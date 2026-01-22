Umělá inteligence mění hru. Softwarové firmy čeká tvrdá selekce
Cloudový software byl roky investorskou sázkou na jistotu. Byznys model SaaS firem fungoval řadu let bez háčku. Vysoké marže a rostoucí tržby toho byly důkazem. Příchod umělé inteligence ale zcela mění hru. Ne každá SaaS firma obstojí. Trh začíná nemilosrdně třídit vítěze a poražené. Kam až se mohou podívat akcie Microsoftu? Otázka na analytiky.
Nejde o konec SaaS, ale o tvrdý test kvality, shodují se analytici. SaaS sektor se nachází v největší proměně za poslední dekádu.
Vítězit mají firmy, které mají data, infrastrukturu i integrovanou AI, jejichž chytré funkce usnadňují firmám každodenní fungování. Typicky to jsou firmy jako Microsoft, Salesforce či ServiceNow. I když ani ony nezačaly nový rok zrovna slavně. Zavedené firmy sice mají výhodu v distribuci a datech, pro návrat akcií k růstu však musejí prokázat zrychlení tempa růstu zisku, což se jim zatím nedaří. Podle dat Bloomberg Intelligence má růst zisků softwarových a servisních firem z indexu S&P 500 v roce 2026 zpomalit na 14 procent, oproti odhadovaným 19 procentům v roce 2025.
Podle Tomáše Cverny z XTB trh řeší především otázku nahraditelnosti. „Substituční riziko je v současnosti vyšší než kdy dříve. Trh nezaceňuje jen možnost nahrazení některých SaaS řešení, ale i zvýšený tlak na jejich marže,“ upozorňuje.
Salesforce například vyzdvihuje zájem o svůj produkt Agentforce, ten však zatím neměl zásadní dopad na tržby a zisk. Valuace firem se tak stále více odvíjejí od jejich schopnosti skutečně snížit náklady zákazníků nebo zvýšit jejich produktivitu.
Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.
Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům
Leaders
Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.
Nejzranitelnější jsou v tomto prostředí firmy s jednoduchými produkty bez vlastních dat a hlubší vazby na zákazníka – typicky různí virtuální asistenti, jejichž roli dnes AI zvládá sama. Výhodu naopak získávají společnosti, které disponují unikátními daty, vlastním workflow, distribucí a schopností upravovat cenový model. Právě pricing se v nové éře ukazuje jako klíčový nástroj obrany marží.
„Nástup AI nepředstavuje konec SaaS sektoru, ale jeho zásadní posun. Nestačí přidat několik AI funkcí. Klíčová je schopnost proměnit AI v reálnou hodnotu pro zákazníka a následně ji monetizovat,“ podotýká Lukáš Raška z Portu.
Od licencí k odvedené práci
Právě proto podle něj vidíme zvýšenou volatilitu a poklesy části SaaS akcií. Investoři se snaží rozlišit mezi skutečnou AI transformací a líbivým marketingem. Tradiční metriky, jako je růst počtu uživatelů, ztrácejí na významu. Do popředí se dostává schopnost efektivně pracovat s existující klientskou bází a generovat měřitelný přínos.
AI mění samotný princip zpoplatnění softwaru. „Model založený na počtu licencí se posouvá ke zpoplatnění skutečně odvedené práce. Pokud AI umožní firmám dosahovat stejných nebo lepších výsledků s menším počtem licencí, logicky jejich počet podniky omezí,“ dodal Kryštof Míšek z Argos Capital.
Umělá inteligence je příjemný společník. Škoda, že nám již zanedlouho sebere většinu práce. A spása v podobě nových povolání rozhodně nepřijde tak brzy, jak všichni doufají. Svět čekají pohyby, proti kterým jsou půtky o Grónsko nebo takzvaná migrační krize v podstatě banální.
Stanislav Šulc: Co bude Babiš nebo Trump dělat, až o práci přijdou naši lidi?
Názory
Umělá inteligence je příjemný společník. Škoda, že nám již zanedlouho sebere většinu práce. A spása v podobě nových povolání rozhodně nepřijde tak brzy, jak všichni doufají. Svět čekají pohyby, proti kterým jsou půtky o Grónsko nebo takzvaná migrační krize v podstatě banální.
Opatrný optimismus
U akcií Salesforce se většina velkých investičních bank – včetně Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays či JPMorgan – shoduje na doporučeních k nákupu. Průměrná dvanáctiměsíční cílová cena se pohybuje kolem 332 dolarů, zatímco aktuální kurz je zhruba 227 dolarů. To implikuje potenciál růstu přibližně 45 až 47 procent, založený na očekávaném zlepšení monetizace AI a růstu ziskovosti.
Ještě silnější konsenzus panuje u Microsoftu. Zhruba 97 procent analytiků doporučuje akcii nakupovat a prakticky nikdo neradí prodávat. Průměrná cílová cena kolem 630 dolarů proti aktuálním zhruba 460 dolarům znamená potenciál růstu přibližně 35 až 40 procent.
DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.
Do investic souvisejících s datovými centry by mělo v příštích pěti letech směřovat nejméně 3 biliony dolarů. Uvedla to ratingová agentura Moody’s Ratings s tím, že financování bude z velké části zajištěno prostřednictvím úvěrových trhů.
AI rozpoutala investiční závod: do datových center potečou biliony dolarů
Zprávy z firem
Do investic souvisejících s datovými centry by mělo v příštích pěti letech směřovat nejméně 3 biliony dolarů. Uvedla to ratingová agentura Moody’s Ratings s tím, že financování bude z velké části zajištěno prostřednictvím úvěrových trhů.
Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.
Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu
Trhy
Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.