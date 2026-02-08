Česko málo respektuje vlastnictví majetku, říká Kašpar z Asociace nájemního bydlení
Na českém trhu s nájemním bydlením nepanuje rovnováha v ochraně zájmů nájemníků a vlastníků, tvrdí Tomáš Kašpar, viceprezident Asociace nájemního bydlení. Ta hájí zájmy vlastníků. Podle něj je nedostatečně chráněno vlastnictví, neplatiči nájemného nebo lidé, kteří hrubě porušují nájemní smlouvu, jsou prý příliš ve výhodě.
Od začátku roku začala platit nová právní úprava, takzvaný rozkaz k vystěhování. Doposud se čekalo na soudní líčení. Nyní může soud rozhodnout na návrh vlastníka i bez přítomnosti nájemníka. Pokud je rozkaz vydán, má nájemník čtrnáct dní na podání odporu. Pokud ho nepodá, může být poté kdykoliv i proti své vůli vystěhován. Princip je podobný jako u exekucí.
Rozhovor s Tomášem Kašparem vychází již zítra ráno v rámci podcastu Realitní Club. Všechny díly najdete zde
„Doufám, že to aspoň trochu pomůže,“ říká Kašpar, podle nějž se s uplatněním tohoto postupu v rámci asociace ještě nesetkal. Zatím prý byla doba, kdy byt mohl obývat neplatič, do mnoha let.
Jednoleté smlouvy zůstanou
Ani nová úprava zřejmě nic nezmění na tom, že vlastníci budou nadále uplatňovat jednoleté nájemní smlouvy, což je na trhu aktuální standard. „Je to příliš malý krok,“ myslí si Kašpar. Muselo by podle něj jít o sadu více kroků. Zároveň odmítá, že by se vlastníci dívali na nájemníky s podezřením. „Jakákoliv smlouva se píše do nepohody. Když obě strany fungují, tak se smlouva nevyndá z šuplíku.“
Pronajímatel bývá rád, když má jednoho nájemce pět nebo deset let. „Pronajímatel není proti dlouhodobým smlouvám. Je proti tomu, aby nájemce získával možnosti přebývat v bytě, když už řádným nájemcem není.“ Stát se však podle pohledu asociace nectí majetek a na nájemníka se dívá jako na slabší stranu.
Podle Kašpara je v Česku nájemní bydlení pořád dostupné. Přikládá výpočet: V Praze při průměrné mzdě přes šedesát tisíc korun a cenách nájmů mezi 400 a 500 korunami za metr čtvereční dosáhne jedna osoba na 35 až 40 metrů nájemního bydlení tak, aby tento výdaj byl zhruba ve výši třetiny mzdy. Dvě průměrně vydělávající osoby tak dosáhnou na sedmdesátimetrový nájem. Nájmy budou podle Kašpara dál růst, budou kopírovat růst cen nových nemovitostí. Tam se očekává letos růst kolem deseti procent.
