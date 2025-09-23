Čínské automobilky dál decimují ty evropské. V prodejích předstihly Audi a Renault
Čínské automobilky v Evropě v srpnu zvýšily prodej meziročně o 121 procent. Mají tržní podíl 5,5 procenta a předstihly evropské výrobce Audi a Renault. S odkazem na údaje společnosti JATO Dynamics o tom píše web AM online.
Celkový počet registrací v Evropě za uplynulý měsíc vzrostl o pět procent na 790 177 vozů. Zákazníci v srpnu zaregistrovali více než 43 500 vozů od čínských značek, zatímco automobilů od tradiční evropské značky Audi nakoupili 41 300 kusů a vozů od Renaultu 37 800.
Desítky čínských značek
Na evropském trhu se prodávají vozy 40 různých čínských značek. Pět nejvýznamnějších z nich (MG, BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor) představuje 84 procent z celkového počtu registrací.
Původně britská značka MG nyní vlastněná britskou skupinou SAIC Motor prodala v srpnu více automobilů než americká Tesla a italský Fiat. Čínská automobilka BYD překonala japonskou Suzuki i americký Jeep, zatímco čínské značky Jaecoo a Omoda prodaly více vozů než italská Alfa Romeo a japonská Mitsubishi.
„Evropští spotřebitelé reagují pozitivně na rostoucí a konkurenceschopnou nabídku čínských automobilových značek,“ uvedl analytik JATO Dynamics Felipe Muñoz. „Zdá se, že tyto značky úspěšně vyřešily problémy s tím, jak se na ně nahlíželo,“ dodal.
Kyberútok vyřadil automobilku Jaguar Land Rover až do října, výrobu má i na Slovensku
Britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) prodloužila odstávku výroby způsobenou kybernetickým útokem do 1. října. Společnost o kybernetickém útoku informovala začátkem září a výroba se kvůli tomu zastavila i ve slovenském závodě.
