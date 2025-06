Aktivisté z Greenpeace obsadili showroom Tesly v Čestlicích. Kritizují Trumpa s Muskem

Aktivisté z organizace Greenpeace ve středu ráno vylezli na střechu zákaznického centra společnosti Tesla v Česlicích u Prahy. Protestují tím proti počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa a miliardáře Elona Muska, vadí jim jejich útoky na neziskové organizace, média, vědce i ochránce přírody. Na místo po chvíli dorazila policie a hasiči, protest se zatím obešel bez incidentů.

Osm lidí ve středu ráno po 7:00 ze střechy spustilo transparent s nápisem Náš svět není vaše hračka. Stojí na kraji rovné střechy a drží se za ruce. Dalších osm stojí před prodejnou s třímetrovou karikaturou Trumpa a Muska, kteří zapalují svět. Stáhli také ze sloupů dvě červené vlajky s logem Tesly a nahradili je portréty Trumpa a Muska s anglickými nápisy „Stop the billionaire takeover“.

Amerického prezidenta a majitele Tesly podle nich zajímají jen peníze a moc. „A děje se to nejen v USA, ale po celém světě. Ale planeta ani naše budoucnost nejsou jejich hračka. A my nejsme jejich figurky,“ stojí v tiskové zprávě, kterou Greenpeace k protestu vydala.

„Hádka mezi Trumpem a Muskem jasně ukazuje, že demokracii, planetu i lidi na ní vnímají jako hračky, se kterými si mohou dělat, co chtějí. Do společnosti, demokracie i ochrany životního prostředí vnášejí obrovský chaos. Miliardáři jako Musk a Trump využívají své bohatství i moc na pošlapávaní demokracie, umlčování kritiků a rozklad ochrany životního prostředí. Ale my se nenecháme umlčet nátlakem miliardářů, ani fosilních korporací,“ říká Miriam Macurová, vedoucí kampaně Time to Resist v Česku. Kampaň, kterou vede síť ekologických organizací Greenpeace globálně, je odpovědí na to, jakým způsobem miliardáři a fosilní korporace otevřeně útočí nejen na životní prostředí, ale také na občanskou společnost.

Rostoucí vliv miliardářů a velkých znečišťovatelů je podle Greenpeace Česká republika patrný i v Česku. Miliardáři dlouhodobě přímo či nepřímo ovlivňují českou politiku a rozhodování českých úřadů, vlastní média a prosazují různá opatření, která ohrožují ochranu životního prostředí i demokracii. Řada českých politiků i miliardářů se navíc v Trumpovi a jeho vládě ve prospěch miliardářů a velkých znečišťovatelů nekriticky zhlédla a chtěla by jeho kroky po parlamentních volbách kopírovat a umlčovat veškerou kritiku. Proto je podle české kanceláře Greenpeace důležité ukázat už nyní, že takové praktiky v Česku lidé nechtějí a že se v takovém případě setkají s odporem veřejnosti.

Mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek řekl, že protest určitě potrvá několik hodin a aktivisté momentálně nemají k dispozici nic, po čem by ze střechy mohli slézt. Provozovna má otevírat v 10:00, aktivisté ji blokovat nechtějí. „Je to spíš symbolický protest, nejde nám o to, abychom narušovali život běžným lidem,“ dodal Hrábek.

Timur Barotov: Musk se bouří. Oklamal Trump celou Ameriku? Názory Elon Musk se odvrací od Donalda Trumpa poté, co nový rozpočtový návrh nerespektuje sliby o snižování zadlužení USA. Co stálo za jejich spojenectvím a proč se rozpadlo? Timur Barotov Přečíst článek

„Rozvod“ Muska s Trumpem v přímém přenosu srazil hodnotu Tesly pod bilion dolarů Trhy Investoři výprodejem akcií reagovali na veřejnou roztržku mezi Muskem a prezidentem Trumpem, kteří na sebe útočili na sociálních sítích. ČTK Přečíst článek

Musk kritizuje Trumpa kvůli daňovému zákonu. Je to odporná nehoráznost, uvedl Leaders Miliardář Elon Musk se zapojil do debaty o zákonu na snížení daní a výdajů, který podporuje americký prezident Donald Trump. V příspěvku na sociálních sítích Musk označil návrh za „odpornou nehoráznost“, která zvýší schodek federálního rozpočtu. Informovala o tom agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Reputaci Tesly v Evropě zachraňují Norové. Bídné prodeje však pokračují Zprávy z firem Automobilka miliardáře Elona Muska v posledních měsících sbírá spíše negativní zprávy. Její prodeje dramaticky klesají. Hlavně Evropané se od amerických elektromobilů odklonili, především kvůli Muskově politické angažovanosti ve vládě Donalda Trumpa. Modernizovaný Model Y ovšem může firmě přinést opět úspěch. Důkazem je Norsko. fry, ČTK Přečíst článek