Algoritmy už začínají rozumět i lidské duši. Mobil pozná, že jste v depresi

iStock
Josef Tuček
I když se nám to moc nelíbí, duševní choroby zasahují tento svět. Ale ne pokaždé se dají snadno poznat, zařadit do správné diagnózy a stanovit pro ně léčbu. I díky využití umělé inteligence se však nyní daří propojit desítky malých fyzických detailů, díky nimž se diagnostika stává snadnější a přesnější, píše ve své analýze vědecký novinář Josef Tuček.

Psychiatrie má oproti jiným oborům medicínu určitou nevýhodu. V jiných oblastech hodně pomáhá technika. Rentgenové záření najde zlomeninu i třeba nádor prsu. Rozbor krve ukáže riziko cukrovky a spousty dalších onemocnění. Elektrokardiograf objeví poruchy činnosti srdce. Avšak psychiatr bývá do velké míry odkázán na rozhovor s pacientem.

Duševní poruchu obvykle neurčíme pomocí přístrojů nebo chemických analýz,“ připouští Jan Vevera, přednosta Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. „Je jen pár výjimek.

Třeba při Alzheimerově nemoci nebo vaskulární demenci (poškození mozkových cév – pozn. red.) jsou na zobrazení mozku vidět změny. To je přímý důkaz. U několika málo chorob, jako například u Huntingtonovy nemoci (vzácném dědičném neurodegenerativním onemocnění mozku – pozn. red.), nám může odpověď přinést genetika. V poslední době se také intenzivně rozvíjí včasná diagnostika Alzheimerovy nemoci díky určení biomarkerů, tedy specifických proteinů v krvi,“ shrnuje profesor Vevera. Jak dodává, většinu mentálních poruch by měl psychiatr poznat podle syndromů, které se u pacienta projevují. Žádná technika mu při tom nepomůže.

Češi zásobují Rusy pivem. Loni vývoz stoupl o 27 procent

Vakcína s pěnou: Pivo by mohlo chránit před viry díky geneticky upraveným kvasinkám

Enjoy

Nebude nutné jít na očkování, prostě vypijete pivo a potřebnou očkovací látku dostanete v něm, tvrdí americký virolog Chris Buck. Jde o prosazování zajímavého nápadu, jak očkování zjednodušit a zpříjemnit a ještě přeměnit farmaceutický průmysl. Ale postup současně porušuje základní pravidla vývoje léčivých přípravků.

Josef Tuček

Přečíst článek

Na nemoc upozorní mobil nebo chytré hodinky

Rozvíjejícím se trendem je nyní zkoumání „digitálních biomarkerů“, které dokáže zaznamenat třeba aplikace v našem mobilním telefonu nebo chytrých hodinkách. Umělá inteligence je pak schopna v reálném čase analyzovat desítky malých fyzických detailů, aby pomohla diagnostikovat duševní onemocnění.

Například se ukazuje, že na depresi může upozornit analýza hlasu. Lidé s depresí totiž mají tendenci mluvit „plošeji“, s menší variabilitou výšky hlasu. U bipolární poruchy (dříve známé jako maniodepresivní psychóza, při níž se střídají stavy nadšené mánie a tíživé deprese) má výška hlasu obvykle tendenci stoupat během manických epizod.

Napovídá také aktivita těla. Akcelerometry v chytrých hodinkách zaznamenávají neklid, vrtění se nebo naopak útlum aktivity, což jsou klíčové indikátory úzkostných poruch. Způsob, jakým člověk používá telefon – tedy jak často kontaktuje lidi nebo zda přijímá hovory – vypovídá o sociální úzkosti více než vyplněný dotazník.

Pokud člověka sleduje kamera (třeba při sezení u počítače), dostává umělá inteligence i údaje o pohybech obličeje. Programy sledují mikropohyby svalů, frekvenci úsměvů i pohyby hlavy. Tyto neverbální signály a jejich vývoj v čase bývají u těžkých stavů často mnohem přesnější než samotná slova při rozhovoru s psychiatrem.

Umělá inteligence v lékařské ordinaci: Pacient lékaře někdy ani neuvidí

Enjoy

Kalifornský startup Akido Labs testuje ve svých klinikách systém umělé inteligence, který do velké míry nahradí drahou práci lékaře. Navíc by měl zkrátit dobu, kterou pacient musí čekat na vyšetření a jež někdy dosahuje i několika měsíců.

Josef Tuček

Přečíst článek

Zatím před vstupem do komerční praxe

Při hledání postupů, jak nové poznatky dostat do komerční praxe, stojí v čele několik klíčových hráčů. Například newyorská společnost Deliberate AI, s hlavním vědcem Jeffreym Cohnem a generálním ředitelem Marcem Aafjesem, vyvinula nástroje, které kombinují analýzu hlasu a obličeje. Jejich systém dosahuje vysoké přesnosti i z pouhých několika minut záznamu. Momentálně jej posuzuje americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), což by mu mohlo otevřít cestu k potenciálním pacientům.
Jiným významným hráčem je sanfranciská firma Ellipsis Health. Ta se zaměřuje na hlasové a lingvistické biomarkery deprese a úzkosti. Jejich aplikace využívá strojové učení k vyhodnocování týdenních hlasových vzorků, které pacienti nahrávají přímo do svého telefonu.

Umělá inteligence pomohla lékařům lépe najít nádory: přijde s ní do ordinací užitečná změna?

Enjoy

V zatím nejrozsáhlejší studii svého druhu pomáhala umělá inteligence radiologům vyhodnocovat snímky z mamografu. Ukázalo se, že zvyšuje úspěšnost v odhalování nádorů. Postupně se zřejmě otevírají možnosti, jak může umělá inteligence vstoupit do zdravotnictví a vylepšit ho.

Josef Tuček

Přečíst článek

Chatbot místo lékaře?

Součástí nové diagnostiky jsou i chatboty. Ty se pacienta ptají na citlivé otázky ohledně sexuálního apetitu, spánku či nálady. Pro mnohé je snazší „vylít si srdce“ stroji než člověku. Výhodou je dostupnost – pacient se může se svým průvodcem založeným na umělé inteligenci spojit denně. Lékař pak dostane upozornění na výkyvy stavu v reálném čase a může včas upravit dávkování léků, než se krize stačí rozvinout.

Psychiatři vcelku logicky váhají a nechtějí předat své pacienty strojům. Opatrná je tedy i Americká psychiatrická asociace (APA). Loni v červnu ustavila podvýbor, který má kandidáty na digitální testy přísně prověřovat. Cílem není nahradit kontakt s lékařem, ale poskytnout psychiatrům nástroj, který jim pomůže díky tomu, že vnese do léčby duše nová, exaktní data.

Implantát v mozku opět rozmluvil ženu po mrtvici. Je to začátek čtení myšlenek?

Enjoy

Zařízení čte některé myšlenky a přeměňuje je ve slova. Může z toho být zázračné zlepšení života pro paralyzované lidi. Ale nepovede to také k tomu, že jednou reklamní průmysl a v horším případě nějaké represivní orgány dokážou bezprostředně zjistit, co si myslíme?

Josef Tuček

Přečíst článek

Stroje by pomohly i psychiatrům v Česku

A hodit se to časem může i psychiatrům v Česku, kde jich je nedostatek. „Ročně do oboru psychiatrie nově atestuje asi třicet lékařů, což nestačí ani nahradit ty, kteří odcházejí do důchodu. Potřebovali bychom, aby ročně atestovalo aspoň sto nových psychiatrů. A hodně bychom je chtěli směřovat do oboru dětské psychiatrie, kde je jejich nedostatek nejvýraznější,“ konstatuje profesor Tomáš Kašpárek, proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a předseda Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Pokud jim tedy pomohou nové nástroje založené na umělé inteligenci, mohli by psychiatři lépe pomáhat i většímu množství pacientů.

Telemedicína

Telemedicína může být velkým přínosem, je ovšem třeba řešit její bezpečnost

Zprávy z firem

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Biotechnologický gigant krachuje. Je to ukázkový příklad chyb a přehnaných očekávání

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek

Grónsko, nebo cla: Trump přitvrzuje tlak na spojence

Trump prosazuje anexi Grónska
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením cel na státy, které nepodpoří plán Spojených států převzít kontrolu nad Grónskem. Argumentuje národní bezpečností a strategickým významem ostrova. Výroky vyvolaly ostrou kritiku spojenců v NATO a obavy o budoucnost aliance.

Americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením cel na země, které nepodpoří jeho plán převzít Grónsko. Napsala to agentura Reuters. Šéf Bílého domu opakovaně prohlašuje, že Spojené státy potřebují z bezpečnostních a strategických důvodů převzít kontrolu nad Grónskem, které je poloautonomní součástí Dánského království.

„Mohu uvalit cla na země, které nepodpoří plán USA ovládnout Grónsko, protože Grónsko potřebujeme pro národní bezpečnost,“ řekl americký prezident na akci v Bílém domě věnované otázkám zdraví.

Stovky lidí v Grónsku demonstrovaly proti Trumpovým výrokům o anexi ostrova

Gróňané Trumpovi vzkazují: Ostrov není na prodej ani k dobytí

Politika

Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném převzetí Grónska vyvolaly na největším ostrově světa strach i rozhořčení. Místní obyvatelé odmítají řeči o vojenské síle, zpochybňují tvrzení o ruských a čínských lodích a zdůrazňují, že o budoucnosti Grónska mohou rozhodovat jen oni sami.

ČTK

Přečíst článek

Trump tvrdí, že Spojené státy nutně potřebují Grónsko k zajištění své bezpečnosti a že ostrov bohatý na nerostné suroviny převezmou. K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, což vyvolalo hlasitou kritiku spojenců v NATO. Prezident zároveň argumentuje tím, že se v okolí ostrova pohybují ruská a čínská plavidla a že pokud nezasáhne Amerika, Grónska se zmocní Rusko nebo Čína.

Představitelé Grónska i Dánska tato tvrzení odmítají. Zdůrazňují, že ostrov není na prodej a že Grónsko nemá zájem o připojení ke Spojeným státům. Na ostrov tento týden dorazili vojáci z několika evropských zemí, mimo jiné z Francie, Německa, Norska či Švédska, čímž tyto státy vyjádřily podporu Dánsku.

cDánská premiérka Mette Frederiksenová začátkem ledna varovala, že případný americký útok na Grónsko by znamenal „konec všeho“, zejména Severoatlantické aliance. Podle agentury AFP je situace krajně nepříjemná také pro generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Jde totiž o územní spor mezi dvěma členskými státy NATO – Spojenými státy a Dánskem – který 77 let po vzniku aliance v roce 1949 ohrožuje její samotnou existenci.

Jens-Frederik Nielsen

Nechceme být součástí USA, uvedl grónský premiér Jens-Frederik Nielsen

Politika

Pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko, prohlásil grónský premiér Jens-Frederik Nielsen před novináři na tiskové konferenci. Nielsen také zopakoval, že Grónsko není na prodej, informuje agentura Reuters. Zájem o Grónsko v posledních dnech dává opakovaně najevo americký prezident Donald Trump, nevyloučil přitom k jeho zisku ani použití síly vůči spojenecké zemi Severoatlantické aliance.

ČTK

Přečíst článek

Ministři zahraničí Dánska a Grónska Lars Løkke Rasmussen a Vivian Motzfeldtová ve středu ve Washingtonu jednali s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem a viceprezidentem J. D. Vancem. Rasmussen po schůzce uvedl, že „zásadní neshoda“ přetrvává.

Grónsko, arktický ostrov bohatý na nerostné suroviny, bylo do 50. let 20. století dánskou kolonií. V roce 1979 získalo částečnou autonomii se vznikem vlastního parlamentu. Dánsko si nadále ponechává kontrolu nad zahraniční politikou, obranou a měnovou politikou. Od roku 2009 má Grónsko právo vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

David Ondráčka: 108:92, teď se ukáže, kdo umí dělat politiku

Nová vláda Andreje Babiše
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Babišova vláda získala ve sněmovně důvěru, ANO má pod sebou všechny vládní mocenské páky a bude vládnout. Co má v této chvíli dělat opozice, aby zase dokázala konkurovat?

Jak se mají opoziční strany formovat, co mají programově prosazovat, jak komunikovat a hlavně kde najít nové politické talenty? Jak zase postupně získávat ztracenou důvěru veřejnosti, aby mohla příště konkurovat a měla šanci uspět proti stávajícím vládním stranám v dalších volbách, ať už přijdou kdykoli? To jsou složité, ale podle mě důležité otázky do následujících měsíců.

Babišův stroj jede. Opozice stojí

Poměry ve sněmovně jsou minimálně dnes jasné: 108:92. Babišova vláda má důvěru a jasnou většinu a bude vládnout a uplatňovat své priority a vliv. ANO drží všechny mocenské pozice ve vládě, koaliční projekt je spíš formální – všechny klíčové posty a penězovody bude držet ANO a Babiš.

Politika je však velmi dynamická hra a za několik měsíců se většina může začít drolit. Přijdou skandály, neočekávané situace. Je dost možné, že Babiš hraje hlavně o své nevydání trestní justici, a když toho dosáhne, už tolik své partnery potřebovat nebude. Ten nepochybně chce nebýt vydán trestní justici. A až toho dosáhne, jeho chuť opečovávat koaliční partnery může rychle ochladnout.

Andrej Babiš

Babiš změní tón vůči Číně, zemanovská éra se nevrátí

Politika

Nová vláda Andreje Babiše (ANO) bude pojímat vztahy s Čínou pragmatičtěji než bývalý kabinet Petra Fialy (ODS), ve vztahu k Číně bude také rétoricky zdrženlivější, shodli se analytici, které ČTK oslovila. Nepovažují ale za pravděpodobné, že by Babišova vláda znamenala návrat k éře vztahů České republiky a Číny z funkčního období prezidenta Miloše Zemana, který usiloval o velmi úzké obchodní i politické vazby obou zemí.

ČTK

Přečíst článek

Koaliční projekt je v tuto chvíli spíš formální kulisa, všechny klíčové pozice, penězovody i rozhodovací páky drží ANO a jeho majitel. Samozřejmě to neznamená, že by něco nemohlo kápnout i jednotlivcům od Motoristů a Okamurovi – erár je široký a kvalitně navrtaný na mnoha místech.

Babiš vládne, opozice se stydí?

Co má dnešní opozice dělat? Jak má tu hru hrát, aby jednak efektivně brzdila některé zběsilé kroky vlády, ale hlavně aby získala zpět důvěru lidí? Zatím to vypadá, že opozice vyzývá občany, aby se styděli s ní. Ale proč?

Protože jinak se můžeme těšit na čtyři roky ostrých tiskovek, hlubokých morálních postojů, spousty pohoršených videí na Instagramu a naprosto nulového politického vlivu. Bude to stačit?

Hlasování o důvěře vládě jako show

Hlasování o důvěře vládě je pochopitelně legitimní a důležitý ústavní krok, má potvrdit mocenské poměry v parlamentu mezi vládou a opozicí. Hlasování o důvěře vládě je však také velká sněmovní a mediální show, prostor pro projevy a předvedení kompetence nebo i strategie.

Kdo dokáže aspoň trochu originálně zformulovat myšlenku, aby to nebyla floskule recyklovaná po stopadesáté znovu stejně? Kdo zaujme média natolik, že by snad mohl mít nějaký politický talent?

Jak porazit politický stroj ANO?

ANO je dnes politický hegemon, jediná silná strana. Je v podstatě v jakémsi pivotovém postavení, všichni ostatní kolem něj vlají. A teď to nejdůležitější: jak porazit Babiše a jeho politický stroj?

Chce opozice spoléhat na to, že už nebude příště kandidovat? A tím, že ANO ztratí svůj hlavní tahák, na kterém staví svůj marketing? Možná, ale taky třeba ne. A i kdyby skončil, ANO je dnes víc než jeden muž – je to marketingově dobře fungující stroj, aparát silně zakořeněný v regionech. Babiš možná jednou odejde, ANO zůstane. Politika je dnes hodně marketingová a ANO to umí líp.

Platí stará poučka: kádry rozhodují vše

Fiala, Rakušan, Jurečka, Pekarová i Bartoš ve své vládě nedokázali veřejnost přesvědčit o své politice. Řadu reforem záměrně odložili, jiné vysvětlovali tak složitě, že jim nerozuměli ani jejich vlastní voliči. Výsledkem je nepřekvapivá volební porážka, která se rýsovala dlouhé měsíce dopředu.

Měli to těžké, ale politika nikdy není lehká, to je popis profese. Vládu Babišovi naservírovali na stříbrném podnose. Teď je otázka, jestli tito stejní lídři mohou představovat nějakou větší naději pro příští klání.

Kádry rozhodují vše, stará poučka. A pro dnešní opoziční scénu ve sněmovně to platí silně. Bude stačit ODS výměna Fialy za Kupku? Mohou lidovci a TOP 09 přežít samostatně (mimo SPOLU)? Mají lídry, kteří dokážou udat jasný směr a být atraktivní? Má Hřib potenciál rozšiřovat sílu Pirátů? Není už Rakušan okoukaný a může být stále tahounem, který dokáže STAN vytáhnout z komfortní zóny regionální relevance? Myslím, že podobné otázky si klade dost lidí v těch stranách samotných.

Mandát na čtyři roky. Návod k použití chybí

Vycházejme také z toho, že velká část poslanců se ocitne ve sněmovně úplnou náhodou. Kroužkování je loterie. Zvolení neznamená talent, charisma ani schopnost formulovat originální myšlenku. Mandát není ocenění osobnosti.

Naprostá většina poslanců tam není zvolená kvůli své úžasné osobnosti, ale protože to prostě tak vyšlo. Lidé volili lídra nebo stranu a k tomu je to jen mandát na čtyři roky tam být a něco dělat. A někdo teď může ukázat talent – prostor je velký, ostatní zapadnou a budou zapomenuti.

Morální rozhořčení místo politické práce

Poslanci slibovali „tvrdou, nekompromisní opozici“, ale mnozí jsou dnes prakticky neviditelní. Občas se vynoří v podobě tiskového prohlášení, kde zazní, že „je to ostuda“, že se „za tuhle vládu stydí“ a že bychom se vlastně měli stydět taky. Ideálně společně, ruku v ruce, v kruhu hanby.

Jenže stud není politická strategie a morální povzdech není politická práce. Tvrdá opozice se v jejich podání smrskla na občasné rozhořčení na sociálních sítích, pár vágních vět do kamer a pak ticho. Žádná energie, žádný tah, žádný plán. Jen permanentní pocit, že někdo jiný by s tím měl něco dělat. Třeba občané?

Karel Havlíček a Andrej Babiš

NERV je mrtvý. Žádný nový zatím není na obzoru

Money

Poradní orgán vlády NERV, který měl minulým vládám pomáhat v ekonomických otázkách, zanikl. S koncem Fialovy vlády skončila jeho aktivita. Žádný nový NERV zatím není na obzoru.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

