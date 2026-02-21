RECENZE: Skrei jako hlavní hvězda. Kampa Park s aktuálním menu znovu ukazuje svou sílu
Je krátce po setmění. Vltava pod Kampou je klidná, světla se lámou o hladinu a z terasy je vidět nasvícený Karlův most. Uvnitř bílé ubrusy, tlumené světlo a ten specifický pocit, že jste na místě, které má historii. Restaurace Kampa Park, která byla nedávno oceněná průvodcem Gault & Millau, si drží reputaci jednoho z nejikoničtějších podniků v Praze.
Do konce února se v podniku podává menu z polární tresky skrei. Večer odstartuje drobný, ale výrazný detail – smažený jazýček s koprovým aioli a nakládanou šalotkou. Křupnutí, lehká kyselost, první kontrast.
Následuje výlet do Asie – polévka s kokosovým mlékem a koriandrem. Krémová textura, jemná aromatika, struktura, která zahřeje. Už tady je znát, že kuchyně pracuje s kontrasty, ne s okázalostí.
Kombinace dává smysl
Teprve poté přichází hlavní chod skrei. A právě kombinace s kedlubnovým konfitem, plněnými smrži a pórovou pěnou je klíčem.
Samotná treska má pevné, šťavnaté maso, ale chuťově je spíš subtilní než výrazná. Bez doprovodu by působila až příliš čistě. Zemitost smržů, lehká sladkost kedlubnu a krémovost pórku jí dávají hloubku a charakter. V této kompozici funguje skvěle.
Dezert – zapečené maliny s vanilkovým crème fraîche a malinovým sorbetem – uzavírá menu svěže a lehce.
Telecí noblesa a halibut
Telecí tatarák je jemný, elegantní, s hoblinkami černého lanýže. Nenápadný, ale suverénní chod.
Halibut jako signature pokrm působí robustněji. Masitější struktura, sametová omáčka, lanýž. Vedle skrei je to výraznější, plnější zážitek.
A protože jsme večer nechtěli končit jen sladce, přidali jsme ještě sýrový talíř. Správná teplota, vyvážený výběr, křupavý chléb. Francouzská tečka navíc.
Cena za menu pro jednu osobu je 1 450 korun a celé jej připravil šéfkuchař Marek Raditsch společně se svým týmem.
Servis: drobná kaňka
Kampa Park je podnik s historií a ambicí patřit mezi pražskou špičku. O to víc překvapí, že část obsluhy nepůsobí tak uhlazeně a přirozeně profesionálně, jak je dnes v nejlepších restauracích běžné.
Nešlo o zásadní chyby, spíš o drobné momenty – méně jistá komunikace, lehká nepozornost, pocit, že standard by mohl být o stupeň výš. V segmentu fine dining dnes hosté očekávají absolutní neomylnost a lehkost detailu.
Nás naštěstí obsluhoval Kevin, který je mi z celého místního ansámblu dlouhodobě nejsympatičtější. Působí přirozeně, sebevědomě, bez strojenosti. Přesně tak, jak by servis v podobném podniku měl fungovat. Díky němu měl večer tempo i klid.
Verdikt
Po večeři stačí pár kroků a otevře se výhled na nasvícený Karlův most. Vltava je klidná, světla se odrážejí na hladině a drobné výhrady najednou ztratí váhu.
Kuchyně je tu dnes silná a sebevědomá. Pokud se servis vyrovná talířům z kuchyně napříč celým týmem, bude Kampa Park bez debat znovu patřit mezi absolutní pražskou špičku.
