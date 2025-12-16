Rony Plesl: Ve sbírce mám i díla studentů. Vlastní skleničky ale ne
Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.
Musím se na začátek zeptat: když jsme tu byli naposledy před třemi lety, u vchodu viselo dílo Jiřího Petrboka. Ten tam visí opět, ale jde o jiný obraz. Co se stalo s tím původním?
Já jsem opravdu docela vášnivý sběratel a vážím si umělců, chci je podpořit, protože vím, že je opravdu těžké se uměním živit. Už mi to dělá i mírné finanční problémy. Ale z principu díla neprodávám. Ale když se ptáte na toho Petrboka, který je můj kamarád, tak mě požádal jeden z mých velkých klientů, jestli bych mu právě ten vámi zmíněný obraz neprodal spolu s nějakými svými věcmi. Tak jsem na to kývnul. Ale hrozně mě to mrzelo, tak jsem si koupil další Petrbokovo dílo.
Díla kupujete, nebo je s dalšími umělci vyměňujete, jak bývá časté?
Většinou kupuju. Snažím se tím i podpořit některé mladé autory, kteří se mi líbí. Navíc ne každý musí ta moje díla chtít. Takže většinu věcí jsem koupil. Ale některé jsem vyměnil, to však vždycky bylo motivováno tou druhou stranou.
Kolik děl máte ve sbírce?
Už to bude stovka. Některé mám v ateliéru, jiné doma. Když to všechno dobře dopadne, na jaře se část sbírky představí v galerii J&T Banky Magnus Art, kde soukromí sběratelé ukazují díla ze svých sbírek. Chci ukázat, že sběratelství je krásná věc, která může každého obohatit, a vůbec nezáleží na tom, jak jste bohatí, kolik do umění můžete investovat.
Máte už název výstavy?
To se teprve bude rodit. Ale napadá mě věta, kterou používá můj kamarád a velký sběratel Martin Dýma. Říká, že sběratelství je „plíživá závislost“.
Sám jste umělec, na jaké umělce se zaměřujete?
Jsou to čeští tvůrci. Vedle Petrboka to je třeba Pepa Bolf nebo Ondřej Filípek, Matouš Háša, Patrik Adamec, od Venduly Chalánkové jsem koupil tři díla, s Mirem Poláchem jsem vyměnil dílo. Před lety jsem chtěl koupit velkého Daniela Pitína, ale nechal jsem si to bohužel rozmluvit. Nakonec jsem koupil menšího Pitína za původní cenu toho velkého.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB, které se právě dostává na stánky. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovory s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem nebo Štěpánem Laichterem, který opravuje rodový dům od architekta Kotěry.
Kupujete i díla studentů?
Ano, mám doma dvě plastiky a dvě užité věci. V ateliéru další věc od jedné studentky. Takže ano, občas něco od svých studentů koupím.
A máte ve sbírce i Ronyho Plesla?
Nemám. Já vlastně doma nic ze svých děl nemám, dokonce ani svoje skleničky.
Rony Plesl
Český umělec, sochař, designér a vedoucí ateliéru sklo na UMPRUM. V roce 2002 založil značku Rony Plesl, v roce 2005 pak Studio Rony Plesl. Spolupracuje s firmami Sahm, kde je od roku 2009 hlavním designérem, se sklárnami Moser, Ajeto a Květná. O jeho volnou tvorbu mají zájem sběratelé z celého světa.
