Recenze: Vinohradský Parlament, aneb nedělní večeře ozdobená knedlíky

Knedlíkárna ve Vinohradském parlamentu
Zdeněk Pečený
Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.

Když je plno, ale pořád se vejdeš

Do restaurace přicházíme s rodinou v neděli navečer. Uvnitř to žije, stoly jsou obsazené, ale pár volných míst se ještě najde. Atmosféra je hlučnější, živá, hospodská v tom nejlepším slova smyslu. Žádný stres, žádná strojenost – tady se prostě večeří.

Začínáme předkrmy na sdílení. Na stole končí jelení tatarák, který je zajímavým odklonem od klasiky, ale přiznávám, že mi na první ochutnání úplně k srdci nepřirostl. Možná je to jen otázka zvyku, možná bych čekal výraznější chuť. O to jistější volbou je roast beef, který funguje bez výhrad – kvalitní maso, správná úprava, nic navíc.

Ze speciální nabídky zkoušíme smaženou hovězí oháňku, příjemně výraznou a chuťově plnou. Na doporučení obsluhy přichází i kulajda. Je velmi povedená, krémová, s houbami a koprem, jen o něco sladší, než bych osobně preferoval. Pořád ale patří k těm lepším verzím, na které v Praze narazíte.

Knedlíky jako hlavní disciplína

Vinohradský Parlament se dlouhodobě profiluje jako místo, kde knedlíky nejsou jen příloha, ale plnohodnotná součást jídla. A tady to dává smysl. Objednáváme jelení kýtu se třemi omáčkami a třemi druhy knedlíků. Maso je měkké, omáčky poctivé, plné chuti, bez pocitu, že by se šetřilo nebo zjednodušovalo. Každý knedlík funguje trochu jinak a umožňuje si talíř poskládat podle sebe.

K tomu ochutnáváme i několik plněných knedlíků. Největší úspěch má varianta s trhaným masem – chuťově výrazná, dobře vyvážená, přesně ten typ jídla, kvůli kterému se do podobných podniků vracíte. Ze speciální nabídky si nenechávám ujít ani řízek z kančí kýty s lehkým bramborovým salátem. Chuťově velmi povedený, řízek je šťavnatý, obal křupavý, salát nepůsobí těžce ani mastně.

Nepřeslazené pití a sladká tečka

K pití volím nejprve grepový gin & tonic, později přecházím na okurkovou limonádu. Právě u domácích limonád stojí za zmínku, že nejsou přeslazené – detail, který dnes bohužel není samozřejmostí. Ocenil bych širší nabídku nealkoholických koktejlů nebo vína, ale zároveň je jasné, že sem se chodí hlavně na Plzeň.

Na závěr přichází dezerty a vítěz je jednoznačný: kynuté knedlíky se švestkami a mákem. Tradiční, jednoduché, bez snahy cokoliv přepisovat. Přesně takové, jaké mají být.

Verdikt

Vinohradský Parlament není restaurace, která by chtěla českou kuchyni modernizovat nebo ohromovat. Je to místo, které ji bere vážně. Vaří s jistotou, bez zbytečných kudrlinek, a nabízí přesně ten typ poctivého zážitku, který chcete od nedělní rodinné večeře. A to je vlastně víc, než se dnes často nabízí.

Knihovna Václava Havla pokračuje v udílení Ceny Toma Stopparda

Literární ocenění pro české autory založil v roce 1983 dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Ten vloni na podzim zemřel. Knihovna Václava Havla, která cenu pořádá od roku 2021, však v udílení pokračuje.

Cena Toma Stopparda je literární ocenění původně udělované Nadací Charty 77, od roku 2021 pak Knihovnou Václava Havla. Přestože dramatik Tom Stoppard, který se na ceně osobně podílel, vloni zemřel, soutěž pro nejlepší literární eseje nekončí, potvrdil pro portál newstream.cz ředitel knihovny Tomáš Sedláček.

Cena Toma Stopparda oceňuje schopnost myslet, psát a ptát se. Esej je dnes možná důležitější než kdy dřív – jako prostor pro klidné přemýšlení v době rychlých soudů a zkratkovitých odpovědí. Jsme rádi, že i letos můžeme vyhlásit další ročník ceny a podpořit autory, kteří berou slovo vážně, hledají souvislosti a přispívají ke kultivaci veřejné debaty,“ uvedl ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček.

Uzávěrka se blíží

Uzávěrka letošního ročníku tak zůstává podle původního plánu, tedy 25. března. Laureáta výroční ceny vybírá tříčlenná porota, jmenovaná ředitelem nadačního fondu. Vítěze by měla vybrat do 13. května. Pro laureáta musejí hlasovat alespoň dva členové poroty. Porota se může též rozhodnout cenu pro daný rok neudělit nebo ji rozdělit mezi více autorů.

Loňským vítězem se stal autor newstream.cz Stanislav Šulc za esej nazvanou Obchodní podmínky.

„Ve svém syntetizujícím pohledu, který místy připomene až Yuvala Noaha Harariho, autor přesvědčivě dokládá, jak technologické inovace postupně přetvářejí nejen život společnosti, ale také naše vnímání sebe samých, například v souvislosti s posuny v pojetí autenticity způsobenými algoritmy sociálních sítí,“ uvedla porota ve zdůvodnění udělení ceny eseji Obchodní podmínky.

Významné ocenění

Historicky první cenu Toma Stopparda získali v roce 1984 Eva Kanturková za text Mé přítelkyně v domě smutku a Zdeněk Urbánek za prózu Popaměti, která vyšla v samizdatové edici Petlice.

Mezi laureáty ocenění jsou významní filozofové, akademici, umělci i novináři včetně Jáchyma Topola, Milana Uhdeho, Karla Kosíka, Pavla Kosatíka či Přemysla Ruta.

Dobře už bylo? Evropa na tom není tak špatně, jak se o ní obvykle mluví

Zatímco Donald Trump mluví o sobě a o USA takřka výhradně v superlativech, z Evropy se stal příklad neúspěchu a zmaru, k čemuž přispívají i depresivní představitelé. Trumpova vyjádření nikdo neovlivní, ale sami Evropané by se sebeponižováním měli přestat. K ničemu smysluplnému to nevede.

Americký prezident Donald Trump Evropu popisuje jako příběh selhání a neschopnosti. Uráží evropské armády i vojáky, pro ekonomiku a byznys nemá o moc lepší slova. Viceprezident J. D. Vance zase evropské země obvinil z toho, že neudržují svobodu projevu. Pro MAGA politiky se Evropa stala fackovacím panákem.

Sami Evropané na kritiku vždy neodpovídají zrovna sebevědomě. Na kontinentu jsme si vytvořili vlastní „blbou náladu“ i bez Trumpa a Vance. O našich zemích mluvíme mnohdy jako o rozbitých a naše ekonomiky přirovnáváme k unaveným hlemýžďům. Odpovědi na Americké hrozby jsou od většiny lídrů poměrně slabé.

Skoro to působí, jako že dobře už bylo a žádná zářná budoucnost nás nečeká. Jsme na tom ale skutečně tak špatně? Je sice dobré se postavit tváří v tvář vlastním slabinám a nebát se je pojmenovat, ale upadnout do pesimismu a letargie skutečně nepomůže nikomu – tedy kromě našich nepřátel. S tím spojená nedostatečná iniciativa nahrává Rusku a nechává volné ruce Trumpovi, stejně tak posiluje naše vlastní populisty a krajní pravici.

Není důvod se ponižovat

Dobře to shrnula v rozhovoru pro magazín Politico šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieovová, která připomíná, že sedm s z deseti nejvíce rostoucích ekonomik se aktuálně nachází v Evropské unii. „V Evropě uděláte něco skvělého a řeknete ‚to není špatné‘. V dnešním světě se musíte trochu chlubit, vyzařovat sebevědomí,“ nabádá ekonomka.

Na rozdíl od Evropanů jsou Američané zvyklí se pochlubit. Donald Trump srší sebevědomím, jako kdyby jeho země představovala ráj na zemi. Stačí se podívat na statistiky. Co třeba extrémní chudoba? Dětská úmrtnost? Počty násilných činů a vražd? Evropa, i se svými chybami, regulacemi a neefektivností je humánnějším a solidárnějším prostorem než Spojené státy. Naše země stojí na jiných principech, o kterých rozhodně nelze říci, že jsou špatné.

Vidíme i úspěšné příběhy. Georgiovová zmiňuje například Portugalsko nebo Řecko, které bylo před pár lety na úplném dně, ale dnes se postupně vrací do formy. Proč se nepodívat i do Španělska? Pod vedením Pedra Sáncheze dokáže slušně růst, aniž by se vláda vzdávala svých levicových principů.

Máme problémy, máme ale i nástroje

Jistěže nelze malovat aktuální situaci narůžovo. Ve světě, který se tříští, to bude mít EU náročnější. Její rozhodování je kvůli mnohohlavému vedení výrazně náročnější než v USA, Rusku nebo Číně. Zároveň výrazně více promýšlí důsledky svých kroků, což všechno dohromady nejednou vede k neakceschopnosti. Další integrace by zde nepomohla

Jak ale uvádí šéfka MMF, „osud Evropy je v rukou Evropanů“. Nemusíme – a neměli bychom – čekat, až za nás rozhodne někdo další, třeba ve Washingtonu. Nyní je nejvyšší čas, abychom se zbavili závislosti na jiných – ať už v bezpečnosti nebo v ekonomice.

Vezměme si na příklad slavnou Draghiho zprávu, která pro evropskou ekonomiku nevyzněla úplně dobře. Politici, média a veřejnost na její obsah reagovali značně depresivně. Místo toho by ale měla být impulsem, na co by si EU i jednotlivé země měly dát pozor, ne nečinně čekat na zázrak.

Máme problémy, ale máme i nástroje k jejich řešení. Bude to ale chtít úsilí a odvahu. To přece není tak špatná zpráva, ne?

