Už žádná hluchá místa na mapě. Musk a T-mobile chtějí pokrýt Ameriku signálem úplně všude

Zakladatel SpaceX Elon Musk a generální ředitel T-Mobile Mike Sievert prohlásili, že jejich společnosti spolupracují na „odstranění mrtvých mobilních zón“. Plánují totiž spustit novou službu, která vznikne díky spojení sil satelitů Starlink a pásma telefonní sítě společnosti T-Mobile. Služba by měla umožnit posílání zpráv i v místech bez mobilního pokrytí, uvedl server CNBC.

Uživatelé T-Mobile ve Spojených státech budou moci podle obou lídrů posílat zprávy, MMS a používat některé komunikační aplikace i v odlehlých oblastech, uvedl CNBC. „Už nebudeme číst tragické příběhy o lidech, kteří se ztratili, a kdyby si mohli zavolat o pomoc, byli by v pořádku,“ uvedl Musk. K využití služby nebude prý třeba pořizovat si nový telefon.

T-Mobile plánuje zařadit službu mezi své hlavní mobilních tarify, konkrétní ceny však nezveřejnil. Operátor chce také nabízet takzvaný „reciproční roaming“, takže službu budou moci používat nejen Američané, ale i návštěvníci Spojených států, pokud budou spolupracovat i se SpaceX. Musk a Sievert dále vyzvali zámořské firmy, aby se připojily k jejich alianci. Nechtějí totiž službu nabízet jen v Severní Americe, chtějí expandovat do celého světa.

Satelity Starlink druhé generace budou díky velmi dlouhým anténám schopny přenášet signál přímo do telefonu nebo do mobilní sítě. Musk uvedl, že i v případě přírodní katastrofy by služba měla fungovat. Nebude totiž závislá na případně zničených vysílačích mobilního signálu.

„Služba sice nebude mít takovou šířku pásma, jakou bude mít terminál Starlink. Ale umožní to posílání textových zpráv, obrázků a pokud nebude v zóně příliš moc lidí, můžete mít potenciálně i trochu videa,“ dodal Musk.

Akcie společnosti T-Mobile ve čtvrtek do uzavření trhu reagovaly zvýšením o bod na 147,07 dolaru.

Elon Musk a Mike Sievert přednesli plán na pokrytí mrtvých zón telefonního signálu: