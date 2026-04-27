Luxus pod palbou: Kabelky Hermès a Louis Vuitton ve stínu skandálu se surovinami

Luxusní impérium LVMH čelí nové reputační hrozbě. Dodavatelský řetězec kůží pro kabelky Hermès a Louis Vuitton se ocitl pod drobnohledem kvůli možným vazbám na odlesňování v Paraguayi.

LVMH čelí nové reputační hrozbě. Italská koželužská skupina Nuti Ivo, kterou francouzský módní gigant ovládá, se podle zjištění Global Witness dostala do centra sporu o původ surovin používaných pro luxusní kožené výrobky. Podle serveru Politico měla Nuti Ivo nakupovat kůže od paraguayských dodavatelů napojených na oblasti postižené odlesňováním. Případ je citlivý i proto, že zástupci firmy zároveň patří mezi kritiky nové evropské legislativy proti dovozu komodit spojených s ničením lesů.

Téma přichází v době, kdy luxusní sektor čelí rostoucímu tlaku na transparentnost dodavatelských řetězců a plnění ESG závazků.

Riziko pro reputaci luxusních značek

Pro LVMH, která vlastní značky jako Louis Vuitton, Christian Dior nebo Tiffany & Co., jde především o reputační problém. Luxusní průmysl dlouhodobě staví na exkluzivitě, řemeslu a stále častěji i na udržitelnosti. Jakékoli pochybnosti o původu klíčových materiálů mohou tento obraz narušit.

Podle dostupných obchodních dat dovezla skupina Nuti Ivo loni z Paraguaye tisíce tun kůží v hodnotě několika milionů dolarů. LVMH uvedla, že šlo o omezené historické kontrakty, které mají být postupně ukončeny, a odmítla, že by usilovala o oslabení evropské regulace.

Jádrem debaty je evropské nařízení proti odlesňování (EUDR), které má od konce roku zpřísnit pravidla pro dovoz rizikových komodit. Část kožedělného průmyslu argumentuje, že kůže je vedlejší produkt masného sektoru, a neměla by proto spadat pod stejná omezení jako hovězí maso. Environmentální organizace oponují, že vyjmutí kůže z regulace by oslabilo smysl celého systému.

Případ ukazuje širší trend, že i segment luxusu, tradičně vnímaný jako odolnější vůči regulatorním tlakům, se stává součástí ESG debaty. Vedle uhlíkové stopy a pracovních podmínek se stále více řeší i původ surovin.

Zatímco technologické firmy soupeří o další hodinu dětské pozornosti na displejích, v USA se nečekaně prosazuje opačný trend. Návrat k jednoduché technologii. Startup Tin Can uspěl s produktem, který připomíná klasickou domácí pevnou linku, a podle serveru agentury Bloomberg se z něj během jediného roku stal fenomén mezi rodiči, školami i dětmi.

Přinese Tin Can návrat pevné linky? Tin Can, užito se svolením

Zařízení za 100 dolarů (v přepočtu zhruba 2,1 tisíce korun) funguje přes Wi-Fi, umožňuje bezplatné hovory mezi uživateli Tin Can a volání na tísňové linky. Za měsíční poplatek 10 dolarů (asi 208 korun měsíčně) mohou děti volat i na vybraná čísla schválená rodiči. Telefon má reproduktor, předvolby, záznamník a design odkazující na domácí telefony z 80. a 90. let.

Digitální detox pro děti: jednoduchá technologie místo sociálních sítí

Právě nostalgie je jedním z důvodů úspěchu. Zakladatel startupu Chet Kittleson Blombergu řekl, že chtěl vytvořit produkt, kterému rodiče intuitivně rozumějí a který jim připomene jednodušší dětství bez smartphonů a sociálních sítí. Prodaly se už stovky tisíc kusů, především díky doporučením mezi rodiči.

Ještě zajímavější je ale rostoucí zájem škol. Tin Can uvádí, že školní objednávky patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty. Některé americké školy už rozdávají zařízení všem rodinám a berou je jako nástroj, jak oddálit nákup prvního smartphonu a podpořit zdravější digitální návyky.

Například Nativity Parish School v Kansasu zapojila zhruba 95 procent rodin s dětmi od školky po pátou třídu. V Los Angeles zase St. James’ Episcopal School plánuje rozdat telefon všem 220 rodinám, aby děti přes léto zůstaly v kontaktu bez skupinových chatů a sociálních sítí.

Trend zapadá do širší debaty o digitálním zdraví dětí. Rodiče, školy i politici stále častěji hledají cesty, jak omezit čas na obrazovkách a oddálit vstup dětí na sociální sítě. Úspěch Tin Can ukazuje, že odpovědí nemusí být nová aplikace, ale někdy naopak návrat k jednodušší technologii.

Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.

Na českém trhu s luxusními nemovitostmi se objevilo hned několik výjimečných historických objektů. Nabídka zámků a tvrzí napříč republikou ukazuje rostoucí trend, v němž se památková architektura propojuje s moderními technologiemi, a tyto nemovitosti jsou stále častěji využívány nejen pro bydlení, ale i jako investiční projekty.

Například nabídka zámku v Trnové u Prahy. Objekt s kapacitou desítek hostů a vlastním wellness cílí nejen na soukromé zájemce, ale i na investory z oblasti hotelnictví či firemní klientely. Právě kombinace reprezentativních prostor a komerčního využití je podle realitních makléřů v tomto segmentu stále žádanější.

Ještě rozsáhlejší možnosti nabízí historická tvrz v Třebotově, jejíž historie sahá až do raného středověku. Vedle obytných částí disponuje i kulturním a společenským zázemím, od kaple přes galerijní prostory až po vinárnu ve sklepích. Podobné objekty často slouží jako multifunkční centra kombinující bydlení, eventový provoz a turistické služby. Majitelé za tvrz chtějí necelých 65 milionů.

Na severu Čech se pak za 15 milionů korun prodává barokní zámek Cítoliby u Loun, který představuje spíše investiční příležitost. Nemovitost s dochovanými historickými prvky čeká na další rekonstrukci, což je typický scénář u části památkových objektů mimo hlavní turistické trasy.

Podobný charakter má i zámecký areál ve Vršovice na Lounsku, kde se nabízí rozsáhlý komplex budov vhodných k přestavbě na ubytovací či zdravotnické zařízení. Lokalita u řeky Ohře přitom zvyšuje jeho potenciál pro rekreační využití.

