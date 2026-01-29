Výsledky Microsoftu potvrzují, že umělá inteligence je zlatý důl i černá díra zároveň
Výsledky Microsoftu výrazně překonaly očekávání analytiků. Zisk vzrostl o 60 procent, tržby o 17 procent. Akcie ale po oznámení klesaly. Investory totiž znepokojuje cena dalšího růstu.
Americká softwarová společnost Microsoft zvýšila ve druhém finančním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 60 procent na 38,5 miliardy dolarů (zhruba 782 miliard korun). Firma to oznámila ve středu po skončení obchodování na americké burze. K růstu zisku velkou měrou přispěla investice Microsoftu do společnosti OpenAI působící v oblasti umělé inteligence (AI).
Tržby společnosti Microsoft se ve čtvrtletí, které skončilo 31. prosince, meziročně zvýšily o 17 procent na 81,3 miliardy dolarů. „Výsledky Microsoftu ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2026 na první pohled vypadají velmi silně a z čistě fundamentálního hlediska potvrzují, že firma zůstává jedním z hlavních vítězů v oblasti cloudu a AI. Společnost překonala očekávání trhu jak na úrovni tržeb, tak zisku,“ uvedl analytik Portu Marek Pokorný.
Pokud se umělá inteligence nerozšíří mezi běžné firmy a do chudších zemí, hrozí podle šéfa Microsoftu, že se z ní stane spekulativní bublina. Navzdory masivním investicím zůstává její reálné využití relativně nízké a finanční instituce varují před přehnaným optimismem investorů.
AI může skončit jako investiční bublina, varuje šéf Microsoftu
Zprávy z firem
Pokud se umělá inteligence nerozšíří mezi běžné firmy a do chudších zemí, hrozí podle šéfa Microsoftu, že se z ní stane spekulativní bublina. Navzdory masivním investicím zůstává její reálné využití relativně nízké a finanční instituce varují před přehnaným optimismem investorů.
Investory znepokojují náklady
Akcie společnosti Microsoft nicméně po zveřejnění výsledků v aftermarketu oslabovaly. „To naznačuje, že investoři dnes nehledí jen na samotný růst, ale stále více zvažují jeho cenu a udržitelnost. Zásadním tématem zůstávají investice do AI infrastruktury a s tím spojená kapitálová náročnost,“ upozornil Pokorný.
Společnost Microsoft oznámila, že její kapitálové výdaje se ve čtvrtletí meziročně zvýšily o téměř dvě třetiny na rekordních 37,5 miliardy dolarů, napsala agentura Reuters.
Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.
Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům
Leaders
Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.