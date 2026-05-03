Vnímání luxusu se mění. A dobrý interiér může vydělat až desítky procent navíc
Dobře navržený interiér už není jen otázkou estetiky. Stává se klíčovým faktorem, který ovlivňuje hodnotu bytu, jeho prodejnost i vnímání kupujících. Rozhodující přitom nejsou materiály, ale celková logika prostoru.
Na realitním trhu se tradičně řeší metry čtvereční, lokalita a cena za metr. Jenže v posledních letech začíná stále častěji rozhodovat i něco jiného, a to jak prostor působí jako celek. A právě tady vstupuje do hry interiér, který už dávno není jen estetickým doplňkem, ale zásadním faktorem ovlivňujícím hodnotu nemovitosti.
Podle Jakuba Vymyslického, majitele studia Vimislicki interior design, může kvalitně navržený a dotažený interiér zvýšit cenu bytu o jednotky až desítky procent. V prémiovém segmentu přitom nejde jen o samotnou částku.
Stejně důležitou roli hraje i rychlost prodeje. „Kupující dnes nehledají jen metr čtvereční. Hledají hotové, srozumitelné řešení,“ říká Vymyslický.
Proč „hezký byt“ nestačí
Představa, že vyšší cenu automaticky zajistí drahé materiály nebo designový nábytek, je dnes čím dál méně přesná. Kupující jsou citlivější na to, jak prostor funguje jako celek, a to nejen vizuálně, ale i prakticky.
Klíčovou roli hraje dispozice, práce se světlem, proporce jednotlivých místností a kvalita detailu. Právě tyto faktory určují, jestli byt působí harmonicky a přirozeně, nebo naopak roztříštěně a nečitelně. „Rozhodující není extravagance, ale čitelnost prostoru,“ vysvětluje Vymyslický.
Rozdíl se pak rychle projeví i na trhu. Některé byty zůstávají v nabídce měsíce bez výraznějšího zájmu, zatímco jiné se prodají během několika týdnů. Ne kvůli lokalitě, ale kvůli tomu, jak působí.
Když design změní všechno
V praxi není výjimkou, že právě interiér rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu prodeje. Typickým příkladem je byt, který dlouhodobě nenachází kupce. Často jde o prostor bez jasné koncepce, s nesourodými materiály a nahodilými úpravami.
Ve chvíli, kdy takový byt projde kompletním redesignem, kdy se sjednotí materiály, nastaví jasná logika prostoru a dotáhnou detaily, může se jeho pozice na trhu zásadně změnit. „Řešili jsme byt, který byl dlouhodobě bez zájmu. Po rekonstrukci byl prodaný během několika týdnů za výrazně vyšší cenu,“ popisuje Vymyslický.
Na Pařížské vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Travertin, zakázková výroba a chytrá domácnost ukazují, jak vypadá luxus, když se nešetří.
Důležité je, že nejde o efekt „wow“ na první pohled. Mnohem častěji funguje subtilnější princip. Pocit, že prostor je správně navržený a nevyžaduje další zásahy.
Menší byty, větší dopad
Zajímavé je, že největší efekt kvalitního interiéru se často projevuje u menších bytů. Zatímco u velkých nemovitostí může část nedostatků „zmizet“ v ploše, u menších dispozic je každý detail viditelný. Každý metr musí fungovat a každá chyba se násobí.
Právě proto má u menších bytů komplexní návrh ještě větší význam. „U menší plochy je každý metr cenný a každá chyba je vidět,“ říká Vymyslický. Dobře promyšlené řešení tak dokáže výrazně zvýšit nejen komfort bydlení, ale i celkovou hodnotu nemovitosti.
Proměnila se i samotná definice luxusu. Zatímco dříve byl spojovaný především s viditelnými prvky, jako jsou materiály, značky nebo velikost prostoru, dnes je mnohem méně okázalý. „Luxus je dnes klid. Absence rušivých prvků, absence improvizací, absence stresu,“ uzavírá Vymyslický.
Na břehu Sázavy vyrostla chata, která nevznikla na zelené louce, ale místě původní. Z té po požáru zbyla jen kamenná podezdívka.
Na ploše běžného hotelového pokoje vznikl interiér s kuchyní, šatnou, dvojlůžkem i rekuperací. Projekt studia Tunicate dokazuje, že chytrá rozhodnutí mohou vytvořit luxusní bydlení i v miniaturním formátu.
