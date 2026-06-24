Musk už není dolarový bilionář. Burza mu připomněla, že ani rakety nelétají pořád vzhůru
Muskův bilionářský titul vydržel jen krátce. Akcie SpaceX po prudkém růstu zchladly a spolu s poklesem Tesly stáhly hodnotu jeho majetku pod hranici jednoho bilionu dolarů. Trh tak začíná testovat, zda ocenění vesmírné firmy není příliš ambiciózní.
Nejbohatší člověk světa už není dolarový bilionář. Hodnota majetku podnikatele Elona Muska se po několikadenním poklesu cen akcií jeho firem SpaceX a Tesla snížila na 957 miliard dolarů, tedy 20,4 bilionu korun. Ukazuje to žebříček nejbohatších lidí světa, který sestavuje a denně aktualizuje agentura Bloomberg. Údaje jsou k úternímu večeru.
Právě díky SpaceX se Musk stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Akcie firmy 12. června vstoupily na burzu, a protože Musk je většinovým akcionářem, hodnota jeho majetku se tím výrazně zvýšila. Bilionářem se stal hned v den, kdy se s akciemi firmy SpaceX začalo na burze obchodovat.
Akcie rychle vystřelily, pak přišel výprodej
Akcie SpaceX vstoupily na burzu s cenou 135 dolarů a obchodování zahájily na 150 dolarech za kus. V následujících dnech se dostaly vysoko nad 200 dolarů, vlna výprodeje zejména technologických titulů na burzách je ale do pondělí tohoto týdne vrátila na 154,60 dolaru. K tomu se přidal pokles ceny akcií automobilky Tesla, které tvoří další významnou část Muskova majetku.
Velké plány si žádají velké investice. SpaceX po vstupu na burzu chystá vůbec první emisi dluhopisů. A akcie kvůli tomu padají o více než deset procent.
85 miliard zjevně nestačí. SpaceX vedle prodeje akcií vydává i dluhopisy
Trhy
Velké plány si žádají velké investice. SpaceX po vstupu na burzu chystá vůbec první emisi dluhopisů. A akcie kvůli tomu padají o více než deset procent.
Primární veřejná nabídka akcií SpaceX a následný růst ceny akcií tento podnik ohodnotily na více než dva biliony dolarů. Někteří analytici ale takové ocenění zpochybňují a cíle SpaceX považují za příliš ambiciózní.
Firma se zaměřuje na vývoj a výrobu raket pro cesty do vesmíru. V budoucnu chce ve vesmíru rozšiřovat datová centra a později vyslat lidi na Mars.
Významnou zkouškou bude blížící se konec období, po kterém budou moci první investoři a akcionáři začít prodávat své podíly. Pak se ukáže, zda bude o akcie na trhu stále dostatečný zájem, který udrží vysoké ocenění firmy.
SpaceX je zatím ve ztrátě
SpaceX před vstupem na burzu uvedla, že v roce 2025 vykázala ztrátu 4,9 miliardy dolarů. Její ztrátová divize zaměřená na umělou inteligenci přitom vynaložila 12,7 miliardy dolarů na kapitálové investice.
Druhým nejbohatším člověkem světa je nyní spoluzakladatel Googlu Larry Page. Jeho majetek Bloomberg vyčíslil na 297 miliard dolarů. Třetí je Sergey Brin, další ze zakladatelů Googlu, jehož majetek dosahuje 276 miliard dolarů.
Akcie SpaceX po rekordním IPO tvrdě couvají. Firma za tři dny smazala přes 600 miliard dolarů, tedy více než 12,7 bilionu korun, a trh začíná řešit její plánované zadlužení kvůli ambicím v umělé inteligenci.
SpaceX po raketovém IPO padá. Za tři dny smazala téměř 13 bilionů
Trhy
Akcie SpaceX po rekordním IPO tvrdě couvají. Firma za tři dny smazala přes 600 miliard dolarů, tedy více než 12,7 bilionu korun, a trh začíná řešit její plánované zadlužení kvůli ambicím v umělé inteligenci.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.