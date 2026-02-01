Recenze: Vinohradský Parlament, aneb nedělní večeře ozdobená knedlíky
Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.
Když je plno, ale pořád se vejdeš
Do restaurace přicházíme s rodinou v neděli navečer. Uvnitř to žije, stoly jsou obsazené, ale pár volných míst se ještě najde. Atmosféra je hlučnější, živá, hospodská v tom nejlepším slova smyslu. Žádný stres, žádná strojenost – tady se prostě večeří.
Začínáme předkrmy na sdílení. Na stole končí jelení tatarák, který je zajímavým odklonem od klasiky, ale přiznávám, že mi na první ochutnání úplně k srdci nepřirostl. Možná je to jen otázka zvyku, možná bych čekal výraznější chuť. O to jistější volbou je roast beef, který funguje bez výhrad – kvalitní maso, správná úprava, nic navíc.
Ze speciální nabídky zkoušíme smaženou hovězí oháňku, příjemně výraznou a chuťově plnou. Na doporučení obsluhy přichází i kulajda. Je velmi povedená, krémová, s houbami a koprem, jen o něco sladší, než bych osobně preferoval. Pořád ale patří k těm lepším verzím, na které v Praze narazíte.
Knedlíky jako hlavní disciplína
Vinohradský Parlament se dlouhodobě profiluje jako místo, kde knedlíky nejsou jen příloha, ale plnohodnotná součást jídla. A tady to dává smysl. Objednáváme jelení kýtu se třemi omáčkami a třemi druhy knedlíků. Maso je měkké, omáčky poctivé, plné chuti, bez pocitu, že by se šetřilo nebo zjednodušovalo. Každý knedlík funguje trochu jinak a umožňuje si talíř poskládat podle sebe.
K tomu ochutnáváme i několik plněných knedlíků. Největší úspěch má varianta s trhaným masem – chuťově výrazná, dobře vyvážená, přesně ten typ jídla, kvůli kterému se do podobných podniků vracíte. Ze speciální nabídky si nenechávám ujít ani řízek z kančí kýty s lehkým bramborovým salátem. Chuťově velmi povedený, řízek je šťavnatý, obal křupavý, salát nepůsobí těžce ani mastně.
Nepřeslazené pití a sladká tečka
K pití volím nejprve grepový gin & tonic, později přecházím na okurkovou limonádu. Právě u domácích limonád stojí za zmínku, že nejsou přeslazené – detail, který dnes bohužel není samozřejmostí. Ocenil bych širší nabídku nealkoholických koktejlů nebo vína, ale zároveň je jasné, že sem se chodí hlavně na Plzeň.
Na závěr přichází dezerty a vítěz je jednoznačný: kynuté knedlíky se švestkami a mákem. Tradiční, jednoduché, bez snahy cokoliv přepisovat. Přesně takové, jaké mají být.
Verdikt
Vinohradský Parlament není restaurace, která by chtěla českou kuchyni modernizovat nebo ohromovat. Je to místo, které ji bere vážně. Vaří s jistotou, bez zbytečných kudrlinek, a nabízí přesně ten typ poctivého zážitku, který chcete od nedělní rodinné večeře. A to je vlastně víc, než se dnes často nabízí.
