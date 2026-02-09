Polský InPost čeká nová éra. Bez burzy, ale stále s PPF
Logistický InPost čeká zásadní změna vlastnické struktury. Konsorcium, v němž je PPF a další akcionáři, podpořilo nabídku na odkup všech akcií a následný delisting firmy z burzy. I po prodeji většiny podílu chce PPF zůstat u dalšího rozvoje firmy.
Konsorcium společností Advent International, FedEx, A&R Investments a PPF Group společně s polskou firmou InPost, která provozuje síť samoobslužných výdejních schránek a logistická centra pro internetové obchody, oznámilo dohodu o veřejné nabídce na odkup všech akcií společnosti InPost. Součástí transakce má být také následné stažení akcií z amsterdamské burzy Euronext. Konsorcium to v pondělí uvedlo v tiskové zprávě.
Za jednu akcii InPostu nabízí 15,6 eura (378 korun).
Nabízená prémie
Nabídka oceňuje společnost InPost na 7,8 miliardy eur, tedy zhruba 189 miliard korun. Podle konsorcia představuje tato cena 53procentní prémii oproti tříměsíčnímu průměru ceny vážené objemem obchodů před 2. lednem, který činil 10,2 eura za akcii.
Ve srovnání s páteční závěrečnou cenou 13,30 eura za akcii je nabídka vyšší o 17 procent.
Podpora významné části akcionářů
Konsorcium dále uvedlo, že transakci podporují akcionáři vlastnící přibližně 48 procent akcií společnosti InPost. To podle něj zvyšuje pravděpodobnost úspěšného dokončení celé operace.
PPF Group vlastní v InPostu aktuálně podíl 28,75 procenta. Firmu InPost založil polský miliardář Rafał Brzoska, který je i šéfem podniku. Jeho firma A&R Investments má nyní v InPostu podíl 12,49 procenta.
Pro PPF představuje tato transakce další krok v pokračujícím rozvoji InPostu, na kterém se jako akcionář podílí od května 2023. „Jsme přesvědčeni o atraktivnosti nabídky na odkup akcií firmy, a proto na její podporu prodáváme většinu našeho podílu. Jsme rádi, že budeme moci nadále společnost podporovat jako minoritní investor v době, kdy InPost vstupuje do nové kapitoly zaměřené na udržitelný růst,“ uvedl v tiskové zprávě konsorcia generální ředitel PPF ve sdílené funkci Didier Stoessel.
Nová vlastnická struktura po transakci
PPF zůstane nadále aktivním spoluvlastníkem InPost a reinvestuje část prostředků získaných v rámci navrhované transakce propojující InPost s FedEx. PPF bude vlastnit desetiprocentní podíl v konsorciu, jehož cílem je stát se stoprocentním vlastníkem InPostu a v němž budou mít další účastnici transakce následné podíly, FedEx 37 procent, Advent 37 procent a A&R 16 procent. Dokončení celé transakce se očekává do konce tohoto roku.
Rodinný holding Amalar, který spravuje majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámil zahájení procesu přesunu sídla skupiny PPF Group z Nizozemska do České republiky. „Důvody, proč být v zahraničí, pominuly,“ říká Renáta Kellnerová. PPF Group je hlavní holdingová entita investiční skupiny PPF působící ve 25 zemích. Celý proces přesunu má být dokončený v první polovině roku 2026, kdy se PPF Group stane daňovým rezidentem ČR.
PPF se vrací do Česka. Jako akcionáři máme důvěru v zemi, kde žijeme, říká Kellnerová
Zprávy z firem
Rodinný holding Amalar, který spravuje majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámil zahájení procesu přesunu sídla skupiny PPF Group z Nizozemska do České republiky. „Důvody, proč být v zahraničí, pominuly,“ říká Renáta Kellnerová. PPF Group je hlavní holdingová entita investiční skupiny PPF působící ve 25 zemích. Celý proces přesunu má být dokončený v první polovině roku 2026, kdy se PPF Group stane daňovým rezidentem ČR.
InPost bude i nadále podnikat jako samostatná společnost pod svou značkou se sídlem v Polsku. Firmu bude řídit dosavadní vedení v čele s generálním ředitelem a zakladatelem Rafałem Brzoskou, který si zachová svůj podíl v InPost v rámci konsorcia vlastníků. Konsorcium se zavazuje podporovat současnou strategii byznysu InPost zaměřenou na expanzi ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii, zemích Beneluxu a také ve Velké Británii, největším evropském e-commerce trhu.
Globální společnost FedEx, která touto transakcí vstoupí do akcionářské struktury InPost, přináší znalosti a zkušenosti v oboru, aby pomohla InPost posílit její vedoucí pozici na trzích, kde nyní působí.
Skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově zhruba 45 tisíc lidí.
Renáta Kellnerová s dcerami věnuje 170 milionů korun na pomoc ukrajinským civilistům. Z daru budou pořízeny například generátory do škol, nemocnic a domovů pro seniory.
Nadace Kellnerových pošle na Ukrajinu 170 milionů. Nemůžeme stát stranou, říká Renáta Kellnerová
Filantropie
Renáta Kellnerová s dcerami věnuje 170 milionů korun na pomoc ukrajinským civilistům. Z daru budou pořízeny například generátory do škol, nemocnic a domovů pro seniory.
Univerzita Karlova a Nadační fond UK podepsaly memorandum o spolupráci s Nadací The Kellner Family Foundation s cílem vytvořit nový program, který podpoří příchod špičkových vědců a vědkyň ze zahraničí na Univerzitu Karlovu. Rodinná nadace na program věnuje až 48 milionů korun.
Nadace rodiny Renáty Kellnerové podpoří Univerzitu Karlovu v lákání vědců
Filantropie
Univerzita Karlova a Nadační fond UK podepsaly memorandum o spolupráci s Nadací The Kellner Family Foundation s cílem vytvořit nový program, který podpoří příchod špičkových vědců a vědkyň ze zahraničí na Univerzitu Karlovu. Rodinná nadace na program věnuje až 48 milionů korun.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.