Proč mají fosilní firmy tak silný vliv na COP30? Aktivisté zveřejnili kompletní data

Proč mají fosilní firmy tak silný vliv na COP30? Aktivisté zveřejnili kompletní data

COP30
Na 1600 účastníků klimatické konference COP30 v brazilském městě Belém má vazby na fosilní průmysl, tvrdí aktivisté z koalice Kick Big Polluters Out (Vyhoďte velké znečišťovatele). Podle nich firmy a organizace spojené s těžbou ropy, plynu či jiných fosilních paliv, mají na konferenci početnější zastoupení než jakákoliv jiná země vyjma hostitelské Brazílie.

Podle agentury AFP, která viděla celý seznam předložený aktivisty koalice, jsou jako osoby s vazbami na fosilní průmysl uváděni zástupci těžařských společností, oborových asociací, nadací, které jsou pod vlivem těžařských společností, a také třeba přepravní firma jako dánská Maersk, či zástupci automobilek, například skupiny Volkswagen. Mezi 1600 lobbisty je například i francouzská firma EDF, která vyrábí zlomek elektrické energie z uhlí.

Podle seznamu zveřejněného sekretariátem Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) na začátku konference 10. listopadu se k účasti zaregistrovalo na 56 tisíc lidí. Z nich ale 11 500 lidí tvoří zástupci státních a veřejných institucí a dalších 4000 novináři.

Rozruch na konferenci

V jedné z diskuzí na COP30 vystoupil šéf firmy TotalEnergies Pouyanné. Podle agentury AFP se jedná o jednoho z mála vysokých manažerů těžařských a ropných firem, kteří na konferenci přijeli. Na dotaz aktivisty ze skupiny Greenpeace uvedl, že se nepovažuje za lobbistu. „Byl jsem pozván. Přijel jsem a věřím v dialog,“ uvedl Pouyanné. Na další otázku, zda těžba fosilních paliv přispívá k prudším hurikánů a meteorologickým jevům nechtěl odpovědět. „Nejsem meteorolog,“ řekl.

Ekologičtí aktivisté kritizují dlouhodobě podle nich velký vliv fosilního průmyslu na jednání klimatických konferencí OSN. Jsou přesvědčeni, že není správné, aby o nápravě klimatických problémů rozhodovali ti, kteří je svou činností ve výrazné míře způsobili. Firmy, které jsou v této souvislosti zmiňovány, podobný postoj odmítají.

Americký prezident Donald Trump chce stanici BBC zažalovat až o pět miliard dolarů, tedy 105 miliard korun, uvádí agentura AFP. Dodal, že žalobu kvůli svému sestříhanému projevu ze 6. ledna 2021 chce podat příští týden.

BBC čelí již týden velkému tlaku kvůli sestříhání Trumpova projevu, kvůli němuž rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová. Trump již v týdnu prohlásil, že stanice podvedla veřejnost a že má povinnosti ji zažalovat. Jeho právníci poslali BBC předžalobní výzvu a dali čas na reakci do pátku.

„Budeme je žalovat o jeden až pět miliard dolarů, pravděpodobně během příštího týdne. Myslím, že bych to měl udělat. Oni sami přiznali, že podváděli,“ uvedl prezident.

Trump 6. ledna 2021 přednesl projev krátce před tím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Stalo se to v době, když se tam zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020. BBC v dokumentárním pořadu Panorama v roce 2024 projev sestříhala tak, aby podle kritiků vznikl dojem, že prezident své příznivce k napadení Kapitolu vyzval. Vnitřní audit stanice na nesrovnalosti upozornil, jeho zpráva se před týdnem dostala do médií a BBC od té doby čelí značnému tlaku. Kritici stanici mimo jiné vyčítají, že za zhruba rok chybu nenapravila a viníky nepotrestala.

Tragická doprava v hlavním městě je sice omleté téma, ale realita je tak iritující, že se k neustálým dopravním zácpám a kolapsům dopravy nelze nevracet. Průšvih rok co rok, týden co týden. Den co den. Můžeme si za to sami, nebo je to výsledek temných úkladů vedení města?

Ano, rádi jezdíme auty. I po městě. Je to příjemné, pohodlné. Proto auta máme. A také k tomu máme ve městech vytvořené silnice, do jejichž vzniku šly v minulosti biliony korun. Máme tyto utracené peníze teď vyhodit z okna, protože mladá generace nemá na auto?

Popravdě, na kole se po pahorkovitém městě jako je to české hlavní nechce nikdo pohybovat, kromě několika fanatiků. A rozvážky jídel. I ti ovšem přesedlali na elektrokola, aby nemuseli tolik šlapat. Zelený zákal progresivních politiků v čele hlavního města, ať už je to Čižinský ze sedmičky nebo Hřib, jim neumožňuje tato fakta zachytit.

Takže zprávy z tisku: V centru Prahy tuto středu odpoledne zkolabovala městská hromadná doprava. Potíže mají především tramvajové spoje v okolí Václavského náměstí, ale také další vozy, včetně autobusových, nabraly velká zpoždění.

Zpráva z dubna 2023: Provoz pražské hromadné dopravy zkomplikoval ve středu večer hustý provoz i dopravní nehody. Nejhorší situace byla v okolí Vysočan, kde autobusy nabíraly zpoždění i více než hodinu. Provoz omezil také tramvajovou dopravu v centru města.

Červenec 2018: Doprava v centru Prahy byla zablokovaná kvůli stavebním pracím na Jiráskově mostě. Kolaps se dotkl několika ulic na příjezdových trasách, především v okolí Karlova náměstí. Potíže měly i tramvaje. Trpělivost potřebovali řidiči rovněž na městském okruhu.

Omletá písnička

Takových zpráv byste našli do roka tisíc. Je to omletá písnička. Otázkou je: Máme se smířit se situací, že je to nový řád? Že se autem, ale ani městskou dopravou, nikam po městě včas nedostaneme? Jen na okraj, metro je fajn, ale občas ho zablokuje zaběhlý pes nebo sebevrah. Máme přijmout za definitivní, že kvůli modrým zónám nemůže Pražan zaparkovat v Praze? To má být realita života v hlavním městě? Ale i v dalších velkých českých městech.

To je dost ubohý výsledek práce volených politiků. Takto jsme to nechtěli. Chtěli jsme města průjezdná, dostupná, neselhávající v dopravě. A také chceme jezdit v autě. Jasným důkazem je, že v Praze je registrován milion automobilů. Ne milion kol.

Proč si vedení města pořád myslí, že chceme jezdit na kolech? Proč se z dvouproudých silnic, dříve budovaných, stávají jednoproudé. Evropská, Korunovační. Když náměstek pro dopravu v Praze, Zdeněk Hřib, zařídil stažení aut v ulici Jana Želivského ze dvou pruhů do jednoho, hýkal nadšením.

Teď máme v hlavním městě permanentní zácpy. Všem je otravné se o tom vlastně bavit. Každý ví, že vedení města neumí správně koordinovat opravy ulic, uzavírky. A že bojuje proti autům ve městě. Proti Pražanům. Slyšíme jen nejapná slova, jako nyní ta od primátora Svobody, že „strukturálně pomůže Dvorecký most.“ Blbost.

Pomohlo by, kdyby si vedení města uvědomilo, že Pražané chtějí jezdit svými auty po městě. Město je pro chodce, pro cyklisty, ale i pro řidiče. „Letos meziročně stoupl počet aut v Praze a pokud s tím nic neuděláme, budou se podobné situace jen zhoršovat. Zácpy v dopravní špičce jsou bohužel evergreenem všech velkých evropských metropolí,“ uvedl dosud stále náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Hlavní brzdař pražské automobilové dopravy.

Z Hřibových slov je jasné, že současný magistrát pro lepší mobilitu Pražanů neudělá vůbec nic. Nechal na léta rozkopat Václavské náměstí kvůli návratu tramvají, retro dopravnímu prostředku. Toť vše. Bude lidem jen nadále škodit. A způsobovat svými zásahy další a další dopravní problémy. A potom se budou představitelé města vymlouvat, že přibylo aut. Neměli by náhodou zástupci obyvatel města místo rozvíjení ideologických doktrín pracovat na naplňování obecného zájmu?

