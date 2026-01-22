Nový magazín právě vychází!

Umělá inteligence mění hru. Softwarové firmy čeká tvrdá selekce

ČTK
Zdeněk Pečený
Cloudový software byl roky investorskou sázkou na jistotu. Byznys model SaaS firem fungoval řadu let bez háčku. Vysoké marže a rostoucí tržby toho byly důkazem. Příchod umělé inteligence ale zcela mění hru. Ne každá SaaS firma obstojí. Trh začíná nemilosrdně třídit vítěze a poražené. Kam až se mohou podívat akcie Microsoftu? Otázka na analytiky.

Nejde o konec SaaS, ale o tvrdý test kvality, shodují se analytici. SaaS sektor se nachází v největší proměně za poslední dekádu. 

Vítězit mají firmy, které mají data, infrastrukturu i integrovanou AI, jejichž chytré funkce usnadňují firmám každodenní fungování. Typicky to jsou firmy jako Microsoft, Salesforce či ServiceNow. I když ani ony nezačaly nový rok zrovna slavně. Zavedené firmy sice mají výhodu v distribuci a datech, pro návrat akcií k růstu však musejí prokázat zrychlení tempa růstu zisku, což se jim zatím nedaří. Podle dat Bloomberg Intelligence má růst zisků softwarových a servisních firem z indexu S&P 500 v roce 2026 zpomalit na 14 procent, oproti odhadovaným 19 procentům v roce 2025. 

Podle Tomáše Cverny z XTB trh řeší především otázku nahraditelnosti. „Substituční riziko je v současnosti vyšší než kdy dříve. Trh nezaceňuje jen možnost nahrazení některých SaaS řešení, ale i zvýšený tlak na jejich marže,“ upozorňuje. 

Salesforce například vyzdvihuje zájem o svůj produkt Agentforce, ten však zatím neměl zásadní dopad na tržby a zisk. Valuace firem se tak stále více odvíjejí od jejich schopnosti skutečně snížit náklady zákazníků nebo zvýšit jejich produktivitu. 

nst

Nejzranitelnější jsou v tomto prostředí firmy s jednoduchými produkty bez vlastních dat a hlubší vazby na zákazníka – typicky různí virtuální asistenti, jejichž roli dnes AI zvládá sama. Výhodu naopak získávají společnosti, které disponují unikátními daty, vlastním workflow, distribucí a schopností upravovat cenový model. Právě pricing se v nové éře ukazuje jako klíčový nástroj obrany marží.

„Nástup AI nepředstavuje konec SaaS sektoru, ale jeho zásadní posun. Nestačí přidat několik AI funkcí. Klíčová je schopnost proměnit AI v reálnou hodnotu pro zákazníka a následně ji monetizovat,“ podotýká Lukáš Raška z Portu.

Od licencí k odvedené práci

Právě proto podle něj vidíme zvýšenou volatilitu a poklesy části SaaS akcií. Investoři se snaží rozlišit mezi skutečnou AI transformací a líbivým marketingem. Tradiční metriky, jako je růst počtu uživatelů, ztrácejí na významu. Do popředí se dostává schopnost efektivně pracovat s existující klientskou bází a generovat měřitelný přínos.

AI mění samotný princip zpoplatnění softwaru. „Model založený na počtu licencí se posouvá ke zpoplatnění skutečně odvedené práce. Pokud AI umožní firmám dosahovat stejných nebo lepších výsledků s menším počtem licencí, logicky jejich počet podniky omezí,“ dodal Kryštof Míšek z Argos Capital. 

Opatrný optimismus

U akcií Salesforce se většina velkých investičních bank – včetně Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays či JPMorgan – shoduje na doporučeních k nákupu. Průměrná dvanáctiměsíční cílová cena se pohybuje kolem 332 dolarů, zatímco aktuální kurz je zhruba 227 dolarů. To implikuje potenciál růstu přibližně 45 až 47 procent, založený na očekávaném zlepšení monetizace AI a růstu ziskovosti.

Ještě silnější konsenzus panuje u Microsoftu. Zhruba 97 procent analytiků doporučuje akcii nakupovat a prakticky nikdo neradí prodávat. Průměrná cílová cena kolem 630 dolarů proti aktuálním zhruba 460 dolarům znamená potenciál růstu přibližně 35 až 40 procent.

DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

iStock
Stanislav Šulc
Umělá inteligence je příjemný společník. Škoda, že nám již zanedlouho sebere většinu práce. A spása v podobě nových povolání rozhodně nepřijde tak brzy, jak všichni doufají. Svět čekají pohyby, proti kterým jsou půtky o Grónsko nebo takzvaná migrační krize v podstatě banální.

Těch zpráv přibývá. Pokradmu, ale důsledně a jistě. Vezměme to namátkou. Nezaměstnanost v prosinci narostla na nejvyšší úroveň za několik let. A v roce 2026 v Česku téměř jistě dosáhne hranice pěti procent a možná ji i překoná. A co je možná zajímavější, sice nejrychleji přicházejí lidé o zaměstnání v tradičně transformací stižených regionech, ale čtvrtým regionem, kde lidé masivně přišli o práci, je Praha. Vrátíme se k tomu.

Další zpráva: díky AI jedna IT společnost nasadila 30 procent úplně nového informačního systému do velké firmy za čtyři… ne měsíce, ne týdny, ani dny, ale za čtyři hodiny. Proti dřívějšímu stavu činily pouhé jednotky procent. Vrátíme se k tomu.

Automobilový koncern Stellantis plánuje propustit v polské továrně v Tychách 740 lidí, což je téměř třetina zaměstnanců. Od března v podniku na jihu země, který je jedním z jeho nejdůležitějších výrobních závodů v Evropě, také zruší třetí výrobní směnu. Vrátíme se k tomu.

Vstupujeme do „normálního“ světa

Jsou to nahodilé zprávy z posledních dní, které říkají v podstatě totéž: lidé přicházejí o práci. Ekonomové budou chlácholit, že to je běžné, možná si některý vzpomene i na poučku, že nižší než pětiprocentní nezaměstnanost je vlastně škodlivá, protože to není motivující (volně přeloženo, v takové společnosti mají lidé tendenci se flákat).

Takže ano, vstupujeme opět do „normálního“ světa, kde lidé o práci bojují, usilují a bojí se oni.

Jenomže ono to je trochu složitější, jak ukazují ty další dvě zprávy. AI už skutečně nahrazuje pracovní sílu. Možná to je pomalejší, než si někdo představoval, možná to probíhá jiným způsobem, než jsme si malovali, ale děje se to. A dít se to bude dál.

A ne, sázka na průmysl to opravdu nezachrání, jak ukazuje ta třetí zpráva, protože průmysl je tradičně velmi náročný na investice a ty jsou zase podmíněné budoucími výnosy. Kde nelze čekat úspěch, tam investice téměř jistě nebudou. A velké firmy, které ještě mají nějaký kapitál na investice i do něčeho jiného, než jsou tanky a protiraketové systémy, si budou hodně rozmýšlet, kam budou investovat. A situace na místním pracovním trhu je opravdu zajímat nebude.

Až přijdou o práci naši lidi

Takže si to shrňme: nezaměstnanost poroste a práce bude ubývat. Kdo tvrdí něco jiného, má nejspíš informace, které by měl poskytnout ostatním, protože běžný člověk je nemá a blíží se do fáze paniky.

V souvislosti s tím, jak AI bude ubírat lidem práci, se pak používá řada historických analogií a pouček. Tou hlavní je, že v historii vždycky svět nakonec našel nějakou rovnováhu, vznikla zaměstnání, která dříve nebyla.

Tím se sice dneska rádi uklidňujeme, ale v tom příběhu se zapomíná na dvě podstatné věci. První je doba, po kterou se ta nová rovnováha ustavovala. Může to trvat dekády, během kterých bude část světa extrémně bohatnout a druhá extrémně živořit. S tím se tak nějak nevyřčeně počítá, protože tak tomu bylo vlastně vždycky, a naštěstí dějiny psali ti první, takže ty druhé nikdo nezaznamenal.

Druhá věc je ještě méně nasvěcovaná, ale může přinést opravdový problém. V historii při podobných změnách patřili k poraženým vždy lidé bez jakékoli moci, tedy i bez politických hlasů. To se ale tentokrát nestane. O práci budou přicházet „naši lidi“, kterými se všichni rádi zaštiťují. A může to ve světě přinést pohyby, proti kterým byla takzvaná migrační krize v podstatě taková legrace.

Profimedia
nst
Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.

Umělá inteligence nemusí znamenat pohromu pro pracovní trh. Naopak. Pokud si dnes někdo chce vydělat opravdu slušné peníze, neměl by se nutně učit programovat, ale klidně vzít do ruky hasák, kleště nebo kladivo, domnívá se šéf Nvidie. 

„Instalatéři, elektrikáři a stavební dělníci budou díky výstavbě datových center schopni dosahovat šestimístných platů,“ prohlásil Huang na Světové ekonomické fórum v Davosu, kde vystoupil v rozhovoru se šéfem BlackRocku Larrym Finkem.

Zručnost místo diplomů

Podle Huanga se svět nachází uprostřed jedné z největších infrastrukturních výstaveb v historii. Umělá inteligence totiž není jen software – potřebuje datová centra, energii, chlazení, kabely a trubky. Potřebuje lidi, kteří umí stavět, zapojovat a opravovat. A firmy takové lidi budou ochotny dobře zaplatit. 

„Mzdy v těchto profesích už teď rostou. V některých případech se skoro zdvojnásobily. Každý by měl mít šanci slušně se uživit. A rozhodně k tomu nepotřebuje doktorát z informatiky,“ dodal Huang.

Více kabelů, méně klávesnic

Huangův optimismus kontrastuje s varováním jiných lídrů technologického světa. Šéf firmy Anthropic Dario Amodei v Davosu mluvil o hrozícím „krveprolití mezi bílými límečky“ a varoval, že AI může zrušit až polovinu juniorských kancelářských pozic, informuje agentura Bloomberg. 

„Vstupujeme do světa, kde spoustu práce juniorních – a částečně i seniorních – programátorů začínají dělat systémy umělé inteligence,“ řekl Amodei Bloombergu.

Nvidia na vítězné vlně

Z boomu umělé inteligence těží především Nvidia, klíčový dodavatel čipů pro trénink a provoz AI modelů. Podle průměrného odhadu analytiků sestaveného Bloombergem měla firma v roce 2025 utržit téměř 200 miliard dolarů jen z čipů pro datová centra.

Jejími největšími zákazníky jsou technologičtí giganti jako Microsoft, Meta Platforms, Amazon nebo Alphabet, kteří se dohromady zavázali investovat stovky miliard dolarů do nové infrastruktury.

