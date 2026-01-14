Nový magazín právě vychází!

Investice do bydlení? Ústí nejvíc nese, Praha je bezpečná

Investice do bydlení? Ústí nejvíc nese, Praha je bezpečná

Projekt Habitat v Malešicích nabídne po dokončení až tisícovku bytů.
Se svolením Skanska Residential
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Kde se v Česku nejlépe zhodnotí investice do nemovitosti, konkrétně do bytu? Nová data potvrzují, že v Ústí nad Labem. V poměru nákupní cena versus nájem Ústí dominuje. Byty jsou levné, nájmy podobné jako jinde v republice. Aktuální statistiky ukazují, že v Ústí investiční byt nese výnos skoro šest procent ročně. V Praze jsou to tři procenta. Jenže, Praha, to je bezpečí.

Existují dva pohledy na investice do rezidenčních nemovitostí. Jedním je výše výnosu z investice, druhým bezpečí vložených peněz. I za cenu nižších výnosů.

Praha: jistota, ale nízký výnos

Praha je jistota. Do Prahy každoročně přichází deset tisíc nových obyvatel, kteří jdou za prací, za studiem. Praha je nekonečný rezervoár pracovních příležitostí. Pro investora jsou to bezpečně zaparkované peníze. Ale na úkor nízkého výnosu. Kvůli pomalé výstavbě nových bytů, která neodpovídá poptávce, ceny bytů každoročně rostou.

Potom je tu Ústí nad Labem, druhý extrém. Nejnižší pořizovací ceny nemovitostí v zemi, aktuálně mezi čtyřiceti až šedesáti tisíci korun za metr čtvereční v secondhandu. Podle lokality. V Praze se ceny v tomto segmentu přehouply v průměru přes osmdesát tisíc korun za metr.

Cena metru nového bytu v Praze je podle statistik společnosti Flat Zone v průměru již nad 173 tisíci korun za metr. Což přináší investorům podle aktuální statistiky UniCredit Bank výnos kolem 3,3 procenta. Pro srovnání, výnos desetiletých českých státních dluhopisů byl v závěru loňského roku 4,65 procenta.

V Ústí nad Labem se nové projekty zatím příliš nastaví. Některé firmy tam revitalizují staré paneláky a nabízejí je investorům. Například společnost Salutem Real nabízí investorům do takových bytů roční výnos šest procent. A garanci platícího nájemníka.

Podle dat UniCreditu nabízely z jednotlivých krajských měst nejvyšší hrubou roční výnosnost nájemného v lednu nemovitosti v Ústí nad Labem s 5,7 procenty. Nejnižší výnosnost byla v Praze a v Brně, shodně mírně nad třemi procenty. Obecně platí, že hrubý výnos z nemovitosti se v Česku pohybuje mezi třemi a šesti procenty. „Atraktivní jsou nyní zejména byty ve větších městech mimo Prahu a Brno, kde jsou pořizovací ceny nižší a lze dosáhnout vyššího výnosu,“ říká Miroslav Majer, šéf startupu Hyponamíru.

Co může změnit trh

Důležitým aspektem při investici do bytu je dlouhodobost. Neočekávat rychlý návrat peněz. Jak tvrdí analytik UniCredit Bank Jiří Pour, aby se dlouhodobě uvažujícímu investorovi v současnosti nákup bytu vyplatil, musel by věřit v udržitelný růst cen bytů okolo sedmi procent. Takovou situaci ovšem experti, kteří se věnují realitnímu trhu, nepovažují za reálnou. „Věříme, že k ochlazení trhu a postupnému vyfukování cenové bubliny dříve či později dojde, načasování je však otázkou,“ tvrdí Pour.

Ceny bytů nyní rychle rostou zejména kvůli malé nabídce, pomalé výstavbě. Odšpuntování výstavby nových bytů by mělo přinést rychlejší povolování staveb. Což souvisí s novým stavebním zákonem, který bude platit nejdříve za rok. Více nových bytů tak přijde na trh až za několik let. Taková situace by mohla vnést do výnosnosti investic do bydlení změnu. Praha by mohla být z hlediska investic atraktivnější než v současnosti. Než se tak stane, platí, že co je na železnici v dosahu hodiny k hlavnímu městu nebo k Brnu, je z hlediska investice nejatraktivnější.

Ostrava se mění k nepoznání. Město, které bylo symbolem průmyslu, dnes udává směr architektuře

Návrh radnice ve Slezské Ostravě
Užito se svolením Mangoshake/ A8000
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Z bývalých hald vznikají nové čtvrti, radnice dostává soudobou přístavbu a světová architektura míří do centra města. Ostrava přestává žít minulostí a krok za krokem se zapisuje na mapu evropských měst, která se nebojí budoucnosti.

Ještě před pár lety byla Ostrava symbolem těžkého průmyslu a ekologických zátěží. Dnes se ale čím dál častěji objevuje v souvislosti s kvalitní architekturou, odvážnými urbanistickými vizemi a proměnou veřejného prostoru. Město systematicky pracuje s architektonickými soutěžemi, dává prostor špičkovým domácím i zahraničním ateliérům a nebojí se dlouhodobých investic. Výsledkem není jeden ikonický projekt, ale proměna, která mění charakter celého města.

Radnice, která mluví jazykem dneška

Jedním z nejnovějších kroků je plánovaná přístavba Slezskoostravské radnice na Těšínské ulici. Vítězný návrh architektonické soutěže připravil ateliér A8000, který se rozhodl nejít cestou historizujících gest.

„Historickou radnici nevnímáme jako předlohu k napodobování, ale jako hodnotu, na kterou chceme navázat,“ říká architektka Lucie Formanová. Nová přístavba proto reaguje soudobým výrazem a doplňuje novorenesanční budovu z let 1911–1913 sebevědomou, ale respektující architekturou.

4 fotografií v galerii

Dvě propojené hmoty se společným vstupem vytvoří průchozí celek, který jasně oddělí reprezentativní a provozní funkce. Zatímco historická část si zachová obřadní síň, kancelář starosty či galerii, nová budova se otevře každodennímu životu úřadu. V přízemí vznikne foyer s recepcí, podatelna, matrika, pokladna, kavárna i zázemí pro rodiče s dětmi. Vyšší patra obsadí jednotlivé odbory. Důraz se klade na přehlednost, orientaci a bezbariérovost.

Pokud půjde vše podle plánu, stavba by mohla začít na přelomu dekády a první úředníci by se do nového zázemí nastěhovali kolem roku 2030.

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Reality

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Žofinka: město na místě strusky

Ještě ambicióznější je proměna Žofinky, bývalé struskové haldy na levém břehu Ostravice. Místo, které bylo desítky let vnímáno jako ekologická jizva, se má v horizontu dvaceti let proměnit v plnohodnotnou městskou čtvrť.

Mezinárodní architektonickou soutěž, do níž se zapojilo 29 týmů z celého světa, vyhrál dánský ateliér ADEPT. Jeho návrh staví na silné urbanistické struktuře, důrazu na veřejný prostor a propojení s městem.

Nová městská čtvrť Žofinka vyroste na místě bývalé struskové haldy Žofinské huti. Výstavba promění 20 hektarů brownfieldu na novou městskou čtvrť Žofinka. Urbanistická podoba Žofinky bude vycházet z vítězného návrhu mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže. 8 fotografií v galerii

Žofinka nabídne bydlení, školy, obchody, služby i rozsáhlé parky. Klíčovou roli bude hrát pěší a cyklistická doprava i napojení na MHD. V první etapě má vzniknout přibližně 300 bytů, postupně však čtvrť pojme tisíce obyvatel. Na jednotlivých etapách se budou podílet i čeští architekti, například ohboi, atelier.tečka nebo VEN.KU architekti. Cílem je město krátkých vzdáleností, zelených vnitrobloků a živých ulic.

Nové Lauby: když město staví samo

Proměna Ostravy se ale neodehrává jen na velkých brownfieldech. Důležitou roli hrají i menší, precizně zacílené projekty v centru. Jedním z nich jsou Nové Lauby – městský blok, který vyplnil dlouholetou proluku v historickém jádru.

Projekt vznikl z architektonické soutěže, kterou vyhrálo studio znamení čtyř – architekti. Výjimečný je ale především přístup města. Ostrava zde nevystupovala pouze jako regulátor, ale jako aktivní spoluinvestor. Padesát z celkových 83 bytů zůstalo v městském vlastnictví a slouží jako nájemní bydlení.

18 fotografií v galerii

Nové Lauby byly nominovány na Českou cenu za architekturu 2025 a staly se ukázkou toho, že i město, pokud má jasnou vizi, může být kvalitním developerem.

Adršpach

Luxusní lázně pod skalami v Adršpachu? Místní se bouří proti Pleskotovu projektu

Reality

Adršpach, druhé nejnavštěvovanější místo Královéhradeckého kraje, stojí před velkým dilematem. Studio Josefa Pleskota tu má navrhnout nový hotelový komplex. Místní se ale bouří – obávají se, že další stovky hostů zničí křehkou rovnováhu mezi turismem a přírodou. A nejsou sami: podobné spory o architekturu a krajinu teď hýbou i Beskydami.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Koncertní sál a nový život výškových domů

Mezinárodní pozornost přitahuje také nový koncertní sál pro Janáčkovu filharmonii Ostrava. Autorem návrhu je americký architekt Steven Holl, který na projektu spolupracuje s pražským ateliérem Architecture Acts. Komplex nabídne hlavní sál pro 1300 posluchačů, menší sály, edukační centrum i nahrávací studio. Magazín Architizer jej zařadil mezi deset nejočekávanějších staveb světa.

4 fotografií v galerii

Ostrava roste do výšky

Ostrava se zároveň nebojí ani konverzí staveb z druhé poloviny 20. století. Příkladem je rekonstrukce výškové budovy z 60. let v Ostrčilově ulici, známé jako Mrakodrap. Objekt, který byl léta prázdný a uvažovalo se o jeho demolici, se podle návrhu Evy Jiřičné a Petra Vágnera promění v obytný dům se 111 byty.

9 fotografií v galerii

Budově přibudou dvě patra, fasáda dostane zvlněnou podobu s oblými tvary a zelení a okolí projde revitalizací. „Mrakodrap nevnímáme jako relikt minulosti, ale jako příležitost. Přetváříme ho v živé vertikální město,“ shrnuje Petr Vágner.

