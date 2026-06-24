Redakce Newstream má nové posily, Ivanu Pečinkovou a Jana Žižku
Analytička Ivana Pečinková se věnuje finančním tématům a makroekonomice, bude také tvořit autorský newsletter s názvem Marketstream. Jan Žižka píše pravidelně každé úterý seriál Energie a politika Jana Žižky.
Byznysový zpravodajský web newstream.cz má dvě nové posily do redakce, Ivanu Pečinkovou a Jana Žižku. Analytička Ivana Pečinková se věnuje finančním tématům a makroekonomice, bude také tvořit autorský newsletter s názvem Marketstream. Jan Žižka rozšířil řady stálých externích spolupracovníků, mimo jiné píše pravidelně každé úterý seriál Energie a politika Jana Žižky.
„Obou autorů si profesně i osobně velmi vážím. Do Newstreamu přinášejí expertízu zkušených ekonomických autorů, kteří umějí psát cenné, čtivé, ale přitom odborně kvalitní texty,“ uvedla CEO vydavatelství Newstream Agency Tereza Zavadilová.
Ivana Pečinková má za sebou více než dvě desítky let praxe v předních ekonomických a zpravodajských médiích. Působila například v Hospodářských novinách, týdeníku Ekonom, Lidových novinách či časopisu Týden, více než pět let byla zpravodajkou zahraniční tiskové agentury a také vedla odborný čtvrtletník Investiční poradce. Vedle novinářské práce působila také jako analytička ve státní správě, zejména na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a Úřadu vlády ČR. Přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze.
„S Terezou jsem měla možnost spolupracovat už dříve a vždy patřila k novinářům, jejichž práce pro mě byla měřítkem poctivé a zasvěcené ekonomické žurnalistiky. Jsem moc ráda, že se naše profesní cesty znovu potkávají právě v Newstreamu. Vnímám ho jako jeden z nejzajímavějších projektů současné české ekonomické žurnalistiky. Je pro mě ctí být jeho součástí a jsem ráda, že zde mohu rozvíjet témata, kterým se dlouhodobě věnuji – od makroekonomiky a finančních trhů až po dění ve firmách,“ říká Ivana.
Jan Žižka je uznávaným odborníkem na energetiku a mezinárodní vztahy. Věnuje se také tématům mezinárodního obchodu, českého exportu a vazbám mezi vědou, výzkumem a byznysem. Od devadesátých let se pohybuje ve vedení českých médií, mimo jiné měl na starosti evropské záležitosti v Hospodářských novinách, byl reportérem týdeníku Euro a zástupcem šéfredaktora deníku E15.
„Chtěl bych čtenářům Newstreamu přiblížit aktuální vývoj v energetice a ukázat jeho politické, bezpečnostní, ekonomické i byznysové souvislosti. Hodně se zaměřím i na zahraniční témata, která je podle mého názoru dobré sledovat také kvůli lepšímu pochopení toho, kam by měla směřovat česká energetika,“ říká Jan Žižka.
Newstream.cz je byznysový zpravodajský web, vydávaný společností Newstream Agency od července 2021. Zaměřuje se na ekonomiku, firmy, finance, reality a chytrý lifestyle – přináší rozhovory, komentáře, reportáže, videa, podcasty a videorozhovory. Pořádá odborné i společenské eventy. Vedle tištěného magazínu Realitní Club vydává Newstream Agency také byznysově-lifestylový magazín Newstream CLUB. Majoritním investorem je finančník Radomír Lapčík.
Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly v krajských městech na podporu České televize a Českého rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, cestou skandovali hesla jako "Svobodu médiím" či "My jsme s vámi", vidět byly i české vlajky či transparenty s hesly "Neberte nám svobodná média" či "Nejsme z tebe vyklepaní, Klempíři". Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet. V Praze se podobný pochod konal 5. května, podle organizátorů se tehdy sešly desítky tisíc lidí.
Za svobodná veřejnoprávní média. Tisíce lidí vyšly v neděli do ulic
Politika
Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly v krajských městech na podporu České televize a Českého rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, cestou skandovali hesla jako "Svobodu médiím" či "My jsme s vámi", vidět byly i české vlajky či transparenty s hesly "Neberte nám svobodná média" či "Nejsme z tebe vyklepaní, Klempíři". Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet. V Praze se podobný pochod konal 5. května, podle organizátorů se tehdy sešly desítky tisíc lidí.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.