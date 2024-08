Bouře ve sklenici vody? Trhy se po prvotním šoku opět vracejí, velcí hráči byli připraveni

Mohl to být jeden z památných dnů na burze. Nakonec se ale scénář pro „černé pondělí“ nepíše. Tedy alespoň nikoli na evropských či amerických burzách. Velcí investoři byli zjevně připraveni a využili šance při propadu populárních akcií. Díky tomu se v druhé polovině obchodního dne burzy opět začaly vzmáhat. Poraženým tak zůstávají asijské burzy v čele s japonskou, která se zřítila kvůli akci centrální banky.

Reklama

Evropské ráno, ale i to americké bylo pro investory studenou sprchou. Asijské akciové indexy nebezpečně propadaly, japonská burza vážená indexem Nikkei 225 zaznamenala pokles o 12,4 procenta, což byl největší jednodenní pokles za čtyři dekády. Důvodem bylo zvýšení úrokových sazeb japonskou centrální bankou, v důsledku čehož značně posílil jen a investoři rychle stahovali své peníze z drahého trhu.

Jenomže na globálních trzích dále působily také obavy z kondice americké ekonomiky, která na konci minulého týdne začala vykazovat známky značného ochlazení. A vliv má také geopolitika, kdy zejména horšící se situace na Blízkém východě hrozí další eskalací. A dění v problematickém regionu se vždy značně podepisuje na hodnotě veřejně obchodovaných firem.

AI přestává být zlatým teletem investorů. Přichází éra vystřízlivění a problémů Money Aktuální výsledková sezona naznačuje, že po necelých dvou letech od startu ChatuGPT se miliardová investiční jízda spojená s umělou inteligencí vyčerpává. Nejvíc na to zatím doplatil Microsoft, který však spolu s výrobcem čipů Nvidia patřil k největším vítězům první vlny AI. Další fáze vývoje umělé inteligence však může přinést nové výzvy i problémy. A také nové vítěze. Stanislav Šulc Přečíst článek

Indexy se otřepaly

V pondělním pre-marketu tak padaly akcie napříč světem zcela dramaticky, a to i ty, které se v posledních měsících staraly o značný růst burz, tedy velkých firem v technologickém sektoru – Meta Platforms před otevřením trhu padaly o sedm procent, stejně odepisoval Apple.

Reklama

To se pak propsalo značně negativně do celých indexů. „Při otevření padal Nasdaq Composite o 6,3 procenta, S&P 500 padal o 4,1 procenta,“ zaznamenala Emily Herbert z listu The Financial Times. „Již po obědě se ale oba indexy začaly vzmáhat. Nasdaq odepisoval ‚jen‘ 2,7 procenta a blue-chipový S&P 2,3 procenta,“ dodala analytička.

Výrazně nižší propady pak měly také jednotlivé akcie. Meta Platforms klesla o dvě procenta, Tesla o tři.

Warren Buffett prodal polovinu svých akcií Apple. Má rekordní množství peněz na investice Zprávy z firem Investiční Společnost Berkshire Hathaway, kterou ovládá miliardář z Omahy Warren Buffett, prodala téměř polovinu svých- akcií ve společnosti Apple. Prodeje ve druhém letošním čtvrtletí Buffetovi již vynesly rekordních 270 miliard dolarů. Provozní zisk společnosti za pololetí vzrostl na 11,6 miliardy dolarů z 10 miliard za stejné období před rokem. nos Přečíst článek

Návrat strachu, tedy volatility

Pondělní obchodní seance přinesla mimořádný růst indexu VIX, jemuž se populárně říká index strachu, ve skutečnosti jde o index volatility. Na začátku pondělního obchodování VIX vystoupal na rekordní úroveň za poslední téměř dva roky. Rychlost, s jakou index narostl nad 50 procent, pak podle CNBC byla srovnatelná s jeho růstem na počátku pandemie covidu-19 z roku 2020.

Ale také index VIX se nakonec uklidnil, a přestože zůstává na rekordních úrovních od října 2022, je o polovinu níž než při pondělním ránu. Přesto se očekává, že zvýšená volatilita se na trzích bude projevovat i v dalších týdnech a měsících.

Nyní bude hrát velkou roli Fed, který stále více signalizuje skutečné zahájení snižování sazeb. Přesto by podle odborníků nebylo moudré, kdyby Fed sazby snížil mimo standardní zasedání, aby podpořil ekonomiku. Stačí i to, že v důsledku aktuální situace sílí očekávání, že Fed sníží sazby razantněji, než učinila Evropská centrální banka. I proto euro posílilo vůči dolaru na kurz 1,10 eura ku 1 dolaru.

Investice do půdy a farem táhnou. A porážejí inflaci Money Investice do farem se stávají stále populárnějším způsobem, jak zhodnotit majetek a zajistit stabilní příjem. Nejbohatší lidé světa, jako jsou Jeff Bezos či Bill Gates, již dávno pochopili, že zemědělská půda je nejenom výnosná, ale také bezpečná investice. Stále častěji na toto aktivum sázejí i investoři v Česku. nst Přečíst článek

Investoři čekají na příležitost

Na akciových trzích se potvrdilo, že zkušení investoři podobný propad očekávali a byli na něj připravení. Namísto aby panicky vyprodávali cenné papíry a uzavírali celé pozice, naopak začali postupně dokupovat za výhodnější ceny.

Přesto se výraznější uklidnění trhů očekává spíše až v poslední části roku, zejména po amerických prezidentských volbách.