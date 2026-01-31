David Ondráčka: Popletení Motoristé Babišovi vyhovují
Popletení Motoristé jsou ideální hluková clona k odvedení pozornosti a Babiš má klid na svou mocenskou práci. Macinka je ideální terč, lidé se hádají o SMSky a gesta, sdílí se výzvy, pohoršení, morální panika, chystají se demonstrace. Na tohle blbnutí je upřená veškerá mediální i opoziční pozornost. ANO si mezitím v klidu a bez odporu řeší to podstatné – mocenské ovládnutí státu.
ANO postupně a v klidu ovládá všechny klíčové vládní mocenské pozice a současné emoce kolem popletených Motoristů jim dokonale vyhovují. Mít u sebe ve vládě takové maňásky na odvedení pozornosti je vlastně ideální, lidé, opozice i novináři se na nich vyšťaví.
Kdo řeší gesta, nevidí penězovody
ANO mezitím bez velké pozornosti a systematicky obsazuje státní firmy, klíčové instituce a hlavně penězovody. Personální výměny, ochočení státní správy, ovládnutí státních firem, úpravy zákonů. Bez pozornosti, bez odporu, protože se všichni vyšťaví na bitvičky Motoristů s prezidentem. Nenápadně, bez zbytečných emocí, přesně tak, jak se moc ve skutečnosti přebírá. Ne přes statusy na sítích, ale přes personální rozhodnutí, rozpočty, dozorčí rady. Zatímco veřejnost řeší Macinku, ANO řeší miliardy.
Výpady Petra Macinky vůči kanceláři prezidenta nebyly jen tak nějakou noční nerozvážností. Vypadá to na přesně cílenou mocenskou strategii, jak z učebnice.
Morální panika jako kouřostroj
Turbulence ve vztahu Motoristé–prezident Pavel působí na první pohled dramaticky. Česká politika si zase jednou našla svou oblíbenou kulisu. Motoristé jsou v tomhle smyslu politická nula s obrovským užitkem. Ne pro sebe, ale pro Babiše (a vlastně i pro Pavla). Odvádějí pozornost, spotřebovávají energii opozice i veřejnosti a vytvářejí falešný pocit, že se bojuje. Všechno hlučné, viditelné – a politicky úplně vedlejší. Nerozhoduje se o tom, kdo má pravdu v kulturní nebo hodnotové přestřelce. Rozhoduje se o tom, kdo bude mít kontrolu nad státem v následujících letech.
Opozice tweetuje, ANO obsazuje managementy a dozorčí rady
Opozice? Ta je touto show fascinovaná. Místo aby pojmenovala skutečný problém a ukázala na konkrétní mocenské kroky, reaguje povrchně a opožděně. Točí videa, píše rozhořčené statusy, obléká si symbolické flanelky, chodí pozpátku. Je to směšné.
První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.
Největší slabinou dnešní opozice je neschopnost rozlišovat mezi kulisou a realitou. Mezi hlukem a mocí. Mezi tím, co je mediálně vděčné, a tím, co je politicky zásadní. Morální rozhořčení není program. Lyrické chápání politiky jako souboje hodnot a charakterů je sice dojemné, ale v aktuálním českém kontextu úsměvné. Patří k naší nedospělé politické tradici, kde se stále tváříme, že problémem jsou špatní lidé, ne špatně nastavený systém.
Petr Macinka má další zářez na pažbě svých nehorázností. A to je u vlády teprve měsíc. Nyní vydírá prezidenta Pavla. Chce ho donutit, aby podepsal Turka jako ministra. Když ne, tak Pavel prý uvidí. Macinka otevírá nový suterén politické kultury. A to má zastupovat tento stát na mezinárodním poli.
Nejlepší moc je ta, která vypadá jako odpovědnost
A to nejlepší teprve může přijít. Pokud by se situace kolem Motoristů vyhrotila příliš, má Babiš v rukávu elegantní tah: nabídnout zásah. Vyhodit je z vlády, zahrát roli rozumného, odpovědného státníka, který „uklidňuje situaci“. Samozřejmě výměnou za toleranci své menšinové vlády. A rázem nebude jen vítěz v zákulisí, ale i státotvorný, racionální politik na scéně. Sen každého mocenského pragmatika.
Babiš si v klidu přebírá stát
Tenhle scénář je důležitý právě proto, že ukazuje, jak plytké je současné opoziční uvažování. Opozice reaguje na povrch, místo aby četla strukturu hry. Nevidí, že Babiš nemusí nic tlačit silou. Stačí mu nechat ostatní, ať se mezi sebou hádají a vyrábějí emoce.
Pokud někdo stále popisuje situaci jako „Babiš je silný a opozice slabá“, míjí podstatu. Přesnější popis zní: Babiš je v klidu, opozice hraje divadlo a demokracie se mezitím mění bez svědků. A přesně to je ten okamžik, kdy by měla politika přestat být lyrická a začít být víc analytická. Jenže k tomu je potřeba víc než rozhořčení. Je potřeba pochopit hru.