pozemku o rozloze 1347 metrů čtverečních. Nabídková cena činí 69,5 milionu korun.

Vila prošla v roce 2019 kompletní rekonstrukcí, která zachovala původní charakter stavby a doplnila jej o současný standard bydlení. Interiéry pracují s tmavými dřevěnými podlahami, nábytkem na míru, italským vybavením a koupelnami Devon & Devon. Součástí objektu je také samostatná přístavba se zázemím pro personál, garáž pro dvě auta a udržovaná zahrada.

Vila Vicus na Slovensku

FOTOGALERIE: Tahle vila vypadá nenápadně. Jenže z každého pokoje vidí na hrad

Reality

Rodinná vila v Nitře je přesným opakem okázalých vil, které chtějí ohromit už z ulice. Je nízká, klidná a střídmá. Jenže uvnitř pracuje s výhledem, světlem a materiály tak přesně, že z obyčejného bydlení dělá tichý luxus.

Petra Nehasilová

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Hřebenky: vila s parkovou zahradou a věží

Jednou z nejvýjimečnějších nabídek v portfoliu realitní kanceláře Luxent je kompletně zrekonstruovaná vila z roku 1910 v ulici Nad Výšinkou na Hřebenkách. Dům má užitnou plochu 400 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze 3359 metrů čtverečních, tedy na jednom z největších soukromých rezidenčních pozemků v širším centru Prahy.

Rezidence vznikla jako součást projektu vil architekta Viktora Beneše pod vlivem anglické vilové architektury. Nabízí mramorovou vstupní halu, pracovnu s původním dřevěným obložením, obytné prostory s výhledem na Prahu, vyhlídkovou věž, wellness, saunu, fitness, vinotéku a krytý venkovní bazén o délce 25 metrů. Na pozemku je garáž pro tři auta, další krytá stání, dvě letní posezení a venkovní kuchyně.

Cena je na vyžádání. Vzhledem k lokalitě, rozsahu pozemku a vybavení lze u podobné nemovitosti očekávat částku výrazně nad 150 milionů korun, pravděpodobně spíše kolem 200 milionů korun a výše.

Hanspaulka: elegantní vila za 155 milionů

V prestižní pražské Hanspaulce je k prodeji elegantní vila za 155 milionů korun. Dům v portfoliu Sotheby’s International Realty Czech Republic nabízí obytnou plochu 702 metrů čtverečních, pozemek o rozloze 1007 metrů čtverečních a terasy o ploše 46 metrů čtverečních.

Moderní architektura pro Dejvice. Podívejte se, jak má vypadat dostavba Vítězného náměstí

Moderní architektura pro Dejvice. Podívejte se, jak má vypadat dostavba Vítězného náměstí

Reality

Praha ukázala návrhy finalistů soutěže na dostavbu Vítězného náměstí . Nová zástavba takzvaného 4. kvadrantu vyroste v režii trojice developerů Penta Real Estate, Kaprain Group a Sekyra Group.

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Ve čtyřech patrech jsou tři ložnice, každá s vlastní koupelnou a prostornou šatnou, tři pracovny, knihovna a otevřené obytné patro s obývacím pokojem s krbem na dřevo, jídelnou, kuchyní a biliardovou částí. Relaxační zázemí tvoří vnitřní bazén, sauna, fitness a bar.

Vila prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2013 a interiéry byly zařízeny ve vysokém standardu. Nechybějí mramorové a dubové podlahy, křišťálové lustry ani designový nábytek. Součástí pozemku je také zázemí pro nepřetržitou bezpečnostní službu.

Hřebenky podruhé: historická vila za 53,7 milionu

Další zajímavou nabídkou realitní kanceláře Sotheby’s International Realty Czech Republic je historická kamenná vila z roku 1914 v ulici Tichá na Hřebenkách. Jde o samostatnou část dvojvily s užitnou plochou 317 metrů čtverečních, dispozicí 6+kk a pozemkem o rozloze 546 metrů čtverečních. Cena činí 53,7 milionu korun.

Dům je od roku 1947 v péči jedné rodiny a v roce 2015 prošel rekonstrukcí, která respektovala jeho původní charakter. Vstupní podlaží tvoří hala se schodištěm, ložnice, šatna a velkorysý obytný prostor s kuchyňským koutem a jídelnou. V patře jsou další ložnice, koupelna, balkon a terasa. Podkroví pak nabízí další ložnici, pracovnu, koupelnu, šatnu a skladové prostory.

K vile patří oplocená zahrada se vzrostlými stromy a parkování pro dva vozy. Největší předností je klidná poloha ve slepé rezidenční ulici s minimálním provozem.

Územní studie čtvrti Bubny-Zátory

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Petra Nehasilová

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Realizace doc. Matouše Jebavého představuje komplexní revitalizaci parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad.

Architektura už není jen pro fajnšmekry. V Česku se z ní stává byznys

Reality

Architektura v Česku přestává být debatou o hezkých fasádách. Stává se otázkou bydlení, veřejných peněz, hodnoty nemovitostí, kvality měst i schopnosti obcí dotáhnout dobré projekty do reality. Letošní čísla z České ceny za architekturu ukazují zemi, která umí stavět kvalitně, ale pořád příliš pomalu.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Přestavba vily v Tróji

Troja není jen zoo. Ve čtvrti slavných vil vznikla citlivá přestavba rodinného domu

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Petra Nehasilová

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Praha postaví školní kampus za miliardu. V Dolních Měcholupech nabídne místa pro 1170 žáků

Praha postaví školní kampus za miliardu. V Dolních Měcholupech nabídne místa pro 1170 žáků
iStock
ČTK
ČTK

Praha schválila výstavbu nového školního kampusu v Dolních Měcholupech za 1,16 miliardy korun. Areál pro 1170 dětí a studentů nabídne mateřskou, základní i střední školu a má ulevit přetíženým kapacitám v rychle rostoucí části metropole.

V pražských Dolních Měcholupech vznikne nový školní areál, kde bude mateřská, základní i střední škola s celkovou kapacitou 1170 žáků. Areál bude koncipován jako vzdělávací kampus, který nabídne mimo jiné venkovní učebny, sportoviště nebo jídelny. Projekt za zhruba 1,16 miliardy korun bez DPH schválili pražští radní. S výstavbou by mohli dělníci začít na začátku příštího roku.

Dolní Měcholupy, které jsou na jihovýchodě hlavního města, patří mezi nejmenší městské části Prahy. Žije zde zhruba 4100 obyvatel. Jsou v městském obvodu Prahy 10 a ve správním obvodu Prahy 15.

Posílení kapacit

Podle města má investice dlouhodobě posílit kapacity školství v rychle se rozvíjející části metropole, kde už nyní dochází k rostoucímu tlaku na místa ve školkách i základních školách. Areál má zajistit dostupnost vzdělávání pro místní obyvatele i spádové oblasti Prahy 10.

Nový kampus má zahrnovat pavilony jednotlivých stupňů škol, přičemž mateřská škola nabídne čtyři třídy pro 120 dětí, základní škola 27 tříd pro 810 žáků a střední škola osm tříd pro 240 studentů. Areál dále nabídne i venkovní učebny, sportoviště, jídelny, tělocvičny i další zázemí. Budovy budou bezbariérové.

Nedostatek kapacit ve školách je v Praze dlouhodobým problémem, který se týká jak okrajových městských částí, tak širšího centra metropole. Souvisí zejména s rostoucí bytovou výstavbou a zvyšujícím se počtem obyvatel, který vytváří tlak na školská zařízení.

Cennější než Louis Vuitton. Lék na obezitu udělal z Novo Nordisku největší firmu Evropy

Glosa Michala Noska: Hubnutí na recept? Ano. Ale stát nesmí dětem místo hřišť ordinovat akcie Novo Nordisku

Názory

Moderní léky na obezitu mohou části těžce obézních dospívajících skutečně pomoci. Nesmějí se ale stát pohodlnou náhradou za prevenci, pohyb, školní stravování a péči o rodiny. Zvlášť ve chvíli, kdy se politická komunikace nebezpečně potkává s marketingem farmaceutického giganta.

Michal Nosek

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Výrazným problémem je zejména nedostatek míst na středních školách, především gymnáziích, kde dlouhodobě počet uchazečů převyšuje nabídku volných kapacit. Situaci navíc zhoršuje i dojíždění studentů ze Středočeského kraje, které kapacity pražských škol dále zatěžuje. Město kromě výstavby nových škol řeší situaci také rozšiřováním stávajících zařízení, přístavbami a modernizací areálů.

Základní školy zřizují městské části, na starosti mají také mateřské školy. Pražský magistrát pak zřizuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy.

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Pocta pro architekta, který změnil české domy i studenty. Ladislav Lábus míří do síně slávy ČKA

Architekt Ladislav Lábus
ČTK
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Nestaví architekturu, která křičí. Staví takovou, která vydrží. Autor Langhansu, Paličkovy vily či Hotelu Karlov, Ladislav Lábus, získá Poctu České komory architektů. „Podstatné je, proč a pro koho to děláme,“ řekl v rozhovoru pro Newstream.

Ladislav Lábus patří k architektům, kteří se do české architektury nezapsali efektem, ale dlouhodobou přesností, zdrženlivostí a schopností rozumět místu. Česká komora architektů jej letos uvádí do své pomyslné síně slávy. 

„Pocta České komory architektů je profesoru Ladislavu Lábusovi udělována za mimořádně kultivované a nadčasové architektonické dílo, za celoživotní obranu hodnot kvalitní architektury, za neúnavnou pedagogickou a profesní práci i za osobní integritu, s níž po desetiletí spoluutváří kulturní prostředí české architektury,“ uvedla porota architektonické ceny Česká cena za architekturu.

Architekt Ladislav Lábus

Architekt Lábus: Těžší je stavět za hodně peněž než za málo

Reality

Jeden z nejuznávanějších českých architektů, Ladislav Lábus, získal Národní cenu za architekturu, Grand Prix, za bytový dům s galerií na Malé Straně. Stavět v centru Prahy podle něj znamená pracovat pod tlakem omezení, památkářů i veřejnosti. Právě v tom nachází výzvu. V rozhovoru mluví o tom, jak se česká architektura proměnila, proč se obyčejnost z domů vytrácí a proč dnešní trh s bydlením ztrácí smysl.

Petra Nehasilová

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12 fotografií v galerii

Lábus je spojován s takzvanou českou přísností, ale jeho architektura není chladná. Je spíš přesná, ohleduplná a vědomá si souvislostí. V rozhovoru pro Newstream v minulosti ostatně sám připomněl, že v architektuře nejde o efekt, ale o lidi, kteří v ní žijí. „Obyčejnost je plachá, ale krásná,“ řekl Lábus. A dodal také, že „tisíce druhů obkladaček nejsou v přímé úměře k tomu, jak se v prostoru žije“.

Právě tato zdrženlivost a schopnost nepodlehnout módním gestům je pro jeho tvorbu charakteristická. Lábus dlouhodobě ukazuje, že současná architektura nemusí být hlučná, aby byla silná. Může být pevná ve svém názoru, a přesto kultivovaná vůči okolí. Může vstupovat do historického prostředí, aniž by se mu podbízela nebo ho přehlušila.

Architekt, který umí zacházet s limity

Mezi nejvýznamnější Lábusovy realizace patří Dům pečovatelské služby Vyšehrad v Českém Krumlově, rekonstrukce a dostavba paláce Langhans v Praze, rekonstrukce Paličkovy vily, renovace a nástavba bytového domu v ulici Na Smetance, rekonstrukce Edisonovy transformační stanice nebo konverze Hotelu Karlov v Benešově. Tři jeho projekty, DPS Vyšehrad, Langhans a Hotel Karlov, byly nominovány na Cenu Miese van der Rohe.

Výraznou stopu zanechal také v oblasti vil a rodinných domů. Patří k architektům, kteří dokážou pracovat s omezením jako s kvalitou. V rozhovoru pro Newstream, který vznikl po získání Národní ceny za architekturu Grand Prix za bytový dům s galerií na Malé Straně, mluvil právě o tom, že omezení nemusí architekturu oslabovat. „Samozřejmě je to obtížné a svazující, ale právě to mě baví,“ řekl k práci v památkově chráněném prostředí.

Tento postoj dobře vystihuje i jeho přístup k rekonstrukcím, při kterých mu jde o hledání rovnováhy mezi tím, co má zůstat, co je třeba opravit a co může být nově doplněno.

Bytový dům s galerií na Malé Straně v Praze 1 navrhl přední český architekt Ladislav Lábus.

Novostavba na Malé Straně vzbudila vášně. Pošlou ji přesto architekti do dalšího kola prestižní soutěže?

Reality

Novostavba bytového domu s galerií se nachází na pozemku v horní části ulice Tržiště na Malé Straně, nedaleko americké ambasády. Podobu novostavby významně ovlivnila lokalita.

Petra Nehasilová

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Pedagog, který ovlivnil generace architektů

Pocta ČKA ale neoceňuje pouze Lábusovy stavby. Stejně významná je jeho role pedagoga. Od roku 1990 působí na Fakultě architektury ČVUT, kde vede Ústav navrhování III a v letech 2014 až 2022 byl děkanem fakulty. Generacím studentů předával nejen profesní zkušenost, ale také důraz na odpovědnost, kritické myšlení a schopnost chápat architekturu jako veřejnou službu.

„Ladislav Lábus ve své osobě jedinečným způsobem spojuje vrcholnou autorskou tvorbu s mimořádným vlivem na vzdělávání, profesní i institucionální prostředí a kultivaci veřejné debaty o architektuře,“ uvedla předsedkyně poroty Alena Mičeková.

Podle ní význam Lábuse nespočívá pouze v kvalitě jednotlivých staveb, ale i ve schopnosti dlouhodobě utvářet podobu architektonického vzdělávání a profesní kultury.

O cenu Česká cena za architekturu soutěží i tento projekt.

Architekti paneláky nezatracují, naopak. A dokážou je proměnit i za málo peněz

Reality

Není to tak, že by se byty v panelácích měly zatracovat. Naopak. Vždyť v nich žije velká spousta Čechů. A za podřadné je nepovažují ani někteří architekti. „Vnímal jsem to stejně, jako když se obnovují historické památky, kde je podle jednoho filosofického proudu žádoucí, aby byly poznat stopy zásahů v jednotlivých obdobích vývoje,“ uvedl architekt René Dlesk (studio RDTH architekti), který pár panelákových bytů rekonstruoval.

Petra Nehasilová

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Lábus je také dlouholetou osobností České komory architektů. U jejího založení stál, působil ve Stavovském soudu i v představenstvu a od roku 2022 předsedá Autorizační radě jmenované Ministerstvem pro místní rozvoj. Dlouhodobě se věnuje otázkám kvality architektonického vzdělávání, uznávání kvalifikací v evropském kontextu, sociálním stavbám i renovacím sídlišť.

Mezinárodní přesah jeho práce potvrzuje čestné členství v Americkém institutu architektů. V roce 2014 obdržel Cenu Ministerstva kultury za architekturu.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

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Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

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Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

Reality

Praha je pro developery stále nejatraktivnějším trhem, zároveň v ní ale houstne konkurence a přibývá projektů. Skupina Framework proto zvažuje vlastní development mimo metropoli a sází na krajská města, kterým může pomoci silnější poptávka po bydlení i lepší dopravní napojení. „Praha je skvělá, ale je tu přetlak projektů,“ říká Ján Antal, šéf a majitel společnosti, v podcastu Realitní Club.

Petra Nehasilová

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Známý architekt mění hru. Po návrzích a výrobě interiérů chce dělat vlastní development

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Petra Nehasilová

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