Spor o Družbu prohlubuje napětí mezi Bratislavou a Kyjevem
Přerušené dodávky ruské ropy ropovodem Družba se staly dalším bodem napětí mezi Slovenskem a Ukrajinou. Po telefonátu prezidenta Volodymyra Zelenského se slovenským premiérem Robertem Ficem je zřejmé, že obě vlády se zásadně rozcházejí v hodnocení technického stavu potrubí i odpovědnosti za dlouhodobý výpadek. Spor má přímé dopady na energetickou bezpečnost regionu i na další podobu vzájemných vztahů.
Dodávky ropy do Slovenska a Maďarska ropovodem Ropovod Družba jsou přerušeny od 27. ledna. Kyjev tvrdí, že část potrubí na západní Ukrajině zasáhl ruský dron a že opravy vyžadují delší čas. Prezident Volodymyr Zelenskyj v posledních dnech zopakoval, že infrastrukturu poškodilo Rusko a že existují důkazy včetně satelitních snímků.
Ministři zahraničí zemí Evropské unie nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Po skončení jednání v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která to označila za neúspěch. Sankce blokuje Maďarsko a podle informací ČTK i Slovensko. To navíc podle Fica zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny.
Slovenský premiér Robert Fico po telefonátu uvedl, že rozhovor potvrdil rozdílné postoje obou stran. Podle něj slovenské zpravodajské informace nenasvědčují tomu, že by ropovod byl v takovém stavu, který by bránil obnovení tranzitu. Zelenskyj naopak trval na tom, že opravy si vyžádají delší čas.
Fico zároveň uvedl, že ukrajinská strana odmítla možnost společné kontroly stavu ropovodu prostřednictvím mezinárodní komise, kterou dříve navrhly Bratislava a Budapešť.
Ekonomické dopady pro region
Ropovod Družba patří mezi klíčové energetické trasy ve střední Evropě. Slovensko i Maďarsko nadále dovážejí významnou část ropy z Ruska na základě výjimek z evropského embarga.
Pro slovenskou rafinerii Slovnaft i maďarské zpracovatelské kapacity znamená výpadek nutnost využívat alternativní logistické trasy nebo čerpat zásoby. To může zvyšovat náklady a vytvářet tlak na marže i konečné ceny pohonných hmot. Česko již ruskou ropu neodebírá a jeho expozice vůči Družbě je nižší.
Elektřina jako nástroj tlaku
Napětí dále zvýšilo Ficovo prohlášení, že Slovensko odmítne ukrajinské žádosti o nouzové dodávky elektřiny, dokud nebude tranzit ropy obnoven. Podle premiéra má být energetická spolupráce oboustranná.
Tento krok má potenciálně citelné důsledky. Ukrajinská energetická infrastruktura je dlouhodobě vystavena ruským útokům a spoléhá na podporu ze synchronizované evropské sítě. Omezení přeshraničních toků by mohlo komplikovat stabilizaci sítě zejména v období zvýšené spotřeby nebo dalších výpadků.
Maďarský rozměr
Do sporu vstupuje i Budapešť. Premiér Viktor Orbán už dříve označil zastavení tranzitu za krok ohrožující energetickou bezpečnost Maďarska. Bratislava i Budapešť dlouhodobě kritizují rozhodnutí Kyjeva neprodloužit tranzitní smlouvu na přepravu ruského plynu.
Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví tranzit ropy na Slovensko. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Fico navíc uvedl, že podle něj může být cílem ukrajinské politiky poškodit Orbána před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku. Kyjev se k tomuto tvrzení nevyjádřil.
Vztahy pod tlakem
Telefonát mezi Zelenským a Ficem potvrdil, že rozdíly nejsou pouze technického charakteru. Od návratu Fica do čela vlády na podzim 2023 Slovensko zastavilo vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob a zaujímá kritičtější postoj k některým krokům EU v souvislosti s válkou.
Spor o Družbu tak zapadá do širšího rámce proměňujících se vztahů mezi Bratislavou a Kyjevem. Výsledek jednání o obnovení tranzitu bude mít nejen bezprostřední dopady na ropný trh ve střední Evropě, ale také na další podobu energetické a politické spolupráce v regionu.
Polsko je připraveno zvýšit vývoz elektřiny na Ukrajinu, pokud slovenský premiér Robert Fico splní svou hrozbu, že přeruší záložní dodávky elektřiny do válkou zničené země, uvedla dle agentury Bloomberg polská vláda.
