Nadace rodiny Renáty Kellnerové podpoří Univerzitu Karlovu v lákání vědců
Univerzita Karlova a Nadační fond UK podepsaly memorandum o spolupráci s Nadací The Kellner Family Foundation s cílem vytvořit nový program, který podpoří příchod špičkových vědců a vědkyň ze zahraničí na Univerzitu Karlovu. Rodinná nadace na program věnuje až 48 milionů korun.
Strany memoranda podpisem potvrdily zájem zřídit Program Kellner Research Chairs, v jehož rámci Univerzita Karlova zaměstná v průběhu následujících let postupně až šest seniorních výzkumníků či výzkumnic. Program bude otevřen zahraničním i českým uchazečům, kteří se prosadili ve světě. Vybrané vědecké pracovníky bude nadace finančně podporovat po dobu tří let prostřednictvím Nadačního fondu UK, uvedly nadace v tiskové zprávě.
Cílem programu je začlenit talentované výzkumníky a výzkumnice se zahraničními zkušenostmi do českého akademického prostředí a posílit spojení Univerzity Karlovy (UK) s mezinárodní vědeckou komunitou. Spolupráce tak cílí na rozvoj excelentní vědy a výzkumu na UK i přenos zahraničních zkušeností do Česka. Program bude spuštěn v návaznosti na uzavření samostatné smlouvy, která stanoví bližší podmínky jeho fungování. Výběrové řízení pro první uchazeče bude otevřeno v průběhu roku 2026.
Program Kellner Research Chairs zapadá do dlouhodobých aktivit nadace rodiny Kellnerových zaměřených na rozvoj vzdělanosti v České republice. Formou stipendií a dalších projektů nadace systematicky podporuje české žáky a studenty a usiluje o to, aby se vraceli ze zahraničí zpět do Česka. V roce 2024 proto podepsala nadace s Univerzitou Karlovou memorandum o spolupráci v oblasti uznávání zahraničního vzdělávání, tzv. nostrifikací.
„Prostřednictvím programu Kellner Research Chairs chceme do naší země přivést excelentní vědecké kapacity a současně vytvořit podmínky, které kvalitním českým vědcům umožní návrat domů. Věřím, že tím společně s Univerzitou Karlovou přispějeme k rozvoji a větší otevřenosti českého akademického prostředí. Tato iniciativa přirozeně navazuje na dlouholetou pomoc talentovaným českým studentům, které naše rodinná nadace podporuje při studiu na zahraničních univerzitách,“ řekla Renáta Kellnerová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation (na snímku uprostřed).
„Příchod renomovaných vědců a vědkyň, kteří dosáhli úspěchů v zahraničí, nejen obohacuje Univerzitu Karlovu, ale posiluje rozvoj celé české společnosti. Odborníci a odbornice z různých oblastí přinesou nové myšlenky a přispějí k rozvoji v oblastech, které česká společnost potřebuje pro svoji další prosperitu“, uvedla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.
„Tuto spolupráci vnímám jako důležitý krok k dalšímu posilování excelentní vědy na Univerzitě Karlově a jako příslib do budoucna. Začíná partnerství, které může systematicky přispívat nejen k rozvoji špičkového výzkumu, ale také k přenosu mezinárodních zkušeností a k posilování mezinárodně otevřeného a sebevědomého akademického prostředí na Univerzitě Karlově i v širším akademickém prostoru. Velmi si vážím důvěry Nadace The Kellner Family Foundation i spolupráce s Nadačním fondem UK,“ uvedl nastupující rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima.
“Společný program s The Kellner Family Foundation otevírá novu kapitolu spolupráce, která je svou ambicí i rozsahem v rámci Nadačního fondu UK i nadačního sektoru v rámci českých univerzit výjimečná. Jde o jednu z klíčových iniciativ mezi oběma institucemi, jež má potenciál trvale posílit excelenci výzkumu a přilákat špičkové vědce ze zahraničí,” dodal ředitel Nadačního fondu UK Tomáš Vokáč.
