Síť X znovu ochromil globální výpadek. Problémy hlásily desítky tisíc uživatelů
Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, se ve čtvrtek odpoledne potýkala s dalším rozsáhlým výpadkem. Po celém světě hlásily problémy desítky tisíc uživatelů, potíže zaznamenali i lidé v Česku. Výpadek zasáhl také chatbot Grok ze stáje Elona Muska.
Sociální síť X amerického podnikatele Elona Muska ve čtvrtek znovu postihl technický výpadek. Podle serveru Downdetector, který sleduje dostupnost internetových služeb na základě hlášení uživatelů, se problémy objevily krátce před 16. hodinou středoevropského času a zasáhly uživatele po celém světě.
Největší počet potíží byl hlášen ve Spojených státech, kde se kolem půl páté objevilo více než 62 tisíc hlášení o nefunkčním připojení. Ve Velké Británii zaznamenali zhruba 11 tisíc incidentů, v Indii pak přes tři tisíce problémů s přihlášením do služby.
Výpadek trval zhruba hodinu a čtvrt. Služba se začala postupně zotavovat po páté odpoledne a kolem šesté už většina uživatelů mohla síť X opět bez problémů používat.
Potíže se nevyhnuly ani České republice. Webovou stránku bylo možné otevřít, obsah se však nenačítal a příspěvky uživatelů zůstávaly nedostupné. Podobná situace nastala i během úterního výpadku, který síť postihl jen o několik dní dříve.
Malajsie chystá právní kroky proti sociální síti X vlastněné Elonem Muskem. Úřady firmu viní z toho, že nezajistila dostatečnou ochranu uživatelů v této asijské zemi. Oznámení přichází jen několik dní poté, co Malajsie zakázala používání nástroje umělé inteligence Grok kvůli šíření sexuálního obsahu. Stejný krok již provedla i Indonésie.
Musk má problém v Asii. Malajsie chystá žalobu na síť X
Zprávy z firem
Malajsie chystá právní kroky proti sociální síti X vlastněné Elonem Muskem. Úřady firmu viní z toho, že nezajistila dostatečnou ochranu uživatelů v této asijské zemi. Oznámení přichází jen několik dní poté, co Malajsie zakázala používání nástroje umělé inteligence Grok kvůli šíření sexuálního obsahu. Stejný krok již provedla i Indonésie.
Skutečný rozsah výpadku může být podle agentury Reuters odlišný, než naznačují data Downdetectoru, protože hlášení podávají samotní uživatelé, nikoli provozovatel služby.
Společnost X se k příčinám výpadku zatím nevyjádřila. Monitorovací služba Netblocks nicméně na sociální síti Mastodon uvedla, že dostupná data nasvědčují technické závadě, nikoli cílené cenzuře nebo blokování provozu.
Služba X je nástupcem Twitteru, který Elon Musk koupil na podzim roku 2022 za zhruba 44 miliard dolarů. Po převzetí firmu provázely časté technické potíže, v poslední době se však platforma prezentuje jako stabilní – opakované výpadky z tohoto týdne ale tuto pověst znovu zpochybnily.
Čínský automobilový gigant BYD v pátek sesadil amerického rivala Teslu z pozice největšího světového prodejce elektromobilů. Tento milník završuje mimořádný vzestup společnosti BYD, kterou generální ředitel Tesly Elon Musk kdysi veřejně zesměšnil, připomíná server CNBC. V rozhovoru pro Bloomberg v roce 2011 se tehdy smál jejím produktům a odmítal ji jako vážného konkurenta.
Spočítáno. Musk se smál první, BYD se mu nyní směje z pozice prvního
Zprávy z firem
Čínský automobilový gigant BYD v pátek sesadil amerického rivala Teslu z pozice největšího světového prodejce elektromobilů. Tento milník završuje mimořádný vzestup společnosti BYD, kterou generální ředitel Tesly Elon Musk kdysi veřejně zesměšnil, připomíná server CNBC. V rozhovoru pro Bloomberg v roce 2011 se tehdy smál jejím produktům a odmítal ji jako vážného konkurenta.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.