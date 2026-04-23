Rolls-Royce ukázal Project Nightingale. Auto za sedmdesát milionů, které si navrhnete sami
Luxusní auta už dávno nejsou jen o výkonu nebo rychlosti. Rolls-Royce to posouvá ještě dál. S projektem Nightingale nabízí zákazníkům něco mnohem osobnějšího, auto, které vzniká přímo s nimi a pro ně. Vznikne jen 100 kusů a každý bude originál.
Značka Rolls-Royce se s projektem Nightingale vrací ke staré dobré tradici, kdy se auta stavěla na míru konkrétním lidem. Dřív to byla nutnost, dnes je to ten nejvyšší level luxusu. Místo konfigurátoru na webu tady klient sedí s designéry a ladí každý detail.
Každý vůz jako originál na míru
Každý Nightingale vzniká několik měsíců a zákazník je u toho prakticky od začátku do konce. Sleduje vývoj, řeší detaily a dokonce se účastní testovacích jízd s inženýry. Auto tak není jen něco, co si koupí. Je to projekt, který spoluvytváří. Cena kolem 3,5 milionu dolarů a limit 100 kusů dávají jasně najevo, že tohle není „další luxusní model“, ale něco úplně jiného. Uvádí agentura Bloomberg.
Retro design, moderní technologie
Design si bere inspiraci z experimentálních Rolls-Royců z 20. let. Dlouhá silueta, otevřený kokpit, jedinečná maska chladiče. Celé to působí retro, ale uvnitř je moderní technika včetně elektrického pohonu. Je to kombinace nostalgie a budoucnosti v jednom balení.
Dle společnosti Boston Consulting Group dnes lidé v téhle cenové kategorii neřeší, kolik má auto koní. Mnohem víc je zajímá pocit, příběh a to, že mají něco, co nikdo jiný nemá. Auto se tak mění spíš v osobní artefakt než dopravní prostředek.
Zájem o první elektrický Rolls-Royce prudce opadl – a to i mezi miliardáři. Britská značka proto přehodnocuje své elektrické ambice a místo toho masivně investuje do zakázkové výroby a osobního přístupu ke klientům. Luxus na míru se ukazuje jako jistější sázka než tichý elektromotor.
Podobnou hru hrají i ostatní
Rolls-Royce rozhodně není sám. Ferrari má program Tailor Made a speciální SP modely na zakázku, Bugatti tvoří jednorázové unikáty jako La Voiture Noire, Lamborghini nabízí extrémní personalizaci přes Ad Personam a Bentley jede podobnou ligu se svou divizí Mulliner.
Všichni cílí na stejnou věc – klienty, kteří nechtějí „luxusní auto“, ale něco naprosto jedinečného.
Trh s extrémně drahými vozy roste
Trh s auty nad 500 tisíc dolarů má dál růst asi o pět procent a nejvíc táhnou právě limitky a unikáty. Pro značky je to skvělý byznys – vyšší marže a zároveň mnohem silnější vztah se zákazníkem. Project Nightingale krásně ukazuje, kam se celý obor posouvá. Už nejde jen o to, co auto umí, ale jaký z něj má člověk pocit. V době, kdy i milionová auta začínají být „normální“, je největší luxus prostě jedinečnost.
