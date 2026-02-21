Vyberte si z našich newsletterů

RECENZE: Skrei jako hlavní hvězda. Kampa Park s aktuálním menu znovu ukazuje svou sílu

Kampa Park
Zdeněk Pečený / Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Je krátce po setmění. Vltava pod Kampou je klidná, světla se lámou o hladinu a z terasy je vidět nasvícený Karlův most. Uvnitř bílé ubrusy, tlumené světlo a ten specifický pocit, že jste na místě, které má historii. Restaurace Kampa Park, která byla nedávno oceněná průvodcem Gault & Millau, si drží reputaci jednoho z nejikoničtějších podniků v Praze.

Do konce února se v podniku podává menu z polární tresky skrei. Večer odstartuje drobný, ale výrazný detail – smažený jazýček s koprovým aioli a nakládanou šalotkou. Křupnutí, lehká kyselost, první kontrast.

Následuje výlet do Asie – polévka s kokosovým mlékem a koriandrem. Krémová textura, jemná aromatika, struktura, která zahřeje. Už tady je znát, že kuchyně pracuje s kontrasty, ne s okázalostí.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si celé menu

Vstup do Kampa Parku krátce po setmění – legenda z Kampy funguje už od roku 1994. Speciální menu z polární tresky skrei – sezónní nabídka s cenou 1 450 korun. Čerstvé pečivo s bylinkovým máslem a welcome snack jako start večera. 14 fotografií v galerii

Kombinace dává smysl

Teprve poté přichází hlavní chod skrei. A právě kombinace s kedlubnovým konfitem, plněnými smrži a pórovou pěnou je klíčem.

Samotná treska má pevné, šťavnaté maso, ale chuťově je spíš subtilní než výrazná. Bez doprovodu by působila až příliš čistě. Zemitost smržů, lehká sladkost kedlubnu a krémovost pórku jí dávají hloubku a charakter. V této kompozici funguje skvěle.

Dezert – zapečené maliny s vanilkovým crème fraîche a malinovým sorbetem – uzavírá menu svěže a lehce.

interiér restaurace Reason v budově Masaryčka

RECENZE: Restaurace Reason má jednu z nejambicióznějších kuchyní v Praze

Enjoy

Degustační menu v restauraci Reason na střeše Masaryčky patří k tomu nejambicióznějšímu, co dnes Praha nabízí. Šéfkuchař Jan Horák tu staví na technice, fermentaci a odvaze, díky nimž vzniká mimořádně hluboký a promyšlený gastronomický zážitek.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Telecí noblesa a halibut

Telecí tatarák je jemný, elegantní, s hoblinkami černého lanýže. Nenápadný, ale suverénní chod.

Halibut jako signature pokrm působí robustněji. Masitější struktura, sametová omáčka, lanýž. Vedle skrei je to výraznější, plnější zážitek.

A protože jsme večer nechtěli končit jen sladce, přidali jsme ještě sýrový talíř. Správná teplota, vyvážený výběr, křupavý chléb. Francouzská tečka navíc.

Cena za menu pro jednu osobu je 1 450 korun a celé jej připravil šéfkuchař Marek Raditsch společně se svým týmem.

Wood & Steak

RECENZE: Steak, který voní už ode dveří. Wood & Steak sází na maso a oheň

Enjoy

Večeře, která nezačíná u stolu, ale už ve dveřích. Wood & Steak na Vinohradech sází na klid, poctivou surovinu a řemeslo bez pozlátka. Výsledkem je steakový zážitek, který nestaví na efektech, ale na detailech.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Servis: drobná kaňka

Kampa Park je podnik s historií a ambicí patřit mezi pražskou špičku. O to víc překvapí, že část obsluhy nepůsobí tak uhlazeně a přirozeně profesionálně, jak je dnes v nejlepších restauracích běžné.

Nešlo o zásadní chyby, spíš o drobné momenty – méně jistá komunikace, lehká nepozornost, pocit, že standard by mohl být o stupeň výš. V segmentu fine dining dnes hosté očekávají absolutní neomylnost a lehkost detailu.

Nás naštěstí obsluhoval Kevin, který je mi z celého místního ansámblu dlouhodobě nejsympatičtější. Působí přirozeně, sebevědomě, bez strojenosti. Přesně tak, jak by servis v podobném podniku měl fungovat. Díky němu měl večer tempo i klid.

Knedlíkárna ve Vinohradském parlamentu

RECENZE: Vinohradský Parlament, aneb nedělní večeře ozdobená knedlíky

Enjoy

Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Verdikt

Po večeři stačí pár kroků a otevře se výhled na nasvícený Karlův most. Vltava je klidná, světla se odrážejí na hladině a drobné výhrady najednou ztratí váhu.

Kuchyně je tu dnes silná a sebevědomá. Pokud se servis vyrovná talířům z kuchyně napříč celým týmem, bude Kampa Park bez debat znovu patřit mezi absolutní pražskou špičku.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Gal Ben Moshe

Michelinský šéfkuchař mění Prahu. Restaurace Parzival je moje DNA, říká Gal Ben Moshe

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Wood & Steak

RECENZE: Steak, který voní už ode dveří. Wood & Steak sází na maso a oheň

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Wagyu striploin steak

REPORTÁŽ: Nejlepší Wagyu steak v Dubaji nabízí restaurant Attiko. A za lidovku

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Konec Telegramu v Rusku? Sociální síť ohrožuje vojáky na frontě, tvrdí tajná služba FSB

Konec Telegramu v Rusku? Sociální síť ohrožuje vojáky na frontě, tvrdí tajná služba FSB
Profimedia
ČTK
ČTK

Ruská vnitřní tajná služba FSB označila sociální síť Telegram za bezpečnostní riziko. Ruská armáda podle ní jejím užíváním ohrožuje životy vojáků na ukrajinské frontě. S odkazem na sdělení FSB o tom informuje agentura DPA. Telegram v Rusku používají miliony lidí, je považován za důležitý zdroj volného přístupu k informacím. Podle DPA tak nyní zpravodajská služba přiživuje spekulace o ukončení této služby v Rusku.

FSB uvedla, že existují „spolehlivé informace, že ozbrojené síly a tajné služby Ukrajiny jsou v nejkratším možném čase schopny získat informace z komunikační služby Telegram a použít je pro vojenské účely“.

Už dříve s tímto obviněním přišla ruská vláda. Telegram, který založili dva bratři původem z Ruska, ale nyní sídlí v Dubaji, tvrzení o špatném zabezpečení komunikace tento týden odmítl a označil je za záminku pro zákaz služby.

Válka na Ukrajině se podle experta změnila v „udržovací“

Rusko už jen drží pozice. Expert popsal chyby Moskvy na Ukrajině

Politika

Stav konfliktu na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo. Podoba konfliktu, který nyní sledujeme, je podle něj udržovací, nikoliv opotřebovávací.

ČTK

Přečíst článek

Rusové mají používat státní aplikaci

Ruské úřady provozovatele sítě také obviňují, že porušuje zákony. Tvrdí například, že nemaže zakázaný obsah. Podle úřadů také dělá příliš málo v boji proti podvodníkům, kteří službu zneužívají k trestné činnosti.

Rusko už zablokovalo nebo omezilo zahraniční aplikace pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp od společnosti Meta a FaceTime od společnosti Apple. Úřady vyzvaly lidi, aby přešli na novou státem podporovanou aplikaci s názvem MAX.

Viktor Orbán

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině za 2,2 bilionu korun, na které se ovšem ani nepodílejí

Politika

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině v objemu v přepočtu takřka 2,2 bilionu korun. Hodlají ji vetovat tak dlouho, dokud Ukrajina neobnoví přepravu ruské ropy právě Maďarsku (a Slovensku). Pikantní je, že Maďarsko společně se Slovenskem a Českem se na zmíněné půjčce ani nepodílí.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kritici uvádějí, že MAX slouží jako nástroj ke sledování uživatelů. Zároveň podle nich má lidi zásobovat cenzurovaným obsahem a propagandou.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov tento týden uvedl, že si Kreml svůj oficiální kanál na telegramu ponechá. Stále více vládních agentur však přechází na MAX, pravděpodobně i pro případ, že úřady telegram zablokují, uvádí DPA.

Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny

Slovenský premiér Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví tranzit ropy na Slovensko. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

„Pokud v pondělí nebudou obnoveny dodávky ropy na Slovensko, požádám SEPS o zastavení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu. Jen za leden 2026 bylo těchto nouzových dodávek potřebných ke stabilizaci ukrajinské energetické sítě dvakrát více než za celý rok 2025,“ napsal Fico v prohlášení, které poskytl úřad slovenské vlády.

Společnost SEPS, kterou vlastní slovenský stát, provozuje na Slovensku elektrickou přenosovou soustavu.

Fico tvrdil, že Slovensko dělá pro Ukrajinu více než některé jiné země a že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se chová vůči Bratislavě zlomyslně. Fico znovu kritizoval Ukrajinu, která se od února 2022 brání vojenské invazi Ruska, za to, že před více než rokem neprodloužila smlouvu s Moskvou o tranzitu ruského zemního plynu přes své území na Slovensko.

Viktor Orbán

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině za 2,2 bilionu korun, na které se ovšem ani nepodílejí

Politika

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině v objemu v přepočtu takřka 2,2 bilionu korun. Hodlají ji vetovat tak dlouho, dokud Ukrajina neobnoví přepravu ruské ropy právě Maďarsku (a Slovensku). Pikantní je, že Maďarsko společně se Slovenskem a Českem se na zmíněné půjčce ani nepodílí.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Není zřejmé, kdo ropovod poškodil“

Podle světových médií byly důvodem přerušení provozu ropovodu Družba útoky Ruska. Fico tento týden před novináři ale tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil. Bratislava také uvedla, že Kyjev opakovaně odkládá zprovoznění Družby. Podle pátečního vyjádření slovenského ministerstva hospodářství ukrajinská strana posunula obnovení dodávek na příští úterý.

Fico dříve řekl, že Kyjev z politických důvodů blokuje obnovení dodávek ropy. Podobně se vyjádřilo tento týden i Maďarsko. Jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie.

Slovensko a Maďarsko už ve středu shodně oznámily zastavení vývozu nafty na Ukrajinu. Budapešť pak uvedla, že zvažuje také zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba.

Válka na Ukrajině se podle experta změnila v „udržovací“

Rusko už jen drží pozice. Expert popsal chyby Moskvy na Ukrajině

Politika

Stav konfliktu na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo. Podoba konfliktu, který nyní sledujeme, je podle něj udržovací, nikoliv opotřebovávací.

ČTK

Přečíst článek

Slovensko a Maďarsko i po ruské vojenské invazi na Ukrajinu kupovaly ruskou ropu. Fico a jeho maďarský kolega Viktor Orbán dlouhodobě zpochybňují sankce EU proti Moskvě za její agresi vůči sousední zemi. Například Česko na surovině z Ruska již není závislé a ropu dostává západní trasou.

Slovenská vláda ve středu kvůli přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze. Současně umožnila bratislavské rafinerii Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL, čerpat z nouzových rezerv státu až 250 tisíc tun ropy. Stejné množství ropy vyčlenilo ze svých strategických rezerv také Maďarsko; přednostní přístup k surovině bude mít MOL.

Slovnaft už dříve oznámil, že pracuje na dodávkách ropy prostřednictvím ropovodu Adria, který vede z Chorvatska. Chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar pak uvedl, že jeho země nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela

Den D pro zastropování cen energií? Evropští ministři projednají parametry zastropování

Money

ČTK

Přečíst článek
