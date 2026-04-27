Luxus pod palbou: Kabelky Hermès a Louis Vuitton ve stínu skandálu se surovinami
Luxusní impérium LVMH čelí nové reputační hrozbě. Dodavatelský řetězec kůží pro kabelky Hermès a Louis Vuitton se ocitl pod drobnohledem kvůli možným vazbám na odlesňování v Paraguayi.
LVMH čelí nové reputační hrozbě. Italská koželužská skupina Nuti Ivo, kterou francouzský módní gigant ovládá, se podle zjištění Global Witness dostala do centra sporu o původ surovin používaných pro luxusní kožené výrobky. Podle serveru Politico měla Nuti Ivo nakupovat kůže od paraguayských dodavatelů napojených na oblasti postižené odlesňováním. Případ je citlivý i proto, že zástupci firmy zároveň patří mezi kritiky nové evropské legislativy proti dovozu komodit spojených s ničením lesů.
Téma přichází v době, kdy luxusní sektor čelí rostoucímu tlaku na transparentnost dodavatelských řetězců a plnění ESG závazků.
Riziko pro reputaci luxusních značek
Pro LVMH, která vlastní značky jako Louis Vuitton, Christian Dior nebo Tiffany & Co., jde především o reputační problém. Luxusní průmysl dlouhodobě staví na exkluzivitě, řemeslu a stále častěji i na udržitelnosti. Jakékoli pochybnosti o původu klíčových materiálů mohou tento obraz narušit.
Podle dostupných obchodních dat dovezla skupina Nuti Ivo loni z Paraguaye tisíce tun kůží v hodnotě několika milionů dolarů. LVMH uvedla, že šlo o omezené historické kontrakty, které mají být postupně ukončeny, a odmítla, že by usilovala o oslabení evropské regulace.
Jádrem debaty je evropské nařízení proti odlesňování (EUDR), které má od konce roku zpřísnit pravidla pro dovoz rizikových komodit. Část kožedělného průmyslu argumentuje, že kůže je vedlejší produkt masného sektoru, a neměla by proto spadat pod stejná omezení jako hovězí maso. Environmentální organizace oponují, že vyjmutí kůže z regulace by oslabilo smysl celého systému.
Případ ukazuje širší trend, že i segment luxusu, tradičně vnímaný jako odolnější vůči regulatorním tlakům, se stává součástí ESG debaty. Vedle uhlíkové stopy a pracovních podmínek se stále více řeší i původ surovin.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.