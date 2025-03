Lidé z Greenpeace bránili stavbě ropovodu. Organizace musí zaplatit odškodné 15 miliard

Ekologická organizace Greenpeace musí zaplatit americké energetické firmě Energy Transfer přes 650 milionů dolarů (téměř 15 miliard korun) odškodné za blokování stavby ropovodu ve státě Severní Dakota. Podle agentury AP o tom rozhodla soudní porota, která se zabývala žalobou firmy týkající se protestů z let 2016 a 2017. Greenpeace v únoru uvedla, že v případě nepříznivého verdiktu jí bude v USA hrozit bankrot. Po verdiktu oznámila, že se odvolá.

Podle firmy organizace financovala lidi snažící se blokovat výstavbu ropovodu, opatřovala jim vybavení a šířila o stavbě nepravdivé informace. Protestní taktika stoupenců Greenpeace zdržela výstavbu potrubí Dakota Access Pipeline, kterým se začala přepravovat ropa v roce 2017, uvedla firma.

Ekologické hnutí tvrdí, že protesty, které do lokality poblíž siouxské rezervace Standing Rock přilákaly tisíce lidí, neorganizovalo. Žalobu označilo za ohrožení svobody slova.

Devítičlenná porota soudu v severodakotském městě Mandan dala dnes za pravdu texaské firmě a její dceřiné společnosti Dakota Access, které mají podle porotců nárok na stovky milionů odškodného. Greenpeace podle poroty poškodila dobré jméno firmy a dopustila se i dalších prohřešků.

„Víme, že tenhle boj není u konce,“ reagovala podle AP právní zástupkyně Greenpeace Deepa Padmanabhaová na dotaz, zda se organizace proti verdiktu odvolá. Greenpeace tento záměr krátce poté potvrdila v prohlášení.

Ani nepříznivý verdikt podle Padmanabhaové nebude znamenat, že by organizace byla kvůli bankrotu nucena ukončit svou činnost. „Nikdy neskončí. To je důležitá zpráva,“ uvedla právnička, podle níž musí nyní Greenpeace vyhodnotit další postup.

Firma verdikt přivítala, podle ní je vítězstvím pro obyvatele oblasti, kde se ropovod nachází. „Je to vítězství pro lidi z Mandanu a celé Severní Dakoty, kteří museli snášet každodenní obtěžování a potíže ze strany protestujících financovaných a cvičených Greenpeace," uvedla firma v prohlášení zaslaném AP.

Provozovatelem ropovodu Dakota Access Pipeline je společnost Energy Transfer Partners. Na projektu se podílely také firmy Phillips 66, Enbridge a Marathon Oil. Potrubí vede pod povrchem, začíná v Severní Dakotě a vede přes státy Jižní Dakota a Iowa do státu Illinois. Ropovod je schopen přepravit až 750 tisíc barelů ropy denně.