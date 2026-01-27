Lukáš Kovanda: Dohoda EU s Indií pomůže Česku víc než zbytku Evropy
Po dvaceti letech jednání je obchodní dohoda mezi EU a Indií na světě. Pro Česko znamená silný impulz pro export. Hlavně pro stroje a zařízení.
Obchodní dohoda Evropské unie a Indie, kterou oba celky v úterý po takřka dvaceti letech dojednaly, by měla do roku 2030 zvýšit hrubý domácí produkt EU o 0,15 procenta, plyne z kalkulace poradenské společnosti International Economics Consulting. V případě Indie lze očekávat navýšení o 0,8 procenta.
Česko vítězem dohody EU–Indie
Česká republika by měla zaznamenat o něco výraznější pozitivní dopad než EU jako celek, neboť je poměrně malou, otevřenou, exportně orientovanou ekonomikou, navíc silně průmyslově založenou. A právě průmyslový vývoz, například strojů, by měl z dohody těžit v odvětvovém pohledu relativně nejvíce.
Po téměř dvaceti letech vyjednávání je hotovo. Indie a Evropská unie dokončily přelomovou obchodní dohodu. Podle indického premiéra Naréndry Módího ovlivní třetinu světového obchodu.
Indie a EU uzavřely dohodu století
Politika
Po téměř dvaceti letech vyjednávání je hotovo. Indie a Evropská unie dokončily přelomovou obchodní dohodu. Podle indického premiéra Naréndry Módího ovlivní třetinu světového obchodu.
Konec vysokých cel na stroje
Dosud Indie uvalovala clo až 44procentní na dovoz strojů a elektrických zařízení z EU. Díky dohodě však dané clo klesne na nulu v případě takřka všech příslušných produktů. Stroje a elektrická zařízení přitom tvoří dvě největší položky českého vývozu do Indie.
Loni od ledna do listopadu Česko vyvezlo do Indie stroje a dopravní prostředky za 20,5 miliardy korun, plyne z dat ČSÚ. Na celkové hodnotě vývozu ČR do Indie se tyto položky podílely z takřka 76 procent.
Například průmyslové stroje se na dané cifře 20,5 miliardy korun podílely 5,4 miliardy korun, elektrická zařízení 4,3 miliardy korun a silniční vozidla 3,1 miliardy korun. Clo uplatňované na silniční vozidla z EU Indie postupně sníží z nynějších až 110 procent na 10 procent, při dodržení roční kvóty 250 tisíc vozidel.
Americký výrobce paměťových čipů Micron chystá masivní investici v Singapuru. Do nové továrny pošle v přepočtu téměř půl bilionu korun. Cílem je navýšit výrobu v době globálního nedostatku čipů. Hlavním tahounem poptávky je umělá inteligence.
Micron chystá miliardovou investici v Singapuru
Zprávy z firem
Americký výrobce paměťových čipů Micron chystá masivní investici v Singapuru. Do nové továrny pošle v přepočtu téměř půl bilionu korun. Cílem je navýšit výrobu v době globálního nedostatku čipů. Hlavním tahounem poptávky je umělá inteligence.
Schodek obchodu dohoda nezlomí
Nelze ale čekat, že by dohoda zvrátila trend uplynulých deseti let, jímž je prohlubování deficitu České republiky v obchodu se zbožím s Indií. Daný schodek v letech 2015 až 2024 stoupl nominálně více než trojnásobně, z 3,7 na 12,1 miliardy korun.
Účetně výhodnější pro Indii
Dohoda je z hlediska dopadu do HDP čistě účetně výhodnější pro Indii než pro EU, což ale plyne zejména z její nižší základny potenciálního dodatečného ekonomického nárůstu, jenž se díky dohodě uskuteční. A také z důvodu dosavadního slabšího otevření se světovému obchodu v podání Indie v porovnání s EU.
Pro EU má však dohoda silný geopolitický a reputační význam. Při nejistém osudu, ba debaklu, jiné obchodní dohody dojednávané po desetiletí se zeměmi Mercosuru nyní může EU konečně demonstrovat posun v oblasti rozvíjení svých ekonomických vztahů se zeměmi jiných kontinentů a přispění k rozvoji mezinárodního obchodu v čase, který je jinak charakteristický spíše vzestupem ochranářství a zaváděním cel v poválečné etapě bezprecedentních, hlavně ze strany USA.