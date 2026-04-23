Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Rolls-Royce ukázal Project Nightingale. Auto za sedmdesát milionů, které si navrhnete sami

Rolls-Royce ukázal Project Nightingale. Auto za sedmdesát milionů, které si navrhnete sami

Rolls-Royce se s projektem Nightingale vrací ke staré dobré tradici, kdy se auta stavěla na míru konkrétním lidem
Rolls-Royce
nst
nst

Luxusní auta už dávno nejsou jen o výkonu nebo rychlosti. Rolls-Royce to posouvá ještě dál. S projektem Nightingale nabízí zákazníkům něco mnohem osobnějšího, auto, které vzniká přímo s nimi a pro ně. Vznikne jen 100 kusů a každý bude originál.

Značka Rolls-Royce se s projektem Nightingale vrací ke staré dobré tradici, kdy se auta stavěla na míru konkrétním lidem. Dřív to byla nutnost, dnes je to ten nejvyšší level luxusu. Místo konfigurátoru na webu tady klient sedí s designéry a ladí každý detail.

Každý vůz jako originál na míru

Každý Nightingale vzniká několik měsíců a zákazník je u toho prakticky od začátku do konce. Sleduje vývoj, řeší detaily a dokonce se účastní testovacích jízd s inženýry. Auto tak není jen něco, co si koupí. Je to projekt, který spoluvytváří. Cena kolem 3,5 milionu dolarů a limit 100 kusů dávají jasně najevo, že tohle není „další luxusní model“, ale něco úplně jiného. Uvádí agentura Bloomberg.

Retro design, moderní technologie

Design si bere inspiraci z experimentálních Rolls-Royců z 20. let. Dlouhá silueta, otevřený kokpit, jedinečná maska chladiče. Celé to působí retro, ale uvnitř je moderní technika včetně elektrického pohonu. Je to kombinace nostalgie a budoucnosti v jednom balení.

Dle společnosti Boston Consulting Group dnes lidé v téhle cenové kategorii neřeší, kolik má auto koní. Mnohem víc je zajímá pocit, příběh a to, že mají něco, co nikdo jiný nemá. Auto se tak mění spíš v osobní artefakt než dopravní prostředek.

Rolls-Royce

Rolls-Royce sází na luxus na míru: Elektromobily chladnou, dvanáctiválce zůstávají

Zprávy z firem

Zájem o první elektrický Rolls-Royce prudce opadl – a to i mezi miliardáři. Britská značka proto přehodnocuje své elektrické ambice a místo toho masivně investuje do zakázkové výroby a osobního přístupu ke klientům. Luxus na míru se ukazuje jako jistější sázka než tichý elektromotor.

nst

Přečíst článek
 

Podobnou hru hrají i ostatní

Rolls-Royce rozhodně není sám. Ferrari má program Tailor Made a speciální SP modely na zakázku, Bugatti tvoří jednorázové unikáty jako La Voiture Noire, Lamborghini nabízí extrémní personalizaci přes Ad Personam a Bentley jede podobnou ligu se svou divizí Mulliner.

Všichni cílí na stejnou věc – klienty, kteří nechtějí „luxusní auto“, ale něco naprosto jedinečného.

Trh s extrémně drahými vozy roste

Trh s auty nad 500 tisíc dolarů má dál růst asi o pět procent a nejvíc táhnou právě limitky a unikáty. Pro značky je to skvělý byznys – vyšší marže a zároveň mnohem silnější vztah se zákazníkem. Project Nightingale krásně ukazuje, kam se celý obor posouvá. Už nejde jen o to, co auto umí, ale jaký z něj má člověk pocit. V době, kdy i milionová auta začínají být „normální“, je největší luxus prostě jedinečnost.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Během oficiální premiéry na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech představili nový Rolls-Royce Cullinan Series II.

Desítky miliard eur míří na Ukrajinu. EU schválila historickou půjčku

Volodymyr Zelenskyj
ČTK
nst
nst

Evropská unie odblokovala klíčovou pomoc Ukrajině i další sankce proti Rusku. Členské státy jednomyslně schválily bezúročnou půjčku pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) na roky 2026 a 2027 a zároveň přijaly už dvacátý balík sankcí vůči Moskvě. Rozhodnutí přišlo poté, co Maďarsko a Slovensko stáhly své výhrady – podmínkou bylo obnovení dodávek ruské ropy ropovodem Družba.

Obě opatření prošla takzvanou písemnou procedurou poté, co je ve středu podpořili velvyslanci členských států při EU. „Oba dokumenty byly přijaty jednomyslně,“ uvedlo kyperské předsednictví s tím, že Unie tím pokračuje v podpoře Ukrajiny v obraně její svrchovanosti.

Podle předsedy Evropské rady Antónia Costy spočívá strategie EU pro dosažení spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině na dvou pilířích: posílení Ukrajiny a zvýšení tlaku na Rusko. „Dnes jsme pokročili v obou oblastech,“ napsal Costa na sociální síti X. „Vyplácení půjčky bude zahájeno co nejdříve a poskytne tak zásadní podporu pro nejnaléhavější rozpočtové potřeby Ukrajiny,“ doplnil kyperský ministr financí Makis Keravnos.

Blokace ze strany Budapešti měla přitom jasné pozadí. Dosluhující premiér Viktor Orbán podmínil souhlas obnovením tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu. Dodávky přitom na Slovensko a do Maďarska přestaly proudit už v lednu, což obě země opakovaně kritizovaly.

Situace se změnila až tento týden. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil dokončení oprav ropovodu a maďarská skupina MOL následně potvrdila, že přeprava může být obnovena. Dnes se tak skutečně stalo – a Budapešť i Bratislava stáhly blokaci.

„Tento evropský balíček posílí naši armádu, poskytne Ukrajině větší stabilitu a umožní nám plnit naše sociální závazky vůči občanům, jak stanoví zákon,“ napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram. Peníze od EU jsou určeny především na výrobu zbraní, na nákup těch zbrojních systémů, které Ukrajina ještě nevyrábí, a také na přípravu ukrajinské energetiky a kritické infrastruktury na příští zimu, vysvětlil prezident.

Hrozba státního bankrotu

Schválená půjčka má Ukrajině pomoci zvládnout kritickou finanční situaci v době, kdy válka s Ruskem pokračuje už více než čtyři roky. Peníze mají směřovat na obranu, chod státu i případnou poválečnou obnovu. Bez této pomoci by Kyjevu od druhého čtvrtletí roku 2026 hrozil státní bankrot.

Evropská unie si prostředky půjčí na kapitálových trzích a ručit za ně bude rezervou v rozpočtu. Ukrajina má dluh splatit až poté, co Rusko uhradí válečné reparace.

Mark Rutte a Andrej Babiš
Aktualizováno

Nové saknce proti Rusku

Současně přijatý dvacátý balík sankcí míří především na energetiku, finanční služby a obchod. Nová omezení zahrnují úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a také zákaz dovozu některých kovů, chemikálií a kritických minerálů.

Unie zároveň rozšířila seznam takzvané ruské stínové flotily o dalších 46 lodí, které Moskva využívá k obcházení sankcí. Celkem jich je nyní na seznamu 632. Evropská komise také poprvé navrhla využít nástroj proti obcházení sankcí, který umožní zakázat vývoz citlivých technologií do zemí, odkud by mohly směřovat do Ruska.

Na seznam osob a subjektů, které podporují ruský vojensko-průmyslový komplex v jeho válce proti Ukrajině bylo přidáno 60 subjektů, na které se vztahují přísnější vývozní omezení týkající se zboží a technologií dvojího užití, jakož i zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému pokroku ruského obranného a bezpečnostního sektoru.

Celý balík opatření měl být původně schválen už na konci února, kdy si Evropa připomínala čtvrté výročí ruské invaze. Spor o dodávky ropy přes Družbu ale rozhodnutí na týdny zablokoval.

Související

Koně půjdou stranou. V pražské Chuchli má vystoupit kontroverzní rapper Ye

Ye
ČTK
ČTK
ČTK

V dostihovém areálu v pražské Chuchli letos 25. července vystoupí americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, uvedla ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Koncert organizuje firma HUGO Productions, se kterou závodiště podepsalo smlouvu. Koně budou v době koncertu přesunutí, závodiště je na tom dohodnuté se Státní veterinární správou (SVS), uvedla Rambová. Rapper měl letos vystoupit ve Francii či v Polsku, loni v létě na Slovensku, všechny koncerty ale byly zrušeny. Kritiku vyvolaly výroky rappera oslavující nacismus. Minulý rok se objevily úvahy, že by mohl mít koncert i v Praze, což kritizovali aktivisté i někteří pražští radní.

„Ano, smlouvu máme a termín také. Bude to 25. července,“ řekla Rambová. Ke kontroverzím ohledně konání koncertu se Rambová vyjadřovat nechtěla. „To se musíte zeptat organizátora, my jsme jen pronajímatel prostor,“ uvedla. Kapacita koncertu je podle ní 50 tisíc lidí.

Zrušená vystoupení

Hudebník měl letos 11. června vystoupit na stadionu ve francouzském Marseille. Rapper ale koncert odložil kvůli kritice za dřívější oslavování nacismu a antisemitské výroky. O zrušení koncertu usiloval francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. Starosta Marseille Benoît Payan v březnu uvedl, že rapperova hudební show ve městě není vítána, psala o tom agentura Reuters.

Už dříve měl také vystoupit na festivalu na Slovensku, organizátoři ale devět dnů před naplánovaným začátkem akce oznámili zrušení. Krok zdůvodnili mimo jiné blíže neupřesněnými nepředvídatelnými okolnostmi. Proti původně ohlášené slovenské show rappera Ye vznikla petice. Její autoři označili hudebníka za jednoho z nejznámějších antisemitů, který kromě jiného velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Podobná výzva vznikla i v Česku kvůli informacím, že by Ye mohl vystoupit místo na Slovensku v Praze. Konání koncertu ale tehdy nikdo nepotvrdil.

Organizátor zrušil také červnový koncert amerického rappera v Polsku. Britská vláda pak zamítla rapperovi elektronické cestovní povolení pro vstup do země. Rozhodnutí padlo po kontroverzi kolem jeho plánovaného vystoupení na letošním festivalu Wireless v Londýně. Kvůli svým postojům Kanye West přišel o vízum do Austrálie.

nst

Přečíst článek

Radní mají s koncertem problém

Server Page not found tento týden napsal, že pražský magistrát má s vystoupením rappera problémy. Radní pro kulturu Tomáš Slabihoudek (TOP 09) řekl, že zatím nemá informaci, že by byl koncert tohoto interpreta v Praze oficiálně potvrzený. „Rád bych Vás však ujistil, že pokud by se podobná akce, na které by tento zpěvák měl vystoupit, měla uskutečnit na pozemku hlavního města Prahy, město takovou akci nepovolí. Praha nebude poskytovat prostor pro interprety, kteří se pojí s takto kontroverzními a nenávistnými projevy. Situaci v rámci našich kompetencí i nadále sledujeme,“ sdělil serveru Slabihoudek.

Americký rapper se letos koncem ledna veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím. Ye omluvu s titulkem „Těm, kterým jsem ublížil“, zveřejnil formou celostránkové reklamy v deníku The Wall Street Journal. „Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy,“ napsal Ye v lednové omluvě, kterou v plném znění sdílel deník The Guardian.

Závodiště Chuchle Arena funguje jako sportovní areál pro koně, pořádá dostihové a parkurové závody. Každý majitel, který má v areně ustájené koně, bude podle Rambové včas informovaný o konání koncertu a bude mít nárok na kompenzaci za odstěhování koně. „Pokud koně nebude chtít odstěhovat, přestěhujeme je do stájí, které jsou vzdálenější od pódia, budou zatemněná okna kvůli světleným efektům a vše jsme řešili se Státní veterinární správou,“ dodala Rambová.

Související

Doporučujeme