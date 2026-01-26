Muskův Grok to letos schytává. Chatbot nyní čelí vyšetřování v EU

Nový magazín právě vychází!

Brusel zahájil vyšetřování platformy X kvůli generování sexualizovaných snímků
Evropská komise zahájila nové vyšetřování americké internetové platformy X miliardáře Elona Muska, a to podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Vyšetřování souvisí se skandálem, kdy chatbot s umělou inteligencí Grok na žádost uživatelů na síti X generoval sexualizované fotografie žen a dětí. Americký podnik je podezřelý, že řádně neposoudil a nezmírnil rizika spojená se zavedením své umělé inteligence na on-line platformě.

„Domníváme se, že platforma mohla porušit nařízení DSA,“ uvedl na pravidelném poledním briefingu mluvčí Evropské komise Thomas Regnier. „Materiály zobrazující sexuální zneužívání žen a dětí nemají v Evropě místo,“ dodal.

„Nové šetření má za cíl zjistit, zda společnost řádně posoudila a zmírnila rizika spojená s nasazením funkcí chatbota Grok do platformy X v Evropské unii,“ uvedla komise. To podle ní zahrnuje rizika související s šířením nelegálního obsahu v EU, jako jsou manipulované sexuálně explicitní obrázky, včetně obsahu, který může představovat materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí.

Grok

Asie se odvrací od Muskova Groku. Chatbota stopla další země

Zprávy z firem

Filipíny pozastaví přístup k chatbotu Grok na síti X amerického miliardáře Elona Muska, píše agentura AFP. Svůj krok odůvodnily filipínské úřady tím, že Grok generuje a upravuje fotografie skutečných lidí v odhalujícím oblečení. Rozhodnutí padlo několik hodin poté, co vedení X oznámilo, že tuto funkci chatbotu znemožní v zemích, kde je to nelegální. Filipíny jsou největší katolickou zemí v Asii.

ČTK

Přečíst článek

„Zdá se, že se tato rizika naplnila a že občané EU byli vystaveni vážné újmě. Vzhledem k tomu bude komise dál zkoumat, zda společnost X plní své povinnosti vyplývající z nařízení o digitálních službách,“ stojí dále v prohlášení.

„Nelegální. Nepřijatelné. Nechutné.“

Evropská komise zaslala Muskově společnosti X Corp už na začátku ledna žádost o informace ohledně chatbota Grok. „Nelegální. Nepřijatelné. Nechutné,“ uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Regnier v souvislosti se sexualizovanými fotografiemi žen a dětí. „Takový výstup nemůžeme tolerovat. Je to v rozporu s evropskými hodnotami a základními právy. Dodržování evropské legislativy není volba, je to povinnost,“ dodal.

Brusel zahájil vyšetřování platformy X kvůli generování sexualizovaných snímků ČTK

Síť X na začátku ledna vypnula neplatícím uživatelům možnost prostřednictvím chatbota generovat nebo upravovat obrázky. Funkci mají dál k dispozici uživatelé s modrým ověřovacím symbolem u jména, kteří si platí prémiovou verzi platformy. V Česku předplatné prémiové verze stojí 67 korun měsíčně. Podle mnohých to ale situaci neřeší.

Elon Musk

Musk má problém v Asii. Malajsie chystá žalobu na síť X

Zprávy z firem

Malajsie chystá právní kroky proti sociální síti X vlastněné Elonem Muskem. Úřady firmu viní z toho, že nezajistila dostatečnou ochranu uživatelů v této asijské zemi. Oznámení přichází jen několik dní poté, co Malajsie zakázala používání nástroje umělé inteligence Grok kvůli šíření sexuálního obsahu. Stejný krok již provedla i Indonésie.

nst

Přečíst článek

Komise upozornila, že oficiální zahájení řízení nepředjímá jeho výsledek. Nyní bude komise nadále shromažďovat důkazy, například zasíláním dalších žádostí o informace, prováděním pohovorů nebo inspekcí, a může uložit předběžná opatření, pokud nedojde ke smysluplným úpravám platformy X.

Musk loni oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI, který získal firmu X Corp, která je provozovatelem sítě X. Start-up vyvíjí i chatbota Grok, kterého síť X integrovala do své platformy.

Grok

Indonésie zasahuje proti AI. Země stopla Muskův Grok kvůli deepfake obsahu

Zprávy z firem

Indonésie dočasně zablokovala přístup k systému umělé inteligence Grok poté, co úřady zahájily vyšetřování jeho využívání k vytváření sexuálního obsahu. S odvoláním na oficiální vyjádření indonéské vlády o tom informovala agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Elon Musk

Síť X znovu ochromil globální výpadek. Problémy hlásily desítky tisíc uživatelů

Zprávy z firem

Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, se ve čtvrtek odpoledne potýkala s dalším rozsáhlým výpadkem. Po celém světě hlásily problémy desítky tisíc uživatelů, potíže zaznamenali i lidé v Česku. Výpadek zasáhl také chatbot Grok ze stáje Elona Muska.

ČTK

Přečíst článek

