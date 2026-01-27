Dalibor Cicman: Rok 2025 byl pro GymBeam zlomový. Tahounem růstu je německojazyčný trh
Nová investice ve výši 30 milionů eur, růst na silném trhu německojazyčném trhu DACH a tisícovka nových produktů. Společnost GymBeam i vloni potvrdila, že patří k nejrychleji rostoucím evropským startupům ve své třídě. „Stali jsme se TOP 4 e-commerce značkou ve sportovní výživě,“ potvrzuje zakladatel a většinový akcionář GymBeamu Dalibor Cicman.
GymBeam vstupuje do další fáze po jednom z nejsilnějších roků svého fungování. Klíčovou událostí loni bylo uzavření investičního kola ve výši 30 milionů eur, které firmě umožní akcelerovat produktovou expanzi, technologické inovace i růst na západoevropských trzích. Prodejce sportovní výživy během roku 2025 mimo jiné uvedl více než 1 000 nových produktů, posílil vlastní značky a výrazně rostl zejména v regionu DACH a v Itálii.
„Rok 2025 byl pro nás klíčový. Investice nám umožní posunout se do další fáze růstu, rozšířit portfolio a posílit technologické i logistické kapacity. Současně jsme potvrdili, že strategie zaměřená na vlastní produkty, inovace a komunitu přináší udržitelný růst,“ okomentoval Dalibor Cicman, zakladatel a CEO GymBeam, který si nadále zachovává majoritní podíl firmy ve výši 72 procent.
Právě vlastní produkty společnosti hrály klíčovou roli v růstu. V roce 2025 GymBeam uvedl na trh více než tisíc nových privátních produktů. Dnes tyto produkty tvoří 96 procent celkových tržeb, což potvrzuje jejich silnou pozici na trhu a důvěru zákazníků v kvalitu a inovace, které za nimi stojí. S produkty souvisí také akvizice německé společnosti KAJA Food u Düsseldorfu, včetně devíti výrobních linek. Díky tomu získal klíčové know-how pro výrobu tyčinek a snacků s pečetí kvality „Made in Germany“.
GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru, který vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní vychází celý online.
Dalibor Cicman z GymBeamu: Na burzu bychom mohli vstoupit do pěti let
Posilování infrastruktury
I přes vysokou tržní bázi si GymBeam udržel silné tempo růstu – ve druhém čtvrtletí vzrostly tržby o 47 procent, ve čtvrtém pak o 19 procent. Tahounem expanze zůstává region DACH, kde v Q4 zaznamenal nárůst 84 procent, a výrazného úspěchu dosáhla také Itálie, kde se GymBeam během pouhých dvou let stal TOP 4 e-commerce značkou ve sportovní výživě, uvedl Cicman.
GymBeam také pokračoval v modernizaci infrastruktury – v Miláně otevřel automatizovaný sklad o rozloze 15 tisíc metrů čtverečních, kde pracuje více než sto robotů, a v Košicích spustil první plně robotický picking v regionu CEE. Rozšíření doznala i D2C aplikace, která umožňuje zákazníkům v šesti zemích pohodlně nakupovat a využívat personalizované služby. Nově otevřené huby ve Varšavě a Fitness Hub ve Vídni kombinují showroom, komunitní prostor a logistický uzel, a ukazují, jak GymBeam dokáže propojit online a offline svět.
„Pro nás je budování komunity stejně důležité jako produkty nebo technologie. Chceme lidem nejen pomáhat dosahovat jejich fitness cílů, ale také je inspirovat k aktivnímu životnímu stylu a vytvářet prostor, kde se mohou učit, sdílet zkušenosti a být součástí něčeho většího. Věřím, že právě takové spojení značky, komunity a společenského dopadu je základem dlouhodobého úspěchu GymBeamu,“ uzavírá Cicman.
