Trumpova euforie vyprchala. Intel padá a investoři znovu váhají

Trumpova euforie vyprchala. Intel padá a investoři znovu váhají

Výrobce čipů Intel
ČTK/AP
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Akcie výrobce čipů Intel zažily v posledních týdnech extrémní volatilitu. Po silném růstu, který přiživily nejen technologické naděje, ale i vzletné sliby Donalda Trumpa o návratu výroby do Spojených států, přišel tvrdý návrat na zem. Slabší výhled hospodaření a přiznané problémy s dodávkami serverových čipů pro AI znovu otevřely otázku, zda legendární výrobce skutečně míří k obratu, nebo jen prodlužuje bolestivou transformaci.

Růst akcií Intelu na přelomu roku výrazně přiživily výroky amerického prezidenta. Investoři začali sázet na to, že Donald Trump přinese masivní podporu americké polovodičové výrobě, další dotace, cla na asijskou konkurenci a agresivní tlak na přesun výroby zpět do Spojených států.

Právě Intel měl z této politiky těžit nejvíc. Firma buduje nové továrny v Ohiu, Arizoně i Německu a otevřeně se profiluje jako klíčový pilíř americké technologické suverenity. Trumpovy sliby o „návratu výroby domů“ tak pomohly akciím prudce růst.

Jenže výsledková sezona přinesla tvrdý střet s realitou. Slabší výhled i napjaté dodávky serverových čipů ukázaly, že politická podpora sama o sobě technologický obrat nezaručí. Trh proto rychle přehodil výhybku z euforie do módu opatrnosti.

Od optimismu k vystřízlivění

Na Intelu se tak během krátké doby negativně podepsalo hned několik událostí. „Akcie předtím výrazně vyrostly na vlně optimismu, že datacentrové procesory jsou prakticky vyprodané dopředu a že se zlepšuje výtěžnost na pokročilém procesoru 18A. Po výsledcích ale přišlo vystřízlivění, protože management nastavil opatrný výhled na první kvartál a otevřeně mluví o tom, že dodávky budou v prvním letošním kvartále nejnapjatější,“ vysvětluje analytik XTB Tomáš Cverna.

Podle něj teď trh znovu řeší, zda Intel dokáže reálně přetavit AI poptávku do tržeb a marží, a zda se ztrátovost foundry byznysu nebude dál protahovat. Foundry byznys znamená, že Intel vyrábí čipy i pro jiné firmy, jenže tato extrémně nákladná expanze do zakázkové výroby zatím firmě spíš bere peníze, než aby je vydělávala.

Korekce po přehnaných očekáváních

Podobně situaci čte i analytik Portu Lukáš Raška. Současný pokles akcií podle něj neznamená rozpad investičního příběhu, ale spíše korekci po období zvýšených očekávání.

„Intel je uprostřed náročné transformace, která přirozeně přináší kolísavé výsledky i vyšší náklady. Trh teď testuje, jak velkou důvěru je ochoten této strategii dát. Část výprodeje tak působí jako typická korekce po období zvýšených očekávání,“ říká Raška.

Akcie se podle něj nyní nacházejí na rozcestí. Pokud se potvrdí zlepšování výrobních parametrů a návrat konkurenceschopnosti v klíčových segmentech, může se současná úroveň zpětně jevit jako zajímavý vstupní bod. Pokud se ale transformace znovu zadrhne, investoři budou dál zvyšovat rizikovou přirážku.

Silná konkurence a tlak na marže

Podle hlavního ekonoma Argos Capital Kryštofa Míška stojí za vysokou volatilitou také sílící konkurence, omezené výrobní kapacity a pokračující tlak na marže způsobený vysokými kapitálovými výdaji.

„Zatímco jiné firmy z oboru nadále těží z boomu AI datacenter. Intel se stále nachází v transformační fázi, která se časově protahuje,“ shrnuje Míšek.

Tlak na firmu navíc zesiluje i vstup technologických gigantů do oblasti vlastních procesorů. Microsoft nyní uvádí na trh svůj druhý AI čip Maia 200, který má snížit jeho závislost na hardwaru Nvidie a zvýšit efektivitu provozu cloudových služeb. Konkurence v segmentu datacenter se tak dál zostřuje.

Sázka na comeback

Akcie Intelu se aktuálně obchodují kolem 42,5 dolaru, zatímco průměrný 12měsíční cílový odhad analytiků činí zhruba 46,6 dolaru, což naznačuje potenciál růstu kolem 10 procent. Tento relativně umírněný výhled ale podle analytiků dobře odráží nejistotu ohledně tempa obratu firmy.

Akcie Mety jsou jako na houpačce. Výsledky ukážou směr pro letošní rok

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Provozovatel největších sociálních sítí světa je miláčkem investorů. Jenomže za poslední rok prožívají akcie Meta Platforms mimořádně bouřlivé období a stále výrazněji má na jejich kondici vliv geopolitika a činy Donalda Trumpa než klasický byznys. Co to znamená pro akcionáře? Napovědět mohou aktuální výsledky za čtvrtý kvartál i celý loňský rok, které Meta zveřejní již ve středu 28. ledna.

Den osvobození, který vyhlásil vloni v dubnu americký prezident Donald Trump, přinesl jeden z největších výprodejů amerických aktiv od pandemických výkyvů. A k nejvíce postiženým titulům patřily akcie Meta Platforms, provozovatele největší sociální sítě Facebooku, Instagramu či WhatsAppu.

O pouhé čtyři měsíce pak akcie Mety dosáhly historického maxima, když se cena jedné akcie přiblížila hranici 800 dolarů (konkrétně 796 dolarů v intraday, uzavřely pak na rekordních 788 dolarech). Poté se několik týdnů akcie držely v relativně vysokém pásmu (nad 700 dolarů), ale poté jejich cena klesla až pod 600 dolarů a od té doby osciluje. I přes napínavý rok se akciím daří a za poslední rok nabídly plusový výnos.

„Akcie společnosti Meta reagovaly na možný makro šok propadaem stejně tak jako ostatní akcie z technologické sedmičky. Rychlý obrat v sentimentu investorů pomohl i Metě k udržení kladného výsledku v dolarovém vyjádření. V roce 2025 trh zřetelně odměňoval, že Meta umí současně zvyšovat objemy i cenu. Solidní aktivitu ve třetím kvartálu loňského roku podtrhuje i osmiprocentní meziroční růst denně aktivních uživatelů,“ připomíná analytik akciových trhů XTB Tomáš Cverna. „Akcie Mety jsou i přes solidní fundament a vyhlídky trhem ohodnoceny jako nejlevnější z firem takzvané Magnificent 7. Pro investory, kteří si do portfolia vybírají jednotlivé tituly, se tak otevírá zajímavá příležitost,“ dodává Cverna.

Dvouciferný růst tržeb

Pro další období budou mimořádně důležité výsledky za poslední kvartál i celý rok 2025. Ty společnost oznámí ve středu 28. ledna a analytici očekávají velmi silný nárůst tržeb i zisků, a to za poslední kvartál i celý rok.

„Čeká se solidní dvouciferný růst, avšak pozornost bude upřena i na výhled kapitálových nákladů na rok 2026,“ připomíná Cverna. Zároveň upozorňuje, že se na budoucím vývoji akcií také výrazně podepíše velikost kapitálových nákladů (CAPEX). Ta je pro technologické firmy důležitá a u Mety je velkým tématem od října loňského roku, kdy byl výhled navýšen do pásma 70-72 miliard dolarů.

Nejisté sázky

Zároveň trh bude sledovat, jak se bude dařit monetizovat umělou inteligenci, do které v poslední době plynuly největší investice v řádu desítek miliard dolarů. „Také bude důležité sledovat vývoj v divizi Reality Labs,“ dodává analytik XTB.

Reality Labs je divize uvnitř společnosti Meta Platforms. Pokouší se vytvořit novou generaci výpočetní techniky (computing platform), která nahradí chytré telefony. Na jejím kontě jsou zařízení jako VR headsety Meta Quest nebo chytré brýle vytvářené například ve spolupráci s Ray-Ban. Zároveň právě v této divizi zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg chystal svůj virtuální svět Metaverse. Očekává se, že Reality Labs jen v posledním kvartálu přineslo ztrátu 6,3 miliardy dolarů.

Boeing je po letech zpět v zisku. Akcie přesto klesají

Boeing 737 MAX
ČTK
ČTK
ČTK

Po letech ztrát se Boeing vrací do černých čísel. Firma těží z růstu dodávek. Investory ale výsledky nepřesvědčily. Akcie firmy před otevřením burzy v USA oslabily.

Americký výrobce letecké techniky Boeing loni poprvé od roku 2018 dosáhl čistého zisku. Ten činil 2,24 miliardy dolarů (45,6 miliardy korun) po předloňské ztrátě 11,83 miliardy dolarů, uvedla dnes firma ve své výsledkové zprávě. Akcie Boeingu přesto před začátkem obchodování na burze v New Yorku klesaly o více než jedno procento.

Silné čtvrtletí a rekordní tržby

Ve čtvrtém čtvrtletí se Boeing dostal do čistého zisku 8,22 miliardy dolarů, zatímco ve stejném období předchozího roku vykázal čistou ztrátu 3,86 miliardy dolarů. Čtvrtletní tržby zvýšil meziročně o 57 procent na 23,9 miliardy dolarů, což je nejvíce od roku 2018. Pomohl růst výroby letadel, vyšší počet dodávek a dokončení prodeje části digitální divize.

„V roce 2025 jsme dosáhli významného pokroku v zotavení a položili jsme základy pro udržení dynamiky v nadcházejícím roce,“ uvedl generální ředitel Kelly Ortberg. „Dokončili jsme akvizici společnosti Spirit AeroSystems a prodej části digitální divize. Dál se soustředíme na podporu stabilního provozu, dokončení vývojových programů, obnovení důvěry akcionářů a dalších zainteresovaných stran a úplné obnovení Boeingu jako ikonické společnosti,“ dodal.

Návrat Spirit AeroSystems

Spirit AeroSystems byl původně součástí Boeingu. Jako samostatná firma se oddělil v roce 2005, kdy Boeing prodal divizi v kansaském městě Wichita investiční společnosti Onex. V roce 2024 Boeing oznámil, že společnost znovu převezme, a to za 4,7 miliardy dolarů.

Více dodávek i objednávek

Už na konci loňského roku Boeing oznámil, že zvýšil dodávky letadel o 72 procent na 600 kusů, což je nejvíce od roku 2018. Za evropským konkurentem Airbus sice Boeing v dodávkách zaostal, poprvé po sedmi letech ho ale předstihl v počtu objednávek.

Airbus loni zákazníkům dodal 793 letadel. Boeing za rok získal 1175 objednávek, čistých objednávek po odečtení zrušených kontraktů bylo 1075. Airbus měl 889 čistých objednávek.

Stín havárií 737 MAX

„Obrat amerického leteckého giganta pod vedením Kellyho Ortberga nabírá na obrátkách,“ poznamenal server listu Financial Times. Ortberg vedení společnosti převzal v srpnu 2024, kdy se Boeing stále potýkal s důsledky dlouholeté krize.

Ta začala po dvou tragických haváriích letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019, při nichž zahynulo 346 lidí. Letadla byla následně dočasně odstavena z provozu. Příčinou nehod byly problémy s asistenčním softwarem MCAS, který měl pilotům pomáhat, ale místo toho zasahoval do řízení nepředvídatelným způsobem.

Boeing software upravil a zhruba po roce získal první povolení k návratu letadel do provozu, v některých regionech ale proces trval déle. Americký soud loni v listopadu schválil dohodu mezi vládou USA a Boeingem, díky níž se firma vyhne trestnímu stíhání. Součástí dohody bylo odškodné přes 1,1 miliardy dolarů.

