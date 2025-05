Globální trh s uměním klesá. Můžou za to obavy z budoucnosti, mladí miliardáři i slabší nabídka

Odhlédneme-li od prvního roku pandemie, nákupy umění řadu let stabilně přesahovaly hranici 60 miliard dolarů. A od prvního pandemického roku prodeje umění neustále rostly. Až do roku 2023, kdy se globální trh s uměním mírně propadl. Očekávalo se, že půjde o další krátkodobý výkyv, který následující rok hravě „vybere“. Nicméně nastal pravý opak a rok 2024 se pro trh s umění stal nejhorším za deset let (krom roku 2020). Důvod? Na trhu v současnosti chybějí velká díla, ale také mírný odklon od veřejných aukcí směrem k soukromým prodejům, stojí v aktuálním reportu UBS Banky, která trh umění dlouhodobě sleduje.

Vlastně to je docela šok. Trh s uměním se po téměř deseti letech propadl pod hranici 60 miliard. Tam se sice podíval v roce 2020, nicméně ten rok v žádných statistikách již nikdo nevnímá jako důležitý. O to více s podivem je, že se právě loňský rok stal pro uměleckou scénu tak špatným, když celkový obrat dosáhl „pouhých“ 57,5 miliardy dolarů.

Zdánlivě totiž k tomu nebylo zase tolik důvodů. Ta nejhorší vlna obří inflace se již přehnala, odhady růstu ekonomiky naopak zejména na některých trzích výrazně posílily. Jenomže trh s uměním je vždy známkou spíše dlouhodobých nálad než momentálních záchvěvů. V celkovém obratu se projevila spíše velká nejistota, kterou mnozí lidé navzdory některým makroekonomickým faktorům.

A tak můžeme sledovat relativní paradox, že zatímco rok 2022 se začátkem války na Ukrajině, velkou energetickou krizí a inflací patřil v historii k nejúspěšnějším pro prodeje umění, rok 2024, kdy měl začínat klid, naopak k nejhorším za posledních 15 let. Tomu odpovídá i meziroční propad o 12 procent.

Přesuny majetku

Noah Horowitz, CEO veletrhu Art Basel, a Christl Novakovicová z UBS, kteří se na tvorbě reportu podílejí, poukazují na zásadní proměnu, která se od loňska na trhu s uměním projevuje. „Sběratelské chování výrazně souvisí se širšími společenskými a ekonomickými změnami. Jenou z nich je velký přesun bohatství. Podle nejnovější zprávy UBS Global Wealth Report se odhaduje, že v průběhu nadcházejících dvou dekád dojde k proměně vlastnictví majetku ve výši kolem 84 bilionů dolarů. Tyto proměny již pozorujeme a vidíme, že se na trh dostávají noví a stále mladší filantropové. Ti se však orientují na odlišný typ umění a vlastní témata, k nimž patří digitální technologie, impakt, životní prostředí či sociální spravedlnost,“ říká Novakovicová, šéfka UBS Global Wealth Management EMEA.

Horowitz z Art Basel pak připomíná, že trh nepozoruje propad zájmu o umění. Naopak počet transakcí narostl, byť o pouhá tři procenta na 40,5 milionů obchodů. Takový výsledek by rok 2024 řadil do zlatého období trhu s uměním v letech 2017-2019.

Důvodem slabého výsledku tak je propad zejména prodejů u největších obchodníků s uměním, kteří zároveň nabízejí nejdražší díla.

„U menších prodejců s obratem do 250 tisíc dolarů došlo k výraznému nárůstu o 17 procent a online segment, i když poklesl z pandemických maxim, si udržel stabilní 18procentní podíl na trhu, což je více než dvojnásobek předpandemické úrovně. Dvouciferný růst soukromého prodeje u velkých aukčních síní rovněž překonal klesající trend v tomto odvětví a ukazuje, jak se v současné době přetváří prostředí veřejných a soukromých prodejů,“ popisuje proměnu trhu CEO Art Basel.

Privátní prodeje na vzestupu

Tento posun pozoruje také Anna Pulkertová, zakladatelka Art Part Clubu a odbornice na trh s uměním. A je podle ní velmi důležitý.

„Velké aukční světové aukční síně se loni musely vypořádat s přesunem části prodejů z aukcí do privátních transakcí. Celkový obrat aukční síně Christie’s loni klesl meziročně o šest procent na 5,7 miliardy dolarů, a to kvůli oslabení aukčních prodejů. Naopak ty privátní vzrostly o 41 procent na 1,5 miliardy dolarů. Společnost Sotheby’s loni svými celkovými tržbami dosáhla na 6 miliard dolarů, což ovšem bylo o 23 procent méně než v roce 2023. Celkově se pak obrat aukcí propadl o 28 procent, naproti tomu privátní prodeje si meziročně polepšily o 17 procent,“ uvádí Anna Pulkertová.

Slabá nabídka

Vedle ekonomické situace hraje na trhu s uměním klíčovou roli nabídka těch vůbec nejdražších děl. A právě v tomto ohledu byl rok 2024 spíše slabší. Nad stomilionovou hranici se vloni dostalo jen jedno dílo, konkrétně obraz L’empire des lumières od Reného Magritta. Naproti tomu v roce 2023 to byla díla dvě, o rok dříve dokonce šest. Hranici dvou set milionů a víc nedosáhlo žádné dílo, historické tabulky nejdražších děl všech dob se tedy vloni nijak neotřásly.

Server Artsy spočítal, že za sto nejdražších děl prodaných v roce 2024 bylo zaplaceno celkově 1,8 miliardy dolarů, zatímco o rok dříve to bylo 2,4 miliardy. V roce 2022 pak dokonce 4,1 miliardy. Z tohoto pohledu se nejvyšší liga uměleckých dealů za dva roky smrskla o více než 50 procent.

„Slabší výsledky aukcí souvisí především s méně atraktivní nabídkou. I když se několik zajímavých sbírek na trh dostalo, žádná z nich neměla potenciál udělat obrazně díru na trhu, jako tomu bylo v minulých letech, kdy se do aukce dostaly sbírky exmanželů Mackloweových, kolekce Paula G. Allena či Emily Fischer Landau,“ míní Pulkertová.

Na trhu s uměním jinak vloni pokračovaly trendy nastavené v posledních letech, tedy docenění ženských umělkyň a jejich děl, stejně jako rozšíření pozornosti sběratelů a investorů i mimo tradiční evropské, americké a asijské kulturní tradice.

