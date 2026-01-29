Nový magazín právě vychází!

Výsledky Microsoftu potvrzují, že umělá inteligence je zlatý důl i černá díra zároveň

Satya Nadella, CEO of Microsoft
Profimedia
ČTK
ČTK

Výsledky Microsoftu výrazně překonaly očekávání analytiků. Zisk vzrostl o 60 procent, tržby o 17 procent. Akcie ale po oznámení klesaly. Investory totiž znepokojuje cena dalšího růstu.

Americká softwarová společnost Microsoft zvýšila ve druhém finančním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 60 procent na 38,5 miliardy dolarů (zhruba 782 miliard korun). Firma to oznámila ve středu po skončení obchodování na americké burze. K růstu zisku velkou měrou přispěla investice Microsoftu do společnosti OpenAI působící v oblasti umělé inteligence (AI).

Tržby společnosti Microsoft se ve čtvrtletí, které skončilo 31. prosince, meziročně zvýšily o 17 procent na 81,3 miliardy dolarů. „Výsledky Microsoftu ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2026 na první pohled vypadají velmi silně a z čistě fundamentálního hlediska potvrzují, že firma zůstává jedním z hlavních vítězů v oblasti cloudu a AI. Společnost překonala očekávání trhu jak na úrovni tržeb, tak zisku,“ uvedl analytik Portu Marek Pokorný.

Investory znepokojují náklady

Akcie společnosti Microsoft nicméně po zveřejnění výsledků v aftermarketu oslabovaly. „To naznačuje, že investoři dnes nehledí jen na samotný růst, ale stále více zvažují jeho cenu a udržitelnost. Zásadním tématem zůstávají investice do AI infrastruktury a s tím spojená kapitálová náročnost,“ upozornil Pokorný.

Společnost Microsoft oznámila, že její kapitálové výdaje se ve čtvrtletí meziročně zvýšily o téměř dvě třetiny na rekordních 37,5 miliardy dolarů, napsala agentura Reuters.

Výpady Petra Macinky vůči kanceláři prezidenta nebyly jen tak nějakou noční nerozvážností. Vypadá to na přesně cílenou mocenskou strategii, jak z učebnice.

Jestli si šéf Motoristů po večerech pročítá strategie moci, a vypadá to tak, dá se jeho úder na hradní kancelář přečíst jako přesně cílený. Argumenty, že prezident neměl zveřejňovat soukromou korespondenci, neplatí. Vyostřená rétorika byla cílená přesně na to, aby se zveřejnila. A mocenský tah se vyplatil. Proto Petr Macinka působí pobaveně a sebejistě, nikoli zkroušeně, jako někdo chycený u nepřístojnosti. 

Kritici poukazují na to, že si šéf Motoristů vyjádření hraničící s výhružkami k prezidentovi "neměl dovolit." Z hlediska dosud platné mezilidské etiky to je samozřejmě pravda: Petr Macinka je mladší než prezident a hlavně v hierarchii protokolu stojí mnohem níže. Přesto se v korespondenci s hradním mluvčím staví do role, jako by byl hlavě státu na roveň. A to je přesně cílené, jde o starý mocenský trik, ve stylu: Když nemůžeš soupeře porazit z jeho pozice, stáhni ho na svou úroveň – a přinuť ho hrát tvou hru.

V pozadí neomalené hry není cílem Filip Turek a jeho ministerské ambice. To je zástupná věc. Je to cílené oslabování prezidentské autority, proto Macinka a jeho zastánci opakují, že prezident se chová neústavně. Chtějí oslabit prezidenta a jeho symbol přirozené autority. Rozšířit své mocenské hřiště, přepsat pravidla dosud možného. A to se jim daří. Z dosavadní situace, kdy prezident odmítá jmenovat ministra z řady etických důvodů, se stal konflikt dvou politiků ve veřejné aréně. V němž je hlava státu předhozena zastáncům Motoristů a dalších kritiků k nevybíravému očerňování. Což byl cíl celé situace.

V právní rovině se prezident neústavně nechová, ústava praví, že hlava státu má pravomoc jmenovat ministry. Nikoli povinnost, natož časovou lhůtu. Prezident se fakticky tedy nechová neústavně; chová se v mezích ústavy, ale proti zájmům části exekutivy, která se snaží jeho roli redukovat na formální podpis – a proto vzniká narativ o „neústavnosti.“ Zatažení do konfliktu znamená, že prezident se má stát jednou ze stran sporu, přestat být nadstranickou autoritou, arbitrem pořádku. 

Podobné strategie se v politice objevovaly i v minulosti, například v pozdní antice, či ve Výmarské republice, kdy byl prezident Paul von Hindenburg často a cíleně zatahován do půtek extremistických stran, až se jeho role zpochybnila a vyprázdnila natolik, že otevřela dveře nacistické totalitě. 

Současná doba tomuto stylu tvrdé hry přeje nadmíru. Znevažování nezávislé autority se dostalo do běžné politické operativy v orbánovském Maďarsku i kolem prezidentského dvora Donalda Trumpa. Loni viceprezident JD Vance před očima kamer v podobném stylu ponížil protokolárně vyššího Volodymyra Zelenského. Cíl byl stejný jako v českém případě - prolomit hranice tolerovaného. To cíleně zvětšuje mocenské pole aktéra. 

Takže ano, Petr Macinka se choval nepřípustně a neomaleně. Nebyla to ale jen tak nějaká půlnoční vymknutá situace, ale strategická hra. 

Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska zvažuje vstup na burzu už letos v červnu. Podle britského deníku Financial Times by firma chtěla získat až 50 miliard dolarů, což by z IPO udělalo největší primární veřejnou nabídku akcií v historii. Musk úpis akcií načasoval dle postavení planet i data narozenin.

Americká vesmírná společnost SpaceX plánuje při vstupu na burzu získat zhruba 50 miliard dolarů (přibližně jeden bilion korun). Informoval o tom britský deník Financial Times s odvoláním na informované zdroje. Pokud by se plán naplnil, překonala by SpaceX dosavadní rekord ropné společnosti Saudi Aramco, která v roce 2019 vybrala 29 miliard dolarů.

Podle zdrojů FT by se IPO mohlo uskutečnit v červnu. Výběr termínu má být částečně symbolický – na 8. a 9. června astronomové po třech letech očekávají výraznou konjunkci Venuše a Jupitera a 28. června oslaví Elon Musk 55. narozeniny. Firma údajně zvažuje vstup na burzu v období mezi těmito daty.

SpaceX už podle dřívějších informací FT oslovila přední americké investiční banky, včetně Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America a Morgan Stanley. Někteří bankéři a investoři však považují červnový termín za velmi ambiciózní. Společnost totiž musí nejprve podat potřebnou dokumentaci americké burzovní komisi a následně uspořádat globální sérii prezentací pro investory.

Elon Musk založil SpaceX v roce 2002. Firma se postupně zařadila mezi klíčové hráče v oblasti vesmírné dopravy. Vyvíjí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Loni v srpnu její loď dopravila čtyřčlennou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). SpaceX rovněž provozuje satelitní internetový systém Starlink.

Musk je zároveň šéfem a největším akcionářem automobilky Tesla a podle žebříčku agentury Bloomberg je v současnosti nejbohatším člověkem na světě. Hodnota jeho majetku se odhaduje na 677 miliard dolarů (asi 13,6 bilionu korun).

V posledních letech se Musk výrazně angažuje i v politice. V lednu 2025 se zapojil do předvolební kampaně v Německu na podporu strany Alternativa pro Německo (AfD), označované za krajně pravicovou. Podporoval také amerického prezidenta Donalda Trumpa a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy známou pod zkratkou DOGE. Vztahy mezi oběma muži se však později zhoršily.

EU chce konkurovat Starlinku

