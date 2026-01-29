Technologická elita pumpuje peníze do OpenAI. Riziko bubliny roste
Největší hráči technologického světa zvažují obří investice do OpenAI. Ve hře jsou desítky miliard dolarů. Firma zároveň čelí sílící konkurenci. Umělá inteligence se stává magnetem pro globální kapitál. Riziko bubliny ale roste.
Společnosti Nvidia, Amazon a Microsoft jednají o investici až 60 miliard dolarů (1,2 bilionu kroun) do společnosti OpenAI. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na server The Information. Jak již dříve uvedl server listu Financial Times (FT), OpenAI usiluje o získání až 100 miliard dolarů v rámci nového kola financování, které by firmu ocenilo přibližně na 750 miliard dolarů.
Výrobce čipů Nvidia podle zdrojů serveru The Information jedná o investici až 30 miliard dolarů. Dlouhodobý investor Microsoft zvažuje investici ve výši necelých deseti miliard dolarů. Amazon jedná o investici výrazně vyšší než deset miliard dolarů, potenciálně přesahující i 20 miliard dolarů.
Amazon dosud do OpenAI neinvestoval. Financování z jeho strany by podle The Information mohlo záviset na dalších jednáních, například o možném rozšíření smlouvy OpenAI s Amazonem o pronájmu cloudových serverů nebo o dohodě, na jejímž základě by OpenAI prodávala Amazonu produkty, jako je firemní předplatné ChatGPT.
David Strejc působí jako CTO ve společnosti Apertia Tech a věnuje se zavádění AI do firemních řešení. „Čísla mluví jasně. Model GPT-5.2 produkuje profesionální výstupy přibližně jedenáctkrát rychleji a za méně než jedno procento nákladů oproti lidským profesionálům. Nejde o budoucnost – jde o současnost, kterou už dnes aktivně využíváme,“ říká David Strejc.
SoftBank a arabské fondy v pozadí
Kromě toho japonská investiční skupina SoftBank podle zdrojů FT jedná o investici zhruba 30 miliard dolarů (607 miliard korun). Mezi dalšími možnými investory je podle FT mimo jiné státní investiční fond Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ze Spojených arabských emirátů.
O novém financování OpenAI se jedná v době, kdy firma čelí sílící konkurenci, zejména ze strany start-upu Anthropic s modely Claude a technologického gigantu Google s modely Gemini.
Varování před bublinou sílí
V letošním roce by se výdaje na investice do AI a související infrastruktury podle odhadu společnosti Gartner mohly vyšplhat na 2,5 bilionu dolarů, což představuje nárůst o 44 procent oproti roku 2025. V posledních měsících se zároveň objevují varování před možnou investiční bublinou spojenou s nadhodnocením akcií navázaných na tuto technologii. Podle analýzy listu Der Standard je řada slibů start-upů zaměřených na AI přehnaná a realita je vzdálená jejich plánům.
Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová upozornila, že optimismus kolem AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce cen akcií by však podle ní mohla zpomalit hospodářský růst, odhalit zranitelná místa globálního finančního systému a nejvíce zasáhnout rozvojové země.
Britská centrální banka zároveň uvedla, že ocenění akcií na amerických trzích se v některých ukazatelích podobá situaci před vrcholem takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a březnem 2000 index Nasdaq Composite vzrostl přibližně o 600 procent, následně však do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré předchozí zisky.
Výsledky Microsoftu výrazně překonaly očekávání analytiků. Zisk vzrostl o 60 procent, tržby o 17 procent. Akcie ale po oznámení klesaly. Investory totiž znepokojuje cena dalšího růstu.
