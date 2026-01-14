Investice do bydlení? Ústí nejvíc nese, Praha je bezpečná
Kde se v Česku nejlépe zhodnotí investice do nemovitosti, konkrétně do bytu? Nová data potvrzují, že v Ústí nad Labem. V poměru nákupní cena versus nájem Ústí dominuje. Byty jsou levné, nájmy podobné jako jinde v republice. Aktuální statistiky ukazují, že v Ústí investiční byt nese výnos skoro šest procent ročně. V Praze jsou to tři procenta. Jenže, Praha, to je bezpečí.
Existují dva pohledy na investice do rezidenčních nemovitostí. Jedním je výše výnosu z investice, druhým bezpečí vložených peněz. I za cenu nižších výnosů.
Praha: jistota, ale nízký výnos
Praha je jistota. Do Prahy každoročně přichází deset tisíc nových obyvatel, kteří jdou za prací, za studiem. Praha je nekonečný rezervoár pracovních příležitostí. Pro investora jsou to bezpečně zaparkované peníze. Ale na úkor nízkého výnosu. Kvůli pomalé výstavbě nových bytů, která neodpovídá poptávce, ceny bytů každoročně rostou.
Potom je tu Ústí nad Labem, druhý extrém. Nejnižší pořizovací ceny nemovitostí v zemi, aktuálně mezi čtyřiceti až šedesáti tisíci korun za metr čtvereční v secondhandu. Podle lokality. V Praze se ceny v tomto segmentu přehouply v průměru přes osmdesát tisíc korun za metr.
Cena metru nového bytu v Praze je podle statistik společnosti Flat Zone v průměru již nad 173 tisíci korun za metr. Což přináší investorům podle aktuální statistiky UniCredit Bank výnos kolem 3,3 procenta. Pro srovnání, výnos desetiletých českých státních dluhopisů byl v závěru loňského roku 4,65 procenta.
V Ústí nad Labem se nové projekty zatím příliš nastaví. Některé firmy tam revitalizují staré paneláky a nabízejí je investorům. Například společnost Salutem Real nabízí investorům do takových bytů roční výnos šest procent. A garanci platícího nájemníka.
Podle dat UniCreditu nabízely z jednotlivých krajských měst nejvyšší hrubou roční výnosnost nájemného v lednu nemovitosti v Ústí nad Labem s 5,7 procenty. Nejnižší výnosnost byla v Praze a v Brně, shodně mírně nad třemi procenty. Obecně platí, že hrubý výnos z nemovitosti se v Česku pohybuje mezi třemi a šesti procenty. „Atraktivní jsou nyní zejména byty ve větších městech mimo Prahu a Brno, kde jsou pořizovací ceny nižší a lze dosáhnout vyššího výnosu,“ říká Miroslav Majer, šéf startupu Hyponamíru.
Co může změnit trh
Důležitým aspektem při investici do bytu je dlouhodobost. Neočekávat rychlý návrat peněz. Jak tvrdí analytik UniCredit Bank Jiří Pour, aby se dlouhodobě uvažujícímu investorovi v současnosti nákup bytu vyplatil, musel by věřit v udržitelný růst cen bytů okolo sedmi procent. Takovou situaci ovšem experti, kteří se věnují realitnímu trhu, nepovažují za reálnou. „Věříme, že k ochlazení trhu a postupnému vyfukování cenové bubliny dříve či později dojde, načasování je však otázkou,“ tvrdí Pour.
Ceny bytů nyní rychle rostou zejména kvůli malé nabídce, pomalé výstavbě. Odšpuntování výstavby nových bytů by mělo přinést rychlejší povolování staveb. Což souvisí s novým stavebním zákonem, který bude platit nejdříve za rok. Více nových bytů tak přijde na trh až za několik let. Taková situace by mohla vnést do výnosnosti investic do bydlení změnu. Praha by mohla být z hlediska investic atraktivnější než v současnosti. Než se tak stane, platí, že co je na železnici v dosahu hodiny k hlavnímu městu nebo k Brnu, je z hlediska investice nejatraktivnější.
Spoření na stáří: kdo má těžkou práci, má nově výhodu
Money
