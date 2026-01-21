Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům
Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.
Umělá inteligence nemusí znamenat pohromu pro pracovní trh. Naopak. Pokud si dnes někdo chce vydělat opravdu slušné peníze, neměl by se nutně učit programovat, ale klidně vzít do ruky hasák, kleště nebo kladivo, domnívá se šéf Nvidie.
„Instalatéři, elektrikáři a stavební dělníci budou díky výstavbě datových center schopni dosahovat šestimístných platů,“ prohlásil Huang na Světové ekonomické fórum v Davosu, kde vystoupil v rozhovoru se šéfem BlackRocku Larrym Finkem.

Zručnost místo diplomů
Podle Huanga se svět nachází uprostřed jedné z největších infrastrukturních výstaveb v historii. Umělá inteligence totiž není jen software – potřebuje datová centra, energii, chlazení, kabely a trubky. Potřebuje lidi, kteří umí stavět, zapojovat a opravovat. A firmy takové lidi budou ochotny dobře zaplatit.
„Mzdy v těchto profesích už teď rostou. V některých případech se skoro zdvojnásobily. Každý by měl mít šanci slušně se uživit. A rozhodně k tomu nepotřebuje doktorát z informatiky,“ dodal Huang.

Více kabelů, méně klávesnic
Huangův optimismus kontrastuje s varováním jiných lídrů technologického světa. Šéf firmy Anthropic Dario Amodei v Davosu mluvil o hrozícím „krveprolití mezi bílými límečky“ a varoval, že AI může zrušit až polovinu juniorských kancelářských pozic, informuje agentura Bloomberg.
„Vstupujeme do světa, kde spoustu práce juniorních – a částečně i seniorních – programátorů začínají dělat systémy umělé inteligence,“ řekl Amodei Bloombergu.
Nvidia na vítězné vlně
Z boomu umělé inteligence těží především Nvidia, klíčový dodavatel čipů pro trénink a provoz AI modelů. Podle průměrného odhadu analytiků sestaveného Bloombergem měla firma v roce 2025 utržit téměř 200 miliard dolarů jen z čipů pro datová centra.
Jejími největšími zákazníky jsou technologičtí giganti jako Microsoft, Meta Platforms, Amazon nebo Alphabet, kteří se dohromady zavázali investovat stovky miliard dolarů do nové infrastruktury.

