Karel Pučelík: Historický triumf britských Zelených ukazuje, že časy se mění

Karel Pučelík: Historický triumf britských Zelených ukazuje, že časy se mění

Hannah Spencerová
Profimedia.cz
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Britská politika má za sebou další zlom, poprvé v doplňovacích volbách vyhráli dříve marginální Zelení, kteří se stávají stranou stranou celostátního významu. Ve výsledku klání se zrcadlí problém, který řeší takřka všechny tradiční strany v Evropě. Proč centristická politika najednou nefunguje?

Doplňovací volby jsou britské specifikum. Když se uvolní místo v parlamentu, strany o něj soupeří ve stylu „vítěz bere vše“, přičemž je to souboj ostře sledovaný. Léta platilo, že se místa rozdělovala povětšinou mezi konzervativci a labouristy, jenže nyní na předměstí Manchesteru poprvé v dějinách uvolněné místo získali Zelení, konkrétně instalatérka Hannah Spencerová.

Pochopitelně je třeba na výsledek pohlížet v kontextu. Jedná se pouze o jeden obvod z 650, takže jeho přímý dopad na fungování vlády nebude valný, ale symbolický vliv bude patrně značný. Labouristé Keira Starmera se měsíce snažili působit jako jediná alternativa k populistické až krajně-pravicové Reform UK Nigela Farage, dokonce proti Zeleným tvrdě vystupovali, ale tato strategie už nejspíš fungovat nebude. Pravda je taková, že Zelení s přehledem porazili Reform i labouristy.

Vláda Keira Starmera je velmi nepopulární a premiérova budoucnost visí nad propastí. Jak labouristé, tak konzervativci přicházejí o své výsadní pozice a nemají nic jistého. Přitom ještě při posledních parlamentních volbách labouristé představovali změnu a konzervativci byli stále největší opoziční stranou. Proč se britská politika za necelé dva roky tak změnila?

Co si z toho vzít?

Výsledky z Gortonu a Dentonu by měli sledovat i další evropští politici, zejména ti liberální a středoví. Zdá se, že o centristickou – středolevou i středopravou - politiku už není zájem. Na jedné straně krajní pravice „požírá“ tradiční pravicové a konzervativní strany (což se stalo i v těchto volbách, kde konzervativci katastrofálně propadli), ale alternativou už není umírněná liberální společná fronta.

Voliči chtějí víc, než jen aby se ke kormidlu nedostala krajní pravice. Výsledky voleb naznačují hlad po změně, kterou labouristé slibovali, ale ve výsledku předvádějí jen neefektivní a neslanou, nemastnou politiku. Zato Zelení pod vedením stále ještě relativně nového lídra Zacka Polanského se profilují jako strana pro masy, nikoliv jen pro klimatické nadšence. Mluví o nerovnosti, vysokých nákladech, práci, která nezajistí slušný život, drahém bydlení. Veřejnost na to slyší, protože to jsou problémy, které běžní lidé řeší.

Americký prezident Donald Trump

„Čistý celní chaos“. Evropa varuje Trumpa, že obchodní dohody s USA jsou v ohrožení

Money

Evropa varuje, že obchodní dohody uzavřené se Spojenými státy mohou být ohroženy poté, co prezident Donald Trump o víkendu oznámil nové globální clo ve výši 15 procent na veškerý dovoz. Opatření je podle něj účinné okamžitě.

nst

Přečíst článek

Liberální strany si musí uvědomit, že už dávno nejde o komunikaci či styl. Hájit na sítích demokratické hodnoty je sice hezké, ale slova jsou jen slova. Hrát na slušnost nestačí. Jde o politiky, konkrétní reformy. Voliči evidentně nestojí o umírněnou, „bezpečnou“ politiku, která sice brání před extrémy, ale nedokáže odpovědět na problémy dneška, ale bezpečně dovede do stagnace – a ve výsledku umete cestičku oněm extrémistům, před kterými varovala.

Pokud demokratické a liberální strany zůstanou odtržení od praktického života a nebudou zlepšovat každodenní životy běžným lidem, budou jen a jen prohrávat. A s nimi demokratické hodnoty.

 

Politico: Babišův byznys od klinik plodnosti po květiny. Brusel nemá úplný přehled

Andrej Babiš
ČTK
nst
nst

Server Politico upozorňuje, že podnikání českého premiéra Andrej Babiš sahá daleko za hranice holdingu Agrofert. Přes investiční fond Hartenberg Holding vede stopa k jedné z největších evropských sítí klinik umělého oplodnění, k internetovému prodeji spodního prádla i k síti květinářství.

V Bruselu se znovu otevírá debata o střetu zájmů Andreje Babiše a Evropská komise přiznává, že nemá úplný seznam firem, které premiér v EU vlastní či ovládá.

Nejvýraznější investicí je síť klinik asistované reprodukce FutureLife. Působí v 16 zemích, provozuje zhruba 60 poboček a podle dostupných údajů pomohla přivést na svět více než 170 tisíc dětí. Hartenberg v ní drží 50,1 procenta. Společnost zdůrazňuje, že premiér se na jejím řízení nepodílí a funguje jako běžný poskytovatel zdravotní péče. Píše server Politico.

Investice do reprodukční medicíny patří mezi dynamicky rostoucí segmenty zdravotnictví, a zároveň přitahují zvýšenou veřejnou pozornost.

Od krajky k e-commerce

Kapitál spojený s Babišem proudí i do každodenní spotřeby. Český e-shop se spodním prádlem Astratex dnes provozuje lokalizované internetové obchody přibližně na deseti evropských trzích a dosahuje ročních tržeb v desítkách milionů eur.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Názory

Andrej Babiš se při dotazech na Ukrajinu tváří, jako by polykal kopřivy. To není moje téma, to bylo téma Fialovy vlády, odpovídá pravidelně. Jeho téma prý je, aby se Čechům žilo dobře.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Portfolio doplňují i další online obchody zaměřené na sportovní vybavení, textil či specializované zboží. Maloobchod tak tvoří další pilíř aktivit mimo tradiční zemědělsko-průmyslový sektor.

Květiny pro každou příležitost

V roce 2019 získal Hartenberg většinový podíl v květinářském řetězci Flamengo, který v Česku provozuje přibližně 200 prodejen. Nabízí běžné květiny i smuteční aranžmá.

Fond vstoupil i do developmentu, například do projektu Císařská vinice poblíž parku Ladronka v Praze. Na výstavbě spolupracoval s developerem JRD, který uvedl, že firmy spojené s Babišem už v projektu nemají podíl a že stavba nezískala žádné evropské ani jiné veřejné dotace.

Brusel bez jednotného registru

Politico zároveň upozorňuje na systémový problém. Evropská komise podle serveru nemá k dispozici jednotný seznam všech společností, které premiér v členských státech EU vlastní či ovládá. Neexistuje ani celoevropský registr, který by propojoval konečné majitele s konkrétními příjemci unijních dotací.

Brusel znovu otevírá Babišův střet. Chce záruky, že Agrofert nedostane ani euro

Politika

Evropská komise žádá Česko o vysvětlení, jak brání střetu zájmů premiéra. Požaduje detailní právní analýzu i potvrzení, že Agrofert nečerpá evropské peníze. Česko má měsíc na odpověď. Ve hře jsou miliardy korun.

nst

Přečíst článek

Kontrola střetu zájmů tak zůstává primárně na jednotlivých členských státech. Debata se přitom dosud soustředila hlavně na Agrofert, zatímco aktivity prostřednictvím Hartenbergu zůstávaly mimo hlavní proud veřejné diskuse. Podle dostupných informací však žádná ze společností skupiny Hartenberg nebyla obviněna ze zneužívání evropských dotací.

