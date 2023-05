Odveta za kritiku zemí G7. Čína zakázala americké čipy Micron, jsou „bezpečnostní hrozbou”

Dlouhodobější boj mezi Spojenými státy a USA na poli čipových technologií se posunul do další fáze. Čína zakázala nákup amerických čipů Micron. To by mohlo mít negativní vliv na obory jako telekomunikace, dopravu či finance.

Reklama

Čínský regulátor kybernetického prostoru varoval, že produkty vyrobené americkým výrobcem paměťových čipů Micron Technology neprošly jeho síťovou bezpečnostní prověrkou.

Zakáže proto provozovatelům důležité infrastruktury produkty této firmy nakupovat. Upozornila na to agentura Reuters. Rozhodnutí přichází v době, kdy USA a Čína spolu vedou spor o čipové technologie.

Německo se připojí k USA a jde do boje s Čínou. Přestane tam vyvážet suroviny na výrobu čipů Trhy Olaf Scholz byl osočován z příliš vřelého vztahu s Čínou. Nyní to vypadá, že Německo svůj postoj vůči druhé největší ekonomice světa přehodnotí. Podle agentury Bloomberg ji navíc zasáhne na docela citlivém místě. Scholzův kabinet zvažuje konec vývozu surovin potřebných pro výrobu polovodičů do Číny. Výrazně by to zasáhlo výrobu čipů. Akcie německé chemičky BASF kvůli tomu padají. sta Přečíst článek

Rozhodnutí Číny by se mohlo dotknout řady odvětví, od telekomunikací po dopravu a finance.

„Přezkum zjistil, že produkty Micronu mají vážná rizika pro bezpečnost sítě a dodavatelský řetězec kritické informační infrastruktury v Číně, ovlivňují národní bezpečnost Číny," uvedl v prohlášení Čínský úřad pro kybernetický prostor (CAC). Neposkytl však podrobnosti o tom, jaká rizika objevil, ani o tom, kterých produktů firmy Micron se případný zákaz bude týkat.

Micron se „těší na jednání s čínskými úřady“

Firma Micron uvedla, že obdržela oznámení CAC o ukončení přezkumu svých produktů prodávaných v Číně a že se „těší na další zapojení do jednání s čínskými úřady".

Výrobce čipů onsemi zvažuje investici dvou miliard dolarů. Česko je ve hře Zprávy z firem Americký producent polovodičů ON Semiconductor Corporation (onsemi) zvažuje investici dvě miliardy dolarů (zhruba 44 miliard korun) do rozšíření výroby čipů z karbidu křemíku. Tyto polovodiče se využívají pro prodloužení dojezdu elektromobilů. Firma se podle agentury Reuters rozhoduje mezi Spojenými státy, Českem a Koreou. ČTK Přečíst článek

Analytická společnost Jefferies očekává v případě zákazu jen omezený dopad na firmu Micron, protože jejími hlavními zákazníky v Číně jsou firmy vyrábějící spotřební elektroniku, jako výrobci chytrých telefonů a počítačů, nikoliv dodavatelé infrastruktury.

Micron vyrábí paměťové čipy DRAM a NAND. Jeho konkurenty jsou jihokorejské firmy Samsung Electronics a SK Hynix a japonská firma Kioxia, která je součástí konglomerátu Toshiba.

Souvislost se summitem zemí G7

Oznámení CAC přišlo v době summitu lídrů skupiny předních ekonomik světa G7, které se konalo v Japonsku, upozornil profes Tuftsovy univerzity Christopher Miller. Americký prezident Joe Biden v neděli uvedl, že země G7 se dohodly na snížení rizika a diverzifikaci vztahů s Čínou a na vytvoření iniciativy proti ekonomickému nátlaku. Miller upozornil, že tento případ by mohl být první zkouškou úsilí G7 v této oblasti.

Čipový gigant v potížích. Propad prodejů PC poslal Intel do největší ztráty v historii firmy Zprávy z firem Propad prodejů osobních počítačů ve světě poslal čipového giganta Intel do největší čtvrtletní ztráty v historii firmy založené v roce 1968. A i v tomto v aktuálním čtvrtletí očekává červená čísla, neboť trh s PC by se měl vrátit na standardní úroveň až koncem roku, napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek

Ve sporu mezi USA a Čínou zavedl Washington řadu kontrol u vývozu čipové technologie do Číny a podnikl kroky k tomu, aby zabránil firmě Yantze Memory Technologies, konkurentovi Micronu, nakupovat některé americké komponenty.

Čína se na celkových tržbách Micronu podílí zhruba deseti procenty, ale není jasné, zda rozhodnutí ovlivní také prodej společnosti nečínským zákazníkům působícím v Číně. Podle analytiků větší část produktů Micronu proudících do Číny nakupují nečínské firmy pro použití v produktech, které v Číně vyrábějí.

Samsungu klesl provozní zisk o 96 procent, firma omezí výrobu čipů Zprávy z firem Jihokorejské společnosti Samsung Electronics klesl v prvním čtvrtletí provozní zisk o 96 procent na 600 miliard wonů (9,8 miliard korun), a dostal se tak na 14leté minimum. Firma to odhaduje v předběžných výsledcích hospodaření, popad zisku vyplynul z poklesu světového trhu s polovodiči. Samsung proto oznámil, že citelně sníží výrobu čipů, informovala agentura Reuters. ČTK Přečíst článek